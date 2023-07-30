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Крим вночі атакували 25 безпілотників
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Міноборони РФ заявили, що вночі об’єкти окупованого Криму атакували 25 безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"16 українських безпілотників знищено вогнем засобів ППО, ще 9 – подавлені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, вони зазнали аварії в акваторії Чорного моря і мису Тарханкут", - йдеться в повідомленні.
У міноборони РФ зазначили, що загалом на територію тимчасово окупованого Криму летіло 25 БПЛА, і додали, що "унаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає".
Топ коментарі
+34 Алекс Ростиков c7db590d
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- В позаминулому році ми посадили 30 га маку. З"їв довогоносик. В минулому - 50 га. З"їв довгоносик. В цьому році ми посадимо 100 га маку! Хай цей довгоносик подавиться!
-- Соседний колхоз просит навоз. Дадим??
-- Не дадим! Лучше сами съедим!!
О 03.25 по м.ч. два БПЛА вразили об'єкти на території м. Москва (РФ). Перший удар вразив комплекс державних установ в Москва-Сіті (10 поверх, міністерства), другий інфраструктурний об'єкт по вул. Красногвардєйской. Системи ППО на атаку не відреагували.
От в мацькві як прилетіло так прилетіло , вже зранку повно коментарів , відео з пошкодженнями будинків , прокльонів ( і своєму міноборони в тому числі ) та ін , а тут , навіть Аксьонов мовчить .