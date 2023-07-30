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Миколаїв (1335) порт (618) розмінування (753) Кім Віталій (452)

Кім: Наразі не плануємо приступати до розмінування портів Миколаєва

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

В планах наразі немає розмінування акваторії портів Миколаєва, адже місто не залучене до "зернової угоди".

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Ми не плануємо зараз приступати до розмінування портів, хоча це питання важливе, і ми над ним працюємо. Обласна військова адміністрація з Військово-морськими силами обговорили цю проблему, визначилися, які потрібні інструменти для того, щоб розміновувати акваторії. Але це питання наразі не на часі", - заявив він.

За словами голови ОВА, наразі не йдеться про розмінування через те що, зараз Миколаївська область не долучена до "зернової угоди".

Крім того, російські окупанти, за словами Кіма, знаходяться на Кінбурнській косі за 4 км від міста Очакова. Тому мало не щодня обстрілює Очаківську та Куцурубську громади. Отож братися за розмінування портів зараз недоречно.

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30.07.2023 21:22 Відповісти
Единственный вопрос: поезда ежегодная, но ведь Зеленский стал президентом именно в этом году, то бишь даже года не прошло
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30.07.2023 21:54 Відповісти
А шо сталося? 2019 нічого не заважало під час війни розміновувати, військо скорочувати, з позиції відводити Щось змінилося?
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30.07.2023 21:39 Відповісти
Пі-парабампампам-зда-парабампампам-бол=парабампампам!!!
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30.07.2023 22:05 Відповісти
..."Ми не плануємо зараз приступати до розмінування портів...
Хвилиночку. У нього там вже МНР,що він планує чи не планує розмінування?
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30.07.2023 22:17 Відповісти
Та що там портів! Навіть узбережжя з/в Коблево, Рибаківки,Лугового не розміновують...
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30.07.2023 23:16 Відповісти
- Верещуууук! Готовь морские шаттлы на Крим!!! А то ЗСУ мешает!!!
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30.07.2023 23:24 Відповісти
 
 