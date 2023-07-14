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Новини Агресія Росії проти України
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Вночі у Кривому Розі лунали вибухи, - Вілкул

вибух

Вночі 14 липня під час повітряної тривоги в Кривому Розі пролунали вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться в повідомленні.

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вибух (4532) Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1367)


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Який п*здець - Кривий Ріг очолює януківський жополіз - вілкул
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14.07.2023 08:15 Відповісти
Формально не очолює, але дуже близько до того. Місцеві риги/опзжисти досі "гіпнотизують" місцевих, як свого часу бабайуля. Моя сусідка, двоє малих дітей та чоловік-уклоніст, жорстка прихильниця вадіка рабіновіча, котрий з 24.02.2022 "воює" у закордонному батальйоні.
Такі реалії...
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14.07.2023 09:41 Відповісти
 
 