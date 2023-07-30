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Николаев (2007) порт (678) разминирование (603) Ким Виталий (235)

Ким: Пока не планируем приступать к разминированию портов Николаева

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кім

В планах пока нет разминирования акватории портов Николаева, ведь город не вовлечен в "зерновое соглашение".

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не планируем сейчас приступать к разминированию портов, хотя это вопрос важный, и мы над ним работаем. Областная военная администрация с Военно-морскими силами обсудили эту проблему, определились, какие нужны инструменты для того, чтобы разминировать акватории. Но этот вопрос пока не ко времени", - заявил он.

По словам главы ОВА, пока речь не идет о разминировании из-за того что, сейчас Николаевская область не приобщена к "зерновой сделке".

Кроме того, российские оккупанты, по словам Кима, находятся на Кинбурнской косе, в 4 км от города Очакова. Поэтому чуть ли не ежедневно враг обстреливает Очаковскую и Куцурубскую громады. Поэтому браться за разминирование портов сейчас неуместно.

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30.07.2023 21:22 Ответить
Единственный вопрос: поезда ежегодная, но ведь Зеленский стал президентом именно в этом году, то бишь даже года не прошло
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30.07.2023 21:54 Ответить
А шо сталося? 2019 нічого не заважало під час війни розміновувати, військо скорочувати, з позиції відводити Щось змінилося?
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30.07.2023 21:39 Ответить
Пі-парабампампам-зда-парабампампам-бол=парабампампам!!!
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30.07.2023 22:05 Ответить
..."Ми не плануємо зараз приступати до розмінування портів...
Хвилиночку. У нього там вже МНР,що він планує чи не планує розмінування?
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30.07.2023 22:17 Ответить
Та що там портів! Навіть узбережжя з/в Коблево, Рибаківки,Лугового не розміновують...
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30.07.2023 23:16 Ответить
- Верещуууук! Готовь морские шаттлы на Крим!!! А то ЗСУ мешает!!!
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30.07.2023 23:24 Ответить
 
 