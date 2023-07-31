У Кривому Розі прогриміли вибухи, повідомляють про влучання у багатоповерхівку (оновлено)

Наразі у деяких регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту тривог.

Зокрема, тривогу оголошено на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Своєю чергою, Повітряні сили заявили про загрозу застосування балістики.

"Увага! Дніпропетровська область - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні.

"Увага! Кіровоградська область - загроза застосування балістичного озброєння!" - додали у ПС.

Тим часом повідомляється про вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Кривому Розі лунали вибухи, - Вілкул

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Згодом удари по місту підтвердив також глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"російські терористи... Кривий Ріг💔 Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом", - зазначив він.

За даними місцевих телеграм-каналів, у Кривому Розі влучання у багатоповерхівку. Зі зрозумілих причин Цензор.НЕТ не публікує відео та фото з місця влучання до появи офіційної інформації від місцевої влади.

"Звертаюсь до адміністраторів телеграм-каналів! Війна триває не перший день. Скільки ще вас просити не виставляти фото та відео наслідків ворожих ударів чи не одразу після прильотів? Якою мовою вам пояснювати, що це може зіграти на руку ворогу? Ви коригуєте і ледь не в режимі реального часу показуєте, куди прилетіло. Перш за все це стосується деяких криворізьких ресурсів. Думайте, що ви робите. Утримайтеся від зайвого хайпу і не допомагайте окупантам! Офіційна інформація обовʼязково буде, дочекайтеся її", - написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби. Дотримуйтесь заходів безпеки. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги. Додаткова інформація уточнюється!", - зазначили у пресцентрі МВС.