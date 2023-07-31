РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4409 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
5 302 12
война (46615) ВСУ (5128) Маляр Анна (408)

ВСУ уничтожают мощности войск РФ и готовы наступать по всем направлениям, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинские защитники на прошлой неделе нанесли более 50 ударов по скоплению российских войск, ВСУ продолжают уничтожать мощи захватчиков.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наши силы авиации ударили по более чем 50 точкам компактного скопления российских войск. Уничтожено 7 пунктов управления, 12 зенитно-ракетных комплексов, 10 станций радиоэлектронной борьбы", - сказала Маляр.

Также, добавила заместитель министра, на прошлой неделе уничтожены десятки складов боеприпасов.

Читайте также: Силы обороны сдерживают противника на Купянско-Лиманском направлении. За неделю освобождено 2 кв.км возле Бахмута и 12,6 кв.км на Юге, - Минобороны

Также уничтожен вертолет КА-52, из 43 беспилотников типа "Шахед" уничтожено 21, из 6 запущенных крылатых ракет "Калибр" уничтожено 3, из 41 ракеты Х-101 сбито 37, проинформировала Маляр. Уничтожено и более 300 единиц военной техники России, в том числе танки, боевые бронированные машины, минометы, гаубицы и т.д., добавила она.

"Вооруженные силы безжалостно уничтожают мощи врага и готовы и на этой неделе постепенно, но уверенно, наступать вперед по всем направлениям", - подытожила Маляр.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
зранку переглянув тікток
всі!!!
без виключення, ВСІ!!!!!!!
підрозділи щось просять
дрони, позашляховики і тд
тому питання до зе
де воно все, *****???
командирів які тримають волонтерську допомогу або прилади видані МО на ничці і не видають бо не хотять її потім списувати, судити нах... або стріляти на місці...
за підрив боєздатності
тікток розриває звернення командира про мукачевський госпіталь та про те що начальству лекше списати людей ніж видати якийсь ібучий мавік, машину чи приціл
про які, ***** успіхи ви пишете???
через недостачу одного дрона, джипа гинуть десятки, сотні воїнів!!!!!
показать весь комментарий
31.07.2023 11:12
+6
Пам'ятаймо-ЗСУ нищать ворога не завдяки а всупереч зусиллям так званого "міноборони" !
показать весь комментарий
31.07.2023 11:36
+3
зе як і його команда вміють тільки піз..ти. Вони не здатні ні нащо. Висновок такий що в цьому році, дуже великими втратами, ми в кращому випадку дійдемо до Криму. Без звільнення Маріуполя і сходу. На сході між іншим зараз жесть. Мокші намагаються прорвати наші позиції. Але "марафон" мовчить... "Ще два, три тижня і дійдемо до москвабаду".
показать весь комментарий
31.07.2023 11:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зранку переглянув тікток
всі!!!
без виключення, ВСІ!!!!!!!
підрозділи щось просять
дрони, позашляховики і тд
тому питання до зе
де воно все, *****???
командирів які тримають волонтерську допомогу або прилади видані МО на ничці і не видають бо не хотять її потім списувати, судити нах... або стріляти на місці...
за підрив боєздатності
тікток розриває звернення командира про мукачевський госпіталь та про те що начальству лекше списати людей ніж видати якийсь ібучий мавік, машину чи приціл
про які, ***** успіхи ви пишете???
через недостачу одного дрона, джипа гинуть десятки, сотні воїнів!!!!!
показать весь комментарий
31.07.2023 11:12 Ответить
Може просто перестати читати тікток? Бо ЗСУ воює,а не друкує.
показать весь комментарий
31.07.2023 11:33 Ответить
Може з німеччини не видно?(((
показать весь комментарий
31.07.2023 12:11 Ответить
Може Німеччина усе це постачає? На сьогодні ЗСУ мають усе необхідне, а тікток залиште буданову
показать весь комментарий
31.07.2023 12:22 Ответить
Зе зрада наяву. І шо робити?
показать весь комментарий
31.07.2023 11:34 Ответить
шашлики жарити....
показать весь комментарий
31.07.2023 12:55 Ответить
Пам'ятаймо-ЗСУ нищать ворога не завдяки а всупереч зусиллям так званого "міноборони" !
показать весь комментарий
31.07.2023 11:36 Ответить
Баданов уже в Криму місяць обіцяв купатися в морі….
А ми ще не на березі….
показать весь комментарий
31.07.2023 11:53 Ответить
зе як і його команда вміють тільки піз..ти. Вони не здатні ні нащо. Висновок такий що в цьому році, дуже великими втратами, ми в кращому випадку дійдемо до Криму. Без звільнення Маріуполя і сходу. На сході між іншим зараз жесть. Мокші намагаються прорвати наші позиції. Але "марафон" мовчить... "Ще два, три тижня і дійдемо до москвабаду".
показать весь комментарий
31.07.2023 11:55 Ответить
а тим часом поки ми готові починають "саюзнеки" про глухий кут все голосніше скиглить і про політичне рішення.
показать весь комментарий
31.07.2023 12:27 Ответить
 
 