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Зеленский посетил реабилитационный центр в Ивано-Франковске и наградил украинских защитников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

зеленський

Президент Владимир Зеленский в Ивано-Франковске посетил реабилитационный центр, в котором лечатся раненые защитники Украины и вручил военнослужащим государственные награды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в воскресенье Офис президента.

Глава государства осмотрел Центр физической и реабилитационной медицины, оснащенный современным оборудованием для полноценного восстановления здоровья пациентов. В частности, в Центре использован опыт иностранных специалистов.

Зеленский пообщался с защитниками, которые проходят лечение, поинтересовался состоянием их здоровья и пожелал быстрого восстановления. Президент вручил военнослужащим государственные награды – ордена "За мужество" III степени.

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"Хочу поблагодарить каждого из вас за ваш подвиг, за ваш героизм. Спасибо всем украинцам за защиту нашего государства. Победа точно будет! Желаю вам победы и выздоровления!" – сказал глава государства.

Защитники подарили президенту шевроны.

Зеленский пообщался с персоналом медицинского учреждения.

"Хочу поблагодарить за вашу большую работу. Вы - врачи, медсестры - все фантастические! Мы вам очень благодарны!" – отметил президент.

Он также ознакомился с проектом создания регионального реабилитационного центра для военнослужащих. Для его реализации запланировано привлекать бюджетные средства и помощь международных доноров. Медицинское учреждение будет специализироваться на физической и ментальной реабилитации защитников.

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Топ комментарии
+17
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30.07.2023 16:14
+10
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30.07.2023 16:13
+8
Лукава брехлива мерЗЕнна істота, а ти не сказав нашим пораненим Героям, скільки ти та твої офісні мародери вже вкрали мільярдів і у хлопців і у всієї України?? Скільки мільйонів протезів та операцій можна було б зробити для наших захисників на ті шалені гроші, що ти мародериш разом з твоїми слугами під час війни???
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30.07.2023 16:29
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Якии шустряк -- вчора світився в Бахмуті
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30.07.2023 16:08 Ответить
На знос працює...не береже себе, наш надьожа-цар...
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30.07.2023 16:39 Ответить
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30.07.2023 16:13 Ответить
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30.07.2023 16:14 Ответить
Про ***** тут цей віршик) И декілька фото ***** у різних іпостасях)) https://smelkov.com/content/володин-портрет-агния-барто-1957-й-год
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30.07.2023 16:22 Ответить
У Ху#ла есть тёзка- и тоже полный дегенерат.
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30.07.2023 16:29 Ответить
Лукава брехлива мерЗЕнна істота, а ти не сказав нашим пораненим Героям, скільки ти та твої офісні мародери вже вкрали мільярдів і у хлопців і у всієї України?? Скільки мільйонів протезів та операцій можна було б зробити для наших захисників на ті шалені гроші, що ти мародериш разом з твоїми слугами під час війни???
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30.07.2023 16:29 Ответить
Після того як поїхав все хлоркою помили?
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30.07.2023 16:33 Ответить
Чем меньше будет шарахаться по госпиталям тем спокойней будет раненым и врачам..
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30.07.2023 16:37 Ответить
Іде війна, а найголовніший і найверховний командувач займається фотосесіями Це навіть не соромно
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30.07.2023 16:48 Ответить
Тупий коЗЕл пораздавав ордени розжирівшим в тилу своїм друзям з Кварталу-95, останне Горбунову "За заслуги" і від цього стає гидко бо поряд з тиловими підо..асами нагороджені й справжні герої України які ціною життів захищають мирне життя українців і ******** Слуг народу які вже незнають які цяцки собі понакупляти за десятки тисячь доларів ні копійки для ЗСУ не виділяючи при цьому.
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30.07.2023 17:26 Ответить
 
 