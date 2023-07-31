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Новости Война в Украине
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В Кривом Роге прогремели взрывы, сообщают о попадании в многоэтажку (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

В некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту тревог.

В частности, тревога объявлена на Днепропетровщине и Кировоградщине. В свою очередь, Воздушные силы заявили об угрозе применения баллистики.

"Внимание! Днепропетровская область - угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в сообщении.

"Внимание! Кировоградская область - угроза применения баллистического вооружения!" – добавили в ПС.

Между тем, сообщается о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Позже удары по городу подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"российские террористы... Кривой Рог💔 Пока информационная тишина! Подробности позже", - отметил он.

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По данным местных телеграм-каналов, в Кривом Роге попадание в многоэтажку. По понятным причинам, Цензор.НЕТ не публикует видео и фото с места попадания до появления официальной информации от местных властей.

"Обращаюсь к администраторам телеграм-каналов! Война длится не первый день. Сколько еще вас просить не выставлять фото и видео последствий вражеских ударов чуть ли не сразу после прилетов? На каком языке вам объяснять, что это может сыграть на руку врагу? Вы корректируете и чуть ли не в режиме реального времени показываете, куда прилетело. Прежде всего, это касается некоторых криворожских ресурсов. Думайте, что вы делаете. Воздержитесь от лишнего хайпа и не помогайте оккупантам! Официальная информация обязательно будет, дождитесь ее", - написал председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы. Соблюдайте меры безопасности. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Дополнительная информация уточняется!", - отметили в пресс-центре МВД.
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Топ комментарии
+8
Зверхточні підари..Щоб свинособаки повиздихали до останього...
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31.07.2023 09:55
+6
В Кривому Розі тривогу оголосили через дві хвилини після вибухів???. Перейдіть в укриття бл...ть
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31.07.2023 09:27
+5
Яка інформаційна тиша,кацапи все знають куди попадання було через секунди.
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31.07.2023 09:49
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В Кривому Розі тривогу оголосили через дві хвилини після вибухів???. Перейдіть в укриття бл...ть
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31.07.2023 09:27 Ответить
искандеры наверное ,они быстрые не успеешь тривогу объявить
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31.07.2023 09:43 Ответить
Зазвичай тривогу не встигають включити якщо рсзо "Ураган" чи щось поруч. Іскандери здалеку летять, їх легше раніше виявити.
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31.07.2023 09:49 Ответить
так было и в Днепре
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31.07.2023 09:47 Ответить
І не тільки в Кривому Розі.В Дніпрі ми тєж іноді чуемо вибухи, а потім сигнали тревоги.
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31.07.2023 09:58 Ответить
Повідомляють про влучання в житловий будинок у Кривому Розі
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31.07.2023 09:42 Ответить
Яка інформаційна тиша,кацапи все знають куди попадання було через секунди.
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31.07.2023 09:49 Ответить
що пропонуєш?
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31.07.2023 10:28 Ответить
Зверхточні підари..Щоб свинособаки повиздихали до останього...
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31.07.2023 09:55 Ответить
пілять, як же задовбали ці комуняцькі назви: Дніпропетровська область та Кіровоградська область.
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31.07.2023 10:24 Ответить
так, зрада.

А якщо їх змінювати, то зрадою буде "знайшли чим зараз займатися".
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31.07.2023 10:34 Ответить
тезка, надінь окуляри та не приписуй мені ненаписаного, бо перемога клінічних ідіотів ім.73% над глуздом це.
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31.07.2023 10:37 Ответить
Викладати можна лише зе і опі.
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31.07.2023 10:32 Ответить
 
 