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Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате ракетного удара по Кривому Рогу 53 человека получили ранения. Известно о 4 погибших, в том числе о ребенке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Российские ракеты попали в многоэтажное здание и учебное заведение

"По предварительным данным, два человека погибли, 25 травмированы. Среди пострадавших четверо детей. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Устанавливается точное количество пострадавших", - говорится в сообщении.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул позже сообщил, что в настоящее время известно о 31 раненом, в том числе трех детях, двое погибших.

"Разбираем завалы. Под ними может быть 8 человек. Организованы 2 оперативных штаба – первый в 60-й школе, второй – вход в центральный корпус КТРА. Там люди могут получить всю необходимую помощь – еда, вода, расселение, медицинская помощь, пленка, тарпаулин, ОСБ, заявления на материальную помощь", - добавил Вилкул.

Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 12:10 погибли 4 человека и 43 - пострадали.

Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, из них ребенок 2013 г.р., эвакуированы 30 человек.

Глава ОВА Лысак заявил, что среди погибших 10-летний ребенок.

Также глава области сообщил, что по состоянию на 13:56 известно о 53 пострадавших, в том числе 5 детей.

Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых 01
Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых 02
Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых 03
Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых 04
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Топ комментарии
+29
В нас вже була готова ППО "Кільчень", в 4 рази дешевша за "Петріот". В 18-19 роках Зеленский все це помножив на нуль. Тепер в нас немає ні чим кацапам відповідати ні навіть чим захищатися, а тільки волать у відосиках, що це нас не зламає...
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31.07.2023 12:21
+24
ага, захід винен, шо в 19-м 73% неляканих ідійотів привели до влади коміків і весільних фотографів..((
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31.07.2023 12:25
+15
уверен что им абсолютно похер
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31.07.2023 12:22
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Правила форума Совет форумчан
до сих пір є ідіоти які знімають і викладають вибухи у мережу, треба по законодавству цю ***** прирівнювати до зради і давати пожиттєве
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31.07.2023 12:07 Ответить
серьезно? роботу ППО не слід знімати (хоча знімати ви можете все що завгодно) викладати в широкий доступ ні. а як же весь світ дізнається що ми "не пробачим нє прастім" якщо ніхто не буде знімати?
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31.07.2023 12:25 Ответить
Троль, охолнь, "выпей пива,сосни".
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31.07.2023 12:41 Ответить
хамло я ВООБЩЕ НЕ ПЬЮ охолонь мамке иди скажи даун
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31.07.2023 12:42 Ответить
Еще проще, троль, просто сосни...приснятся сны...
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31.07.2023 13:07 Ответить
Кривой рог, Херсон, Сумы, Харьков интересно западу и США не тошнит смотреть на геноцид украинского народа прямо в центре Европы. Без ракет 300+ км для ответа это не закончится. Они будут обстреливать пока всех не убьют
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31.07.2023 12:14 Ответить
уверен что им абсолютно похер
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31.07.2023 12:22 Ответить
Да есть такое чувство они вроде подняли производство ракет не смотря на хваленные «санкции из ада» лет за 5-10 уничтожат все
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31.07.2023 12:42 Ответить
ага, захід винен, шо в 19-м 73% неляканих ідійотів привели до влади коміків і весільних фотографів..((
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31.07.2023 12:25 Ответить
Он виноват в том что выкормил гопника за свои деньги + Будапештский меморандум.
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31.07.2023 12:38 Ответить
Жертву аборта никто не винит ,а 73% сжалились и для прикола,ведь она очень хотела 95й квартал распространить на всю Украину. Судя по результатам ей удаётся.
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31.07.2023 12:50 Ответить
Про які 73% ви верзете за повної відсутності демократії в тотально олігархічній країні? Кремлівські пропагандисти на весь світ заявляють, що це буде катастрофою для підорокацапії, якщо в Україні не буде підконтрольного їм на всі 100% режиму.
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31.07.2023 14:54 Ответить
Я вибачаюсь, а "весільний фотограф" вам чим не догодив?!
Бо в нього нема клітчатих сумок з накраденими грошима і в парламенті України таким не місце?
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31.07.2023 18:15 Ответить
А що зеленим кремлядським манкуртам заважає вже півтора роки виготовляти власні ракети хоч на 1000км на території України чи за кордоном? Всі поголовно по зомбоящику твердять, що такі можливості в України є.
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31.07.2023 14:43 Ответить
це ти про швецію зараз, чи шото за ганчір'я в тебе висить ?
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31.07.2023 15:45 Ответить
Ти в Україні заблукав з сво ? Пішов геть назад в підоросію.
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31.07.2023 21:31 Ответить
і це буде писати "патріот" який всрався і звалив в теплі чани та ще й з регістрацією меньше року..-грій сраку мовчки без гнидливих розберемся...
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31.07.2023 22:56 Ответить
Ви ж на Сірію дивились і вам було абсолютно похер.
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31.07.2023 15:40 Ответить
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31.07.2023 12:15 Ответить
В нас вже була готова ППО "Кільчень", в 4 рази дешевша за "Петріот". В 18-19 роках Зеленский все це помножив на нуль. Тепер в нас немає ні чим кацапам відповідати ні навіть чим захищатися, а тільки волать у відосиках, що це нас не зламає...
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31.07.2023 12:21 Ответить
пампарампампам
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31.07.2023 12:31 Ответить
На скільки пам"ятаю комплекс готовий, потрібні лише кошти на випробування але ми бачемо де наш грім та інші ракетні програми.
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31.07.2023 13:11 Ответить
У нас нічого свого немає. Двома Нептунами потопили "москву", значить вони пройшли випробування. То де ті, що випробувані? Де Нептуни? Ніхто нічого не робить, тільки гуманітарку тирять.
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31.07.2023 13:24 Ответить
За гуманітарку точно пожиттєве треба давати.Бачу,що волонтерський рух починає зжиматись,бо донатять уже менше,а гуманітарки в інтернет- магазинах усе більше.А не можна все ,що треба для фронту,конфіскувати? Це важко? Це ,бл...,що таке?
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31.07.2023 14:33 Ответить
Волонтери вже не знають,де брати кошти.Хто міг,той уже віддав все.
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31.07.2023 14:35 Ответить
А де міжнародна допомога? Раніше весь час про неї говорили,а зараз мовчок? Бо люди ж цікавляться,а де ж вона дівається?Так краще про неї не говорити? Потайки все? Ох діждеться хтось
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31.07.2023 14:38 Ответить
Нема вже чим донатить. Як працюєш один на сім'ю, а зарплата довоєнного рівня, а бензин, комуналка, їжа. Слухати де що розікрали і паралельно йде "купіть дрона, машину, тепловізор...".
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31.07.2023 16:17 Ответить
Згодна.Хочеться допомогти,бо серце пече за наших,але тоді на сім'ю не вистачає.А ще коли про їх вілли читаєш,то хочеться взяти до рук вили
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31.07.2023 16:41 Ответить


АрміяINFORM 10 Листопада 2021, 15:14

КБ «Південне» підтвердило плани щодо розробки української зенітної ракетної системи (ЗРС) великої дальності «Кільчень».

За умови належного державного фінансування розробку всієї ЗРС у «Південному» планують завершити за 5 років.

При цьому створення прототипу ЗРС передбачають завершити протягом трьох років. Тобто вже 2024 року новий зенітний ракетний комплекс, який увійде до нової зенітної системи, має бути представлений на державні випробування.

При цьому Вікі пише

Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.

Все таж Вікі

Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.

Вранці 21 травня Зеленський провів зустріч в Адміністрації Президента з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп. Головною причиною розпуску парламенту Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян України до Верховної Ради - 4%, а юридичною підставою - відсутність коаліції з 2016 року.
У той же день Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання, обраної у жовтні 2014 року, і призначення позачергових виборів до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.

Офіційно ВР 9-го скликання запрацювала 29 серпня ‎2019.

Яким чином "Зеленский все це помножив на нуль" у 18 році?
Рішення по ЗРС "Кільчень" мало б обговорюватися на ВР, не думаю що до кінця поточного (2019) року це питання було першочерговим.

Те що в парламенті була монобільшість партії діючого президента, то це стовідсотково і питання потрібно задавати чому про ЗРС згадали лише у 21 році, а не скажімо у 20-му.
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31.07.2023 13:57 Ответить
Ну так так. Не раніше 19-го помножив все на нуль, коли його бидло обрало президентом. Про 18 - й рік визнаю, що написала ерунду. В 19 ми вже воювали на Донбасі, а саме тому це питання мало бути першочерговим!!! І повномасштабна в нас вже півтора року. Ці системи потрібні на тепер, а не аж в 24 році. Зеленский знав про початок повномаштабної задовго до її початку, а тим не менш сраку свою не чухав... А тепер ми беззахисні як кошенята, бо нема ппо.
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31.07.2023 14:47 Ответить
На папері тільки готова
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31.07.2023 14:23 Ответить
Квартал 95 не постраждав, бо весь на Мальдівах
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31.07.2023 12:40 Ответить
вилкул еще недавно звал русский мир, финансировал банды титушек и антимайдан, А интересно те обезьяны что бегали с арматурами по Днепру и избивали всех подряд где сейчас??, перекрасились как гандонище вилкул и корректируют ракеты???
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31.07.2023 12:59 Ответить
Бо якщо вже бʼєте по москві то треба так само *башити ракетами або декількома дронами а не один дрончик по одному віконцю в москосіті. Бо як бачите руссня в відповідь не економе. Виходе більше шкоди ніж пользи коли бʼють по одному дрону в місяць х*й знає куди.
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31.07.2023 14:59 Ответить
 
 