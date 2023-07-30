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На Таврическом направлении оккупанты за сутки потеряли более двух рот, - Тарнавский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.
Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артиллерийские системы и минометы, малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник" и автомобильная техника", - говорится в сообщении.
Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Чи це одна і та ж новина в стилі цензора крутиться вже кілька тижнів?