Враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Старомайорского, - Генштаб ВСУ
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Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 31.07.2023.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Продолжаются 523-и сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.
В течение суток враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности, дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения российскими террористами ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Степного Сумской области и Удов Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в частности это Сеньковка, Турья, Блешня, Бучки Черниговской области; Мефодиевка, Сытное, Стариково, Могрица, Степок, Рясное Сумской области; Уды, Ветеринарное, Старица, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Донецкой области. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы свыше 10 населенных пунктов, в частности это Одрадное, Колодезное, Каменка, Фиголовка, Новомлынск и Западное Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары севернее Серебрянки и возле Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.
На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе это Роздоловка, Орехово-Василовка, Григоровка, Ивановское, Предтечино и Белая Гора Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник нанес авиационные удары в районах Нью-Йорка и Авдеевки. Продолжает производить обстрелы населенных пунктов, в частности, пострадали Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы. Враг совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов, среди которых Марьинка, Победа, Георгиевка и Острое Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Благодатного и Старомайорского. В районе последнего предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение. Продолжает обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар и Благодатное Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Малиновка и Малая Токмачка Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Левадное, Гуляйполе, Зализничное, Орехов, Степное и Каменское Запорожской области; Дмитровка и Очаков Николаевской области; Михайловка, Дудчаны, Берислав, Львово, Херсон и Днепровское Херсонской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Российские оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории временно оккупированных населенных пунктов. В частности, в помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области противник разместил около 100 российских военнослужащих, а в населенном пункте Семикозовка Луганской области, в зданиях учебного заведения, размещено более 100 оккупантов.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", артиллерийское средство на огневой позиции и 4 района сосредоточения личного состава врага", - говорится в информации Генштаба.
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