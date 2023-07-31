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ВР (28721) мандат (375) Холодов (77)

"Слуга народа" Холодов, полгода назад покинувший Украину, слагает полномочия нардепа. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

холодов

Нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов написал заявление о сложении полномочия парламентария.

Об этом в Facebook сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также в мае и июле 2023 года он находился на Кипре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Холодов, партнер Ермака по ларьковому бизнесу, уехал на отдых в Вену и пропускает заседание Рады

Слуга народа Холодов, полгода назад покинувший Украину, слагает полномочия нардепа 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+43
Накрався . Можна і відпочити .
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31.07.2023 16:50
+34
Оце так вальодька найвиличнівіший той що гідрант. Ну і зібрав навколо себе покидьків.
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31.07.2023 16:51
+31
Они просто понимают что этому составу "СН" уже "все", трындец, и ничего с этого уже не поиметь. Так нахрена ему тогда париться? Поэтому и кидает мандат на стол - "подавитесь". У слуг начался период полураспада.
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31.07.2023 17:19
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Накрався . Можна і відпочити .
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31.07.2023 16:50 Ответить
Війни нема. Тільки зарплатню отримуй. Хоч на Мальдівах, хоч на Канарах !
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31.07.2023 16:54 Ответить
Та хай усі слуги складають повноваження. Роздеребанили країну вщент.
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31.07.2023 16:56 Ответить
Они просто понимают что этому составу "СН" уже "все", трындец, и ничего с этого уже не поиметь. Так нахрена ему тогда париться? Поэтому и кидает мандат на стол - "подавитесь". У слуг начался период полураспада.
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31.07.2023 17:19 Ответить
Прібарахлілся...
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31.07.2023 18:35 Ответить
Теж хочу бути депутатом
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31.07.2023 16:50 Ответить
Дивне і тебе бажання. Після Смерті попасти у Пекло...
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31.07.2023 16:52 Ответить
У пеклі теж корупція.
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31.07.2023 17:05 Ответить
Оце так вальодька найвиличнівіший той що гідрант. Ну і зібрав навколо себе покидьків.
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31.07.2023 16:51 Ответить
Не в'їхала.... А чого його обзивають "гідрантом"?
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31.07.2023 16:55 Ответить
Це від слова Гарант Держави. Але для шмарклі зеуйобка ми використовуємо слово «гідрант» бо він тількі заслуговує на той гідрант з якого течуть помиї.
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31.07.2023 16:58 Ответить
Гарно...
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31.07.2023 18:39 Ответить
А де Ви бачили, щоб на дегенерата працювала розумна людина, нам ще повезло он в Угорщині орбан ( чоловічим статевий орган) - зрадник свого народу, й оточив себе зрадниками, у Грузії отой пк..інський жополиз оточив себе жополизами, в Китаї сі дзінь ***.йло, про під.дерацію взагалі мовчу - там криміналітет у влади і оточив себе ж такими збоченцями педофілами наркоманами й іншим біосміттям, такщо недолугий вовка це ще норм!
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31.07.2023 16:58 Ответить
Ви пишите "нам ще повезло ..." Кому "нам" ?
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31.07.2023 17:55 Ответить
в чому везіння? різниця між тими і гідрантом велика. у тих орбанів і тп немає війни, а гідрант з дєрьмаками привів війну в Україну. оце наше везіння?
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31.07.2023 18:00 Ответить
Різниця в тому, що ті всі на стороні зла, а цей хоть і придурок доля його поставила в таке становище що він за перемогу, у квартального безвихідна ситуаціч
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31.07.2023 20:46 Ответить
"він за перемогу". Извиняюсь, откуда такая уверенность? Я думаю, что ретранслятор озвучивает то, что на данный момент ему поручают его хозяева - Беня, Ермак. Завтра на суфлере будет написано другое - то и будет озвучено.
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31.07.2023 21:38 Ответить
Ах слуги слуги - ви поголівно пі.дарюги!!!!
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31.07.2023 16:51 Ответить
які ж гниди.
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31.07.2023 16:51 Ответить
Сцикун. Після нашої Перемоги, екстрадувати, і, по рішенню суду на шконку.
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31.07.2023 16:51 Ответить
засідання Ради не відвідує... зато регуляно баблішко отримує... це сюр чи зелена реальність?
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31.07.2023 16:51 Ответить
И еще в 2020 году просто послал Зелю подальше с его требованиями вернуться.
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31.07.2023 17:21 Ответить
Невже заїпався слуга грьобаний?
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31.07.2023 16:51 Ответить
Хочу такую работу,не ходить туда пол года и получать зарплату
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31.07.2023 16:52 Ответить
А міг би залишитись пожиттєвим !
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31.07.2023 16:52 Ответить
цікаво, хоч хтось з "слуг" підора зеленского пішов воювати, чи тільки крадуть і тікають?
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31.07.2023 16:52 Ответить
Вони тільки спроможні красти, та піздіти все більше нічого ці уйобкі слугі робити не вміють
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31.07.2023 16:54 Ответить
Тільки
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31.07.2023 16:54 Ответить
наприклад - коля каклєта, в тайланд їздив, окопи рив і бліндажі будував... думав кацапи на штурм там підуть...
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31.07.2023 16:55 Ответить
коля мітбол тренувався на пляжі в "морські котики")))
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31.07.2023 17:06 Ответить
А нахера він туди перся і заимав місце адекватноі людини
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31.07.2023 16:53 Ответить
Звідки там адекватні? Там вся партія така
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31.07.2023 16:59 Ответить
Та я не за них -- у слуги 99% набрали за компанію під Зелю
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31.07.2023 17:02 Ответить
Нічого, люди не міняються. Створять нову партію назвуть наприклад "прислуга", викотять лозунги типу "відняти і поділити" і в парламент знову заведуть якесь сміття.
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31.07.2023 17:05 Ответить
Зелена гнида - звичайна.
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31.07.2023 16:54 Ответить
А заяву фельдєгерською службою фітправляф чи факсом?!
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31.07.2023 16:54 Ответить
**** люди життя втрачають, а черговий зе ******* пів-року отримував з бюджету зарплатню, премії, компенсації з карману тих же захисників і сидів за кордоном ***** не роблячи!!!! Ото здобули зе тварей, військові будемо підійматись чи далі будемо таку ***** терпіти
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31.07.2023 16:56 Ответить
Цікаво, а компенсацію за квартиру, яку винаймає в Києві він ці півроку отримував?
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31.07.2023 17:09 Ответить
Воно й до цього кілька років нічого не робило, лише тисло кнопку по наказу і отримувало конверти. Мразота.
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31.07.2023 17:21 Ответить
Відмазується від відповідальності!
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31.07.2023 16:57 Ответить
Карні справи на таких треба заводити. І по ітогам конфісковувати все майно.
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31.07.2023 16:57 Ответить
Відпустіть вже всю прислугу, може щось і налагодиться
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31.07.2023 16:58 Ответить
От клятий Порошенко!!!

Це ж він змушував дегенератів голосувати за СН.
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31.07.2023 17:00 Ответить
Якби журналісти не виявили цей черговий факт то воно й надалі перебуваючи за кордоном в Україні отримувало заробітну платню а іньши дупатати цього б не помічали...
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31.07.2023 17:00 Ответить
Побойтесь Бога! Какой он народный? Он - слугародный!
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31.07.2023 17:01 Ответить
Он уже прибарахлился. И уже не здесь. Его жена, я так понимаю, родственница медведчуковской. Теперь они налаживают бизнес в Европе на деньги глупых украинцев и ФСБ(что по сути одно и то же, ведь простота - хуже воровства).
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31.07.2023 17:01 Ответить
Що не мудило, то СН. Тенденція
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31.07.2023 17:02 Ответить
а де дата, де підпис?

що за безграмотні клоуни?!
табачний "король" йде, кого ж призначить ярмак?
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31.07.2023 17:09 Ответить
Всі ці чорти складаючи депутатський мандат залишають за собою "хлібні місця" з яких їм надходять кошти десятиліттями. Вважаю що у зрадників і їх родичів потрібно конфіскувати все на користь ЗСУ.
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31.07.2023 17:11 Ответить
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31.07.2023 17:13 Ответить
Партія "Без царя в голові"
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31.07.2023 17:29 Ответить
Партія "Дія".
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31.07.2023 18:50 Ответить
Та що ж це таке.... знову "Слуга народу'??? Не партія, а якийсь зброд зрадників і крадіїв....
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31.07.2023 17:17 Ответить
Вони усі зрадники ! Крадій для них як комплімент !
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31.07.2023 17:33 Ответить
Только за одно можно благодарить боневтика! Что набирая свою стаю ублюдков он подчистил все сортиры и помойки Украины!
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31.07.2023 17:20 Ответить
Повістку тепер йому.
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31.07.2023 17:25 Ответить
Куди ж цю повістку надіслати? Його ж неме в Україні.
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31.07.2023 18:29 Ответить
Позасирали Україну боневтіки !
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31.07.2023 17:33 Ответить
Спитати треба у виборців, що за нього голосували. Невже ще тоді не було видно, що за гнида то була?
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31.07.2023 17:34 Ответить
Вони ж тупі барани
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31.07.2023 18:45 Ответить
Щас опять придут в комментарии те, кто считают меня "засланным казачком" Вам в очередной раз поссали в глаза. И, наверное, правильно сделали: это ваш депутат. Смотрите, на "щирій українській мові" Без грамматических ошибок. Зато когда проскакивает новость, что каких-то парней повязали на границе - сразу начинается вой: пожизненное заключение!!! Ко-ко-ко!!! Конфискация имущества - Ко-Ко-Ко Диваны не пропалите от гнева

А, и ещё: с уважением! Чёта ржу)))
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31.07.2023 17:35 Ответить
обыкновенный зеленый гандон трускавецкий
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31.07.2023 17:35 Ответить
проверьте причастность к кгб мокшании...тварь гб эшная
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31.07.2023 17:37 Ответить
Для 73% ідіотів це майстер клас зі збагачення: ідіоти обирають його депутатом; він засипається грошима під зав'язку (адже більше не сподівається потрапити до ВР); коли його притискають -- просто пише заяву про вихід з депутатства. Навіщо воно йому зараз...
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31.07.2023 17:39 Ответить
Кому Кипр кому Бахмут.Каждому свое.
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31.07.2023 17:42 Ответить
гаспадін холодов дозволив Зєлє Найвеличнівшивій відпустити себе хоча б куди сам холодов забажає
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31.07.2023 17:44 Ответить
Послужив, заробив, злиняв. Нарід обере чергових пройдисвітів для служіння . лохів не гріх кинути
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31.07.2023 17:56 Ответить
Беженец от армии. а просто-- дезертир.
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31.07.2023 17:57 Ответить
а зарплату хто поверне той жирний? що йому нараховував
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31.07.2023 18:01 Ответить
А хто ж цих людей обрав в ВР? Рейти Боневтіка таакі, що на кращих годі сподіватися. 30 років обирає мудрий народ різне лайно, тому і все так...
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31.07.2023 18:01 Ответить
Наскільки мені відомо (з заяв зеленського)він ОСОБИСТО розмовляв з кожним кандидатом від слуг народу перед включенням в список. То це його ПЕРСОНАЛЬНА відповідальність за таких уродів.
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31.07.2023 18:02 Ответить
зелене лайно просрало країну, а тепер тихенько розпливається у західному напрямку
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31.07.2023 18:02 Ответить
Реванш у пікселі: яскраво згоріла законність і місцеве самоврядування у Полтавській міськраді
https://www.youtube.com/watch?v=N3t2yPaYN6A
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31.07.2023 18:04 Ответить
Борислав Береза

Ще один "слуга народу" написав заяву про складання повноважень. У цьому випадку народний обранець Холодов обрав для себе спокійне життя на Кіпрі і послав кудись подалі своїх виборців. Все передбачувано. Цікаво, скільки залишиться депутатів у ВР до виборів?
Але охерений #моносброд привів у ВР Володимир Олександрович. Мдя... А тепер згадайте мій прогноз про те, що більшість із них виїде з України. Це новий тренд. Раніше як було? Украв, випив, у в'язницю.
А тепер?
Став слугою, прибарахлився щоб онукам вистачило, склав мандат і живешь на Кіпрі, у Відні, в Марбельє чи десь ще...
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31.07.2023 18:52 Ответить
"Всі,хто сидів в депутатських кріслах-злодюги,корупціонери і брехуни".
Ви можете це довести, хочаб стосовно Берези?
Чи ваша мета узагальнити, знявши провину з колаборантів-корупціонерів, з яких складаєсться вся партія "слуг Зеленського"?
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01.08.2023 09:18 Ответить
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31.07.2023 18:06 Ответить
73% виборців, які без мізків, зелених гнид навибрали. чому без мізків, тому що дурні досі зелену гниду обожнюють і не хочуть бачити корупцію, притиски наших Воїнів, зрадників.
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31.07.2023 18:10 Ответить
Народе!Ти кого понаобирав до ВР?Чухай тепер себе в одному місці!А жирний хряк стефанчук хіба не знав що його однопартієць відсутній півроку?Якесь опудало, а не голова ВР.
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31.07.2023 18:13 Ответить
я устал, я ухожу...мразота!
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31.07.2023 18:13 Ответить
Не розумію, як це, пів року тому покинув Україну, а тільки зараз складає повноваження??? зЕлені, від кіля вас підібрали? Так що, закона о праці для вас, не існує? 73%, а ви що, прикольнулися?
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31.07.2023 18:21 Ответить
І знову депутат "Слуга народа"

Де вони таких тільки набрали...

А далі по списку, замість цього - зайдуть такі ж, або гірше...

Потрібно знати весь список депутатів "Слуга Народа", щоб вони більше ніколи не потрапили у владу, окрім тих що виявились порядними, та покинули партію в перший рік
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31.07.2023 18:29 Ответить
А ведь по составленным спискам кандидатов в будущие депутаты Зеленский лично со своим ОП отбирал кандидатуры в депутаты, которые потом прошли в парламент.
Поэтому на Зеленском личная ответственность, что этот сброд был набран в парламент.
Как оказалось, состоящий из явных предателей, перешедших на сторону врага; трусов, сбежавших за границу с наворованными деньгами (на зарплату депутата столько не накопить и за всю жизнь); саботажников в тылу, начиная с парламента, не уважающих собственный народ Украины.
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31.07.2023 18:30 Ответить
Ты продолжай, я всегда зеваю когда мне интересно.
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31.07.2023 19:09 Ответить
тут на Цензорі вже колись писали-у першій сотні депутатів Верх. Ради від Слуг: 76 єври,14 кацапи,1 менгрел (Арахамія).....
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31.07.2023 19:15 Ответить
до речі,а мохнорилий обухівський депутат-Слуга Дубінскій десь в Іспанії з тьолкою... Дубінскому можна,у нього мама любіт скорость,а папа тяжко больной
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31.07.2023 19:19 Ответить
І при цьому Ізраіль щось не в перших рядах з допомогою.
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31.07.2023 19:55 Ответить
Кто знает, где Юзик? Тоже где-то греется второй год?
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31.07.2023 19:35 Ответить
Раніше ніхто не знав, що це мурл@ не виконує своі обовʼязки і сидить за кордоном??? голова фракціі СН не знав???
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31.07.2023 19:38 Ответить
Де підпис Холодова?
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31.07.2023 19:39 Ответить
Народний депутат під час війни втік із країни, зрадив своїх виборців, зрадив свою країну, порушив присягу. За це виключили з партії. Надзвичайно жорстоке покарання
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31.07.2023 19:52 Ответить
А отриману заробітну плату за період відсутності поверне?
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31.07.2023 20:36 Ответить
Вже навіть земерзота зрозуміла, що краще їм тікати, а 73 дупоголових все ще вірять найвеличнішому дурню.
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31.07.2023 20:39 Ответить
Накрав на декілька прийдешніх поколінь, купив костюм "с отливом", і рванув в Гагри (тобто на Канари).
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31.07.2023 21:01 Ответить
Тут би саме отому, з Осетії з паспортом України, жалістного листа-маляву нашкрябати в РНБОУ, що із санкціями потягнули з рік, усеж їх, гаманець-однодумців кала о мойськага…
Слушна пропозиція….
Пильнуймо Україну від таких нардепів на КРОВІ та ЖИТТЮ Українців!!
Пропали плани в Україні, після невдачі з ПАРАДОМ…
А Данилову з РНБОУ мабуть пора і гроші заморозити та повернути до Бюджету!! Так, як це весь Світ робить з грошами та майном ворогів України, **********!!
Про таке чомусь не телемарафонять, впродовж 1,6 року Воєнного стану!!
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31.07.2023 21:05 Ответить
А може мани ? Холодов був завзаготконторою по виборах уКиєві. Коли Микитась йшов по першому кругу, він привселюдно повідомляв, що на вибори вніс Холодову 1.5 ляма. І тепер вимагає мани взад, бо шо то дупа тати по Києву одна ржачка.
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31.07.2023 21:27 Ответить
Ще одне, чмо зелене! Наколядував грошенят в конвертах, від арахамії і єрмака, потім здриснув, але заробітну плату отримував! Тікають гниди! Але народна кара наздожене!
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01.08.2023 00:05 Ответить
Как только начала прослеживаться свзь с медведчуком,так и дрыснул.
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01.08.2023 08:48 Ответить
чергове покарання зрадників - написав заяву - і все біле й пухнасте та поїде на накрадені бізнеси робити ...
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01.08.2023 09:00 Ответить
 
 