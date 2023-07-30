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На Таврическом направлении оккупанты за сутки потеряли более двух рот, - Тарнавский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

всу

Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артиллерийские системы и минометы, малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник" и автомобильная техника", - говорится в сообщении.

Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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30.07.2023 15:32 Ответить
От загуглила я слово "рота" і знайшла таке: "Чисельність роти - 80-200 військовослужбовців, залежно від країни, роду військ та функціонального призначення". Ну і як нам темним і неписьменним це розуміти - 2 роти -це 160 чоловік, чи 400? Я вже давно про це думала, нарешті не витримала і вирішила написати
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30.07.2023 16:23 Ответить
Звісно, пан генерал має на увазі кацапську мотострілецьку або стрілецьку роту, заґуґліть і хай Вас не мучать сумніви))
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30.07.2023 16:39 Ответить
Коли не читаю про Таврійський то пан генерал завжди говорить про 2 роти.

Чи це одна і та ж новина в стилі цензора крутиться вже кілька тижнів?
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30.07.2023 17:02 Ответить
Я не розумію, хтось мені може пояснити , хто такий Тарнавський? Чому серед усіх українських другорядних командувачів у змі згадують лише його?
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30.07.2023 18:36 Ответить
 
 