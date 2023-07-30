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На Таврійському напрямку окупанти за добу втратили понад дві роти, - Тарнавський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Сили оборони продовжують рухатися вперед на Таврійському напрямку. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти.

Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищили 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 6 ББМ, БПЛА "Орлан-10", 3 артилерійські системи та міномети, малогабаритна переносна радіолокаційна станція "Соболятнік" та автомобільна техніка", - йдеться в повідомленні.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

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Автор: Марина Макєєва
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тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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30.07.2023 15:32 Відповісти
От загуглила я слово "рота" і знайшла таке: "Чисельність роти - 80-200 військовослужбовців, залежно від країни, роду військ та функціонального призначення". Ну і як нам темним і неписьменним це розуміти - 2 роти -це 160 чоловік, чи 400? Я вже давно про це думала, нарешті не витримала і вирішила написати
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30.07.2023 16:23 Відповісти
Звісно, пан генерал має на увазі кацапську мотострілецьку або стрілецьку роту, заґуґліть і хай Вас не мучать сумніви))
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30.07.2023 16:39 Відповісти
Коли не читаю про Таврійський то пан генерал завжди говорить про 2 роти.

Чи це одна і та ж новина в стилі цензора крутиться вже кілька тижнів?
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30.07.2023 17:02 Відповісти
Я не розумію, хтось мені може пояснити , хто такий Тарнавський? Чому серед усіх українських другорядних командувачів у змі згадують лише його?
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30.07.2023 18:36 Відповісти
 
 