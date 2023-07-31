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"Слуга народа" Холодов, полгода назад покинувший Украину, слагает полномочия нардепа. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов написал заявление о сложении полномочия парламентария.
Об этом в Facebook сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Холодова А.И. о сложении полномочий народного депутата Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов уехал из Украины в январе 2023 года и с тех пор не возвращался. Полгода он не посещает заседание Верховной Рады и не голосует. По меньшей мере, в июне и июле 2022 года, а также в мае и июле 2023 года он находился на Кипре.
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Пожалуйста, подождите...
Це ж він змушував дегенератів голосувати за СН.
що за безграмотні клоуни?!
табачний "король" йде, кого ж призначить ярмак?
А, и ещё: с уважением! Чёта ржу)))
https://www.youtube.com/watch?v=N3t2yPaYN6A
Ще один "слуга народу" написав заяву про складання повноважень. У цьому випадку народний обранець Холодов обрав для себе спокійне життя на Кіпрі і послав кудись подалі своїх виборців. Все передбачувано. Цікаво, скільки залишиться депутатів у ВР до виборів?
Але охерений #моносброд привів у ВР Володимир Олександрович. Мдя... А тепер згадайте мій прогноз про те, що більшість із них виїде з України. Це новий тренд. Раніше як було? Украв, випив, у в'язницю.
А тепер?
Став слугою, прибарахлився щоб онукам вистачило, склав мандат і живешь на Кіпрі, у Відні, в Марбельє чи десь ще...
Ви можете це довести, хочаб стосовно Берези?
Чи ваша мета узагальнити, знявши провину з колаборантів-корупціонерів, з яких складаєсться вся партія "слуг Зеленського"?
Де вони таких тільки набрали...
А далі по списку, замість цього - зайдуть такі ж, або гірше...
Потрібно знати весь список депутатів "Слуга Народа", щоб вони більше ніколи не потрапили у владу, окрім тих що виявились порядними, та покинули партію в перший рік
Поэтому на Зеленском личная ответственность, что этот сброд был набран в парламент.
Как оказалось, состоящий из явных предателей, перешедших на сторону врага; трусов, сбежавших за границу с наворованными деньгами (на зарплату депутата столько не накопить и за всю жизнь); саботажников в тылу, начиная с парламента, не уважающих собственный народ Украины.
Слушна пропозиція….
Пильнуймо Україну від таких нардепів на КРОВІ та ЖИТТЮ Українців!!
Пропали плани в Україні, після невдачі з ПАРАДОМ…
А Данилову з РНБОУ мабуть пора і гроші заморозити та повернути до Бюджету!! Так, як це весь Світ робить з грошами та майном ворогів України, **********!!
Про таке чомусь не телемарафонять, впродовж 1,6 року Воєнного стану!!