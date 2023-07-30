Зеленский посетил реабилитационный центр в Ивано-Франковске и наградил украинских защитников

Президент Владимир Зеленский в Ивано-Франковске посетил реабилитационный центр, в котором лечатся раненые защитники Украины и вручил военнослужащим государственные награды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в воскресенье Офис президента.

Глава государства осмотрел Центр физической и реабилитационной медицины, оснащенный современным оборудованием для полноценного восстановления здоровья пациентов. В частности, в Центре использован опыт иностранных специалистов.

Зеленский пообщался с защитниками, которые проходят лечение, поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал быстрого восстановления. Президент вручил военнослужащим государственные награды – ордена "За мужество" III степени.

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"Хочу поблагодарить каждого из вас за ваш подвиг, за ваш героизм. Спасибо всем украинцам за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю вам победы и выздоровления!" – сказал глава государства.

Защитники подарили президенту шевроны.

Зеленский пообщался с персоналом медицинского учреждения.

"Хочу поблагодарить за вашу большую работу. Вы - врачи, медсестры - все фантастические! Мы вам очень благодарны!" – отметил президент.

Он также ознакомился с проектом создания регионального реабилитационного центра для военнослужащих. Для его реализации запланировано привлекать бюджетные средства и помощь международных доноров. Медицинское учреждение будет специализироваться на физической и ментальной реабилитации защитников.

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