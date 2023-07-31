Удар по Кривому Рогу: Погибли 4 человека, в том числе 10-летний ребенок. 53 раненых ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
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В результате ракетного удара по Кривому Рогу 53 человека получили ранения. Известно о 4 погибших, в том числе о ребенке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
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"По предварительным данным, два человека погибли, 25 травмированы. Среди пострадавших четверо детей. Спасательно-розыскные работы продолжаются. Устанавливается точное количество пострадавших", - говорится в сообщении.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул позже сообщил, что в настоящее время известно о 31 раненом, в том числе трех детях, двое погибших.
"Разбираем завалы. Под ними может быть 8 человек. Организованы 2 оперативных штаба – первый в 60-й школе, второй – вход в центральный корпус КТРА. Там люди могут получить всю необходимую помощь – еда, вода, расселение, медицинская помощь, пленка, тарпаулин, ОСБ, заявления на материальную помощь", - добавил Вилкул.
Позже в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 12:10 погибли 4 человека и 43 - пострадали.
Подразделениями ГСЧС спасены 3 человека, из них ребенок 2013 г.р., эвакуированы 30 человек.
Глава ОВА Лысак заявил, что среди погибших 10-летний ребенок.
Также глава области сообщил, что по состоянию на 13:56 известно о 53 пострадавших, в том числе 5 детей.
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Бо в нього нема клітчатих сумок з накраденими грошима і в парламенті України таким не місце?
АрміяINFORM 10 Листопада 2021, 15:14
КБ «Південне» підтвердило плани щодо розробки української зенітної ракетної системи (ЗРС) великої дальності «Кільчень».
За умови належного державного фінансування розробку всієї ЗРС у «Південному» планують завершити за 5 років.
При цьому створення прототипу ЗРС передбачають завершити протягом трьох років. Тобто вже 2024 року новий зенітний ракетний комплекс, який увійде до нової зенітної системи, має бути представлений на державні випробування.
При цьому Вікі пише
Пропозиції щодо розробки комплексу Міністерству оборони України надали орієнтовно в 2018-2019 роках і по ній було ухвалено «позитивне рішення». Однак фактичні роботи по проекту так і не розпочалися.
Все таж Вікі
Володи́мир Олекса́ндрович Зеле́нський - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.
Вранці 21 травня Зеленський провів зустріч в Адміністрації Президента з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп. Головною причиною розпуску парламенту Зеленський назвав дуже низьку довіру громадян України до Верховної Ради - 4%, а юридичною підставою - відсутність коаліції з 2016 року.
У той же день Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради VIII скликання, обраної у жовтні 2014 року, і призначення позачергових виборів до Верховної Ради на 21 липня 2019 року.
Офіційно ВР 9-го скликання запрацювала 29 серпня 2019.
Яким чином "Зеленский все це помножив на нуль" у 18 році?
Рішення по ЗРС "Кільчень" мало б обговорюватися на ВР, не думаю що до кінця поточного (2019) року це питання було першочерговим.
Те що в парламенті була монобільшість партії діючого президента, то це стовідсотково і питання потрібно задавати чому про ЗРС згадали лише у 21 році, а не скажімо у 20-му.