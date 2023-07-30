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Зеленський (17381) нагорода (1099) реабілітація (287)

Зеленський відвідав реабілітаційний центр в Івано-Франківську і нагородив українських захисників

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зеленський

Президент Володимир Зеленський в Івано-Франківську відвідав реабілітаційний центр, у якому лікуються поранені захисники України, і вручив військовослужбовцям державні нагороди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в неділю Офіс президента.

Глава держави оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, оснащений сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров'я пацієнтів. Зокрема, у Центрі використано досвід іноземних фахівців.

Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні, поцікавився станом їхнього здоров'я та побажав швидкого одужання. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди - ордени "За мужність" III ступеня.

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"Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую всім українцям за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги та одужання!" - сказав глава держави.

Захисники подарували президенту шеврони.

Зеленський поспілкувався також із персоналом медичного закладу.

"Хочу подякувати за вашу велику роботу. Ви - лікарі, медсестри - всі фантастичні! Ми вам дуже вдячні!" - зазначив президент.

Він також ознайомився з проєктом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Для його реалізації намічено залучати бюджетні кошти та допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
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30.07.2023 16:14
+10
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30.07.2023 16:13
+8
Лукава брехлива мерЗЕнна істота, а ти не сказав нашим пораненим Героям, скільки ти та твої офісні мародери вже вкрали мільярдів і у хлопців і у всієї України?? Скільки мільйонів протезів та операцій можна було б зробити для наших захисників на ті шалені гроші, що ти мародериш разом з твоїми слугами під час війни???
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30.07.2023 16:29
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Якии шустряк -- вчора світився в Бахмуті
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30.07.2023 16:08 Відповісти
На знос працює...не береже себе, наш надьожа-цар...
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30.07.2023 16:39 Відповісти
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30.07.2023 16:13 Відповісти
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30.07.2023 16:14 Відповісти
Про ***** тут цей віршик) И декілька фото ***** у різних іпостасях)) https://smelkov.com/content/володин-портрет-агния-барто-1957-й-год
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30.07.2023 16:22 Відповісти
У Ху#ла есть тёзка- и тоже полный дегенерат.
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30.07.2023 16:29 Відповісти
Лукава брехлива мерЗЕнна істота, а ти не сказав нашим пораненим Героям, скільки ти та твої офісні мародери вже вкрали мільярдів і у хлопців і у всієї України?? Скільки мільйонів протезів та операцій можна було б зробити для наших захисників на ті шалені гроші, що ти мародериш разом з твоїми слугами під час війни???
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30.07.2023 16:29 Відповісти
Після того як поїхав все хлоркою помили?
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30.07.2023 16:33 Відповісти
Чем меньше будет шарахаться по госпиталям тем спокойней будет раненым и врачам..
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30.07.2023 16:37 Відповісти
Іде війна, а найголовніший і найверховний командувач займається фотосесіями Це навіть не соромно
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30.07.2023 16:48 Відповісти
Тупий коЗЕл пораздавав ордени розжирівшим в тилу своїм друзям з Кварталу-95, останне Горбунову "За заслуги" і від цього стає гидко бо поряд з тиловими підо..асами нагороджені й справжні герої України які ціною життів захищають мирне життя українців і ******** Слуг народу які вже незнають які цяцки собі понакупляти за десятки тисячь доларів ні копійки для ЗСУ не виділяючи при цьому.
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30.07.2023 17:26 Відповісти
 
 