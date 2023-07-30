На Таврическом направлении оккупанты за сутки потеряли более двух рот, - Тарнавский

Силы обороны продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот.

Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврического направления Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.

"Уничтожено 20 единиц военной техники противника. В частности, 2 танка, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артиллерийские системы и минометы, малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник" и автомобильная техника", - говорится в сообщении.

Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

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