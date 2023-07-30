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На Таврійському напрямку окупанти за добу втратили понад дві роти, - Тарнавський
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Сили оборони продовжують рухатися вперед на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти.
Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищили 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артилерійські системи та міномети, малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятнік" та автомобільна техніка", - йдеться в повідомленні.
Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Чи це одна і та ж новина в стилі цензора крутиться вже кілька тижнів?