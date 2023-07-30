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Армия РФ нанесла удар по Новодмитровке на Херсонщине, ранена женщина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Российская армия ударила по жилому дому в селе Новодмитровка Херсонской области. Ранена женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в селе Новодмитровка оккупанты ударили по жилому дому. Ранение лица получила 33-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая вчера вечером пострадала в результате вражеского минометного обстрела. У нее диагностировали ранения спины и плеча.

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Автор: Анастасія Потіха
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Чому наше гівнокомандуюче не віддає наказу відповідати ударом на удар?
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30.07.2023 12:44 Ответить
Зря ты говном мечешь . У тебя есть возможность помочь . Что тебе мешает ?
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30.07.2023 12:49 Ответить
Я не командую Збройними Силами щоб ти знав.
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30.07.2023 12:53 Ответить
Тогда , лучше молча сторожить свой диван .
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30.07.2023 12:56 Ответить
 
 