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Армія РФ завдала удару по Новодмитрівці на Херсонщині, поранено жінку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російська армія вдарила по житловому будинку в селі Новодмитрівка Херсонської області. Поранено жінку.

Про це повідомляє Херcонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя зазнала 33-річна жінка, її шпиталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, яка вчора ввечері постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У неї діагностували поранення спини та плеча.

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Автор: Наталя Джума
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Чому наше гівнокомандуюче не віддає наказу відповідати ударом на удар?
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30.07.2023 12:44 Відповісти
Зря ты говном мечешь . У тебя есть возможность помочь . Что тебе мешает ?
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30.07.2023 12:49 Відповісти
Я не командую Збройними Силами щоб ти знав.
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30.07.2023 12:53 Відповісти
Тогда , лучше молча сторожить свой диван .
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30.07.2023 12:56 Відповісти
 
 