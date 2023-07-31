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Посол Эстонии Кууск завершил работу в Украине
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Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск официально завершил работу на этом посту.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на официальной странице посольства.
"Каймо Кууск завершает дипломатическую миссию в Украине. Его вклад в укрепление отношений - весом и высоко оценен. Для команды Посольства было большой честью и удовольствием работать под его руководством эти 4 года", - говорится в сообщении.
Сам Кууск отметил, что четыре года работы в Украине были для него очень особенными и он восхищается "несгибаемой Украиной и украинцами".
"Благодарю и до встречи, уважаемые Украинцы!.. Скоро увидимся снова, если не раньше - на праздновании победы в украинском Крыму", - написал он.
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Яр Холодний
показать весь комментарий31.07.2023 19:08 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий31.07.2023 19:17 Ответить Мне нравится 1
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