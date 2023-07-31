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У Кривому Розі прогриміли вибухи, повідомляють про влучання у багатоповерхівку (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Наразі у деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту тривог.

Зокрема, тривогу оголошено на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Своєю чергою, Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістики.

"Увага! Дніпропетровська область - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

"Увага! Кіровоградська область - загроза застосування балістичного озброєння!" - додали у ПС.

Тим часом повідомляється про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Кривому Розі лунали вибухи, - Вілкул

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Згодом удари по місту підтвердив також глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"російські терористи... Кривий Ріг💔 Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом", - зазначив він.

За даними місцевих телеграм-каналів, у Кривому Розі влучання у багатоповерхівку. Зі зрозумілих причин Цензор.НЕТ не публікує відео та фото з місця влучання до появи офіційної інформації від місцевої влади.

"Звертаюсь до адміністраторів телеграм-каналів! Війна триває не перший день. Скільки ще вас просити не виставляти фото та відео наслідків ворожих ударів чи не одразу після прильотів? Якою мовою вам пояснювати, що це може зіграти на руку ворогу? Ви коригуєте і ледь не в режимі реального часу показуєте, куди прилетіло. Перш за все це стосується деяких криворізьких ресурсів. Думайте, що ви робите. Утримайтеся від зайвого хайпу і не допомагайте окупантам! Офіційна інформація обовʼязково буде, дочекайтеся її", - написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби. Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!", - зазначили у пресцентрі МВС.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Зверхточні підари..Щоб свинособаки повиздихали до останього...
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31.07.2023 09:55
+6
В Кривому Розі тривогу оголосили через дві хвилини після вибухів???. Перейдіть в укриття бл...ть
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31.07.2023 09:27
+5
Яка інформаційна тиша,кацапи все знають куди попадання було через секунди.
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31.07.2023 09:49
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В Кривому Розі тривогу оголосили через дві хвилини після вибухів???. Перейдіть в укриття бл...ть
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31.07.2023 09:27 Відповісти
искандеры наверное ,они быстрые не успеешь тривогу объявить
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31.07.2023 09:43 Відповісти
Зазвичай тривогу не встигають включити якщо рсзо "Ураган" чи щось поруч. Іскандери здалеку летять, їх легше раніше виявити.
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31.07.2023 09:49 Відповісти
так было и в Днепре
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31.07.2023 09:47 Відповісти
І не тільки в Кривому Розі.В Дніпрі ми тєж іноді чуемо вибухи, а потім сигнали тревоги.
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31.07.2023 09:58 Відповісти
Повідомляють про влучання в житловий будинок у Кривому Розі
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31.07.2023 09:42 Відповісти
Яка інформаційна тиша,кацапи все знають куди попадання було через секунди.
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31.07.2023 09:49 Відповісти
що пропонуєш?
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31.07.2023 10:28 Відповісти
Зверхточні підари..Щоб свинособаки повиздихали до останього...
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31.07.2023 09:55 Відповісти
пілять, як же задовбали ці комуняцькі назви: Дніпропетровська область та Кіровоградська область.
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31.07.2023 10:24 Відповісти
так, зрада.

А якщо їх змінювати, то зрадою буде "знайшли чим зараз займатися".
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31.07.2023 10:34 Відповісти
тезка, надінь окуляри та не приписуй мені ненаписаного, бо перемога клінічних ідіотів ім.73% над глуздом це.
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31.07.2023 10:37 Відповісти
Викладати можна лише зе і опі.
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31.07.2023 10:32 Відповісти
 
 