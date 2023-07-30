Крим вночі атакували 25 безпілотників

У Міноборони РФ заявили, що вночі об’єкти окупованого Криму атакували 25 безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"16 українських безпілотників знищено вогнем засобів ППО, ще 9 – подавлені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, вони зазнали аварії в акваторії Чорного моря і мису Тарханкут", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ зазначили, що загалом на територію тимчасово окупованого Криму летіло 25 БПЛА, і додали, що "унаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає".

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