Вночі у Кривому Розі лунали вибухи, - Вілкул

Вночі 14 липня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться в повідомленні.

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