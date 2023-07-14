Вночі у Кривому Розі лунали вибухи, - Вілкул
Вночі 14 липня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться в повідомленні.
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