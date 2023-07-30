Армія РФ завдала удару по Новодмитрівці на Херсонщині, поранено жінку
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Російська армія вдарила по житловому будинку в селі Новодмитрівка Херсонської області. Поранено жінку.
Про це повідомляє Херcонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні у селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя зазнала 33-річна жінка, її шпиталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, яка вчора ввечері постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У неї діагностували поранення спини та плеча.
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