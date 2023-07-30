Молдова планирует продлить чрезвычайное положение из-за войны в Украине

В понедельник, 31 июля, парламент Молдовы соберется на последнее заседание весенне-летней сессии. Депутаты рассмотрят инициативу Кабмина по продлению чрезвычайного положения на 60 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал TV8.

Это предложение было внесено в контексте войны в Украине.

Необходимость продления чрезвычайного положения в правительстве объяснили сохраняющимися рисками для национальной безопасности страны.

"Молдова по-прежнему испытывает гибридную войну, продвижение ложной информации, манипуляции в военных целях и межэтнического насилия. В то же время война в Украине может помешать поставкам в Республику Молдова природного газа и электроэнергии", - говорится в документе.

Режим ЧС впервые был введен в стране 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения в Украину. С того времени его неоднократно продлевали.

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