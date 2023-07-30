Армия РФ нанесла удар по Новодмитровке на Херсонщине, ранена женщина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия ударила по жилому дому в селе Новодмитровка Херсонской области. Ранена женщина.
Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в селе Новодмитровка оккупанты ударили по жилому дому. Ранение лица получила 33-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в больницу обратилась 39-летняя жительница Веселого, которая вчера вечером пострадала в результате вражеского минометного обстрела. У нее диагностировали ранения спины и плеча.
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