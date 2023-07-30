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Крим вночі атакували 25 безпілотників

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безпілотник

У Міноборони РФ заявили, що вночі об’єкти окупованого Криму атакували 25 безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"16 українських безпілотників знищено вогнем засобів ППО, ще 9 – подавлені засобами радіоелектронної боротьби і, не досягнувши мети, вони зазнали аварії в акваторії Чорного моря і мису Тарханкут", - йдеться в повідомленні.

У міноборони РФ зазначили, що загалом на територію тимчасово окупованого Криму летіло 25 БПЛА, і додали, що "унаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих і руйнувань немає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі Москва була атакована трьома безпілотниками. ФОТО

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+34
Коли луплять по Україні, то це акти возмєздія, а коли прилітає по ним це терористичний акт ...кацапи, готуйтесь це тільки початок, будете суки всією своєю рашкою по підвалах та бомбосховищах сидіти разом зі своїми лічинками, бажаю вам там і подохнути ...
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30.07.2023 08:49
+33
Завтра они расскажут, что уничтожили 150 беспилотников, из них 50 беспилотников вывела из строя благодатная икона Святого Владимира Владимировича, в миру Путина и его матери.
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30.07.2023 08:32
+25
A ti paveril ihnii brehni , chto vse sbili ? 🤣🤣🤣
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30.07.2023 08:56
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***** -- москву легше атакувати .
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30.07.2023 08:19 Відповісти
A ti paveril ihnii brehni , chto vse sbili ? 🤣🤣🤣
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30.07.2023 08:56 Відповісти
он на работе. работа у него такая, - "верить" =)
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30.07.2023 09:22 Відповісти
Минулого разу гауляйтер Криму відчитався, що всі безпілотники збиті. А через пару годин раптом виявилося, що і склади з ************ горять, і по залізниці прилетіло, і рух по мосту "чомусь" довелось зупиняти. Так що почекаємо...
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30.07.2023 09:02 Відповісти
Рано или поздно этому гауляйтеру прям в голову прилетит! Карма, однако...
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30.07.2023 11:05 Відповісти
Бедные альбатросы они так и не поняли за что их так.
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30.07.2023 08:22 Відповісти
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30.07.2023 08:28 Відповісти
За чайок
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30.07.2023 08:56 Відповісти
А що з Чонгаром, руSSня?
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30.07.2023 08:27 Відповісти
Завтра они расскажут, что уничтожили 150 беспилотников, из них 50 беспилотников вывела из строя благодатная икона Святого Владимира Владимировича, в миру Путина и его матери.
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30.07.2023 08:32 Відповісти
Васильевича☝️
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30.07.2023 10:30 Відповісти
А результат атаки?
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30.07.2023 08:37 Відповісти
Вы Коношенкову верите так они завтра и Абрамс в небе над Севастополем подобьют?
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30.07.2023 09:08 Відповісти
А Ви в кого питаєте, в мінабарони рф?
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30.07.2023 08:40 Відповісти
Юлькаворовкаукраланашевсе. Це назва хвороби, яка не лікується
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30.07.2023 09:45 Відповісти
ТЮлька- хвойда звичайна із манією влади.
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30.07.2023 12:39 Відповісти
Проте, фабрика літаючих газонокосарок не уражена..
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30.07.2023 08:49 Відповісти
Коли луплять по Україні, то це акти возмєздія, а коли прилітає по ним це терористичний акт ...кацапи, готуйтесь це тільки початок, будете суки всією своєю рашкою по підвалах та бомбосховищах сидіти разом зі своїми лічинками, бажаю вам там і подохнути ...
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30.07.2023 08:49 Відповісти
Ну ти і кровожерливий... Хай під бомбосховищем здохнуть
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30.07.2023 09:00 Відповісти
В сільраді на зборах доповідає голова:
- В позаминулому році ми посадили 30 га маку. З"їв довогоносик. В минулому - 50 га. З"їв довгоносик. В цьому році ми посадимо 100 га маку! Хай цей довгоносик подавиться!
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30.07.2023 08:54 Відповісти
І не в сільраді , а в конторі колгоспу . І не мак , а буряк
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30.07.2023 08:59 Відповісти
А на гондурасєї:
-- Соседний колхоз просит навоз. Дадим??
-- Не дадим! Лучше сами съедим!!
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30.07.2023 09:10 Відповісти
Звіт голови перед громадою робиться в сільраді. Анегдот наркоманський, тому я замінив слово на "довгоносик"))
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30.07.2023 09:11 Відповісти
сам ти ТЮнаркоман, якщо даний анекдот про хробака до нього відносиш.
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31.07.2023 09:54 Відповісти
30.‎07.‎2023

О 03.25 по м.ч. два БПЛА вразили об'єкти на території м. Москва (РФ). Перший удар вразив комплекс державних установ в Москва-Сіті (10 поверх, міністерства), другий інфраструктурний об'єкт по вул. Красногвардєйской. Системи ППО на атаку не відреагували.
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30.07.2023 08:57 Відповісти
Au zradniki , a davaite ka paidiote NAHUJ !!!!
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30.07.2023 08:57 Відповісти
За вчера.
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30.07.2023 09:10 Відповісти
?
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30.07.2023 09:56 Відповісти
Чонгарський міст
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30.07.2023 11:19 Відповісти
ніфуя не видно
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30.07.2023 11:12 Відповісти
Коротше - знайшов я цю картинку.
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30.07.2023 12:48 Відповісти
Є в заходу все, щоб раша пішла за кораблем моцьква. Але захід не хоче брати під свій амафор ватні регіони України. Бо можна людину витягнути з вати, а вату з людини витрусити неможливо. Це я зокрема про Зєлю. Поразка України - Зєліна поразка. Люди йому це не пробачать і поміняють цього кремлівського крота на когось нормального.
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30.07.2023 09:36 Відповісти
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30.07.2023 09:36 Відповісти
А міст продовжує стояти.
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30.07.2023 09:51 Відповісти
Раком .
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30.07.2023 10:03 Відповісти
Пи₴дять як завжди
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30.07.2023 09:39 Відповісти
То чому кримські тг канали про це нічого не знають .?
От в мацькві як прилетіло так прилетіло , вже зранку повно коментарів , відео з пошкодженнями будинків , прокльонів ( і своєму міноборони в тому числі ) та ін , а тут , навіть Аксьонов мовчить .
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30.07.2023 10:25 Відповісти
красиво новину подали, все з великої літери, так поважно... вас нічого не обурило?
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30.07.2023 13:12 Відповісти
Только идиоты лупят легкоперехватываемыми тихоходными безпилотнками по защищенным военным обьектам. нужно бить по Моска-сити-там есть шанс что половина достигнет цели
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30.07.2023 13:25 Відповісти
 
 