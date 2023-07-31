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Оккупанты ударили из авиации по Казацкому на Херсонщине, погибла женщина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Россияне из авиации ударили по жилым домам в поселке Казацком Херсонской области, под завалами погибла женщина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Российская авиация продолжает уничтожать Казацкое. Враг еще раз ударил по жилым домам. В одном из домов, куда попала управляемая авиабомба, проживала 80-летняя женщина. К сожалению, в результате российских обстрелов она погибла под завалами собственного дома", - говорится в сообщении.

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31.07.2023 19:31 Ответить
Таганрозький міст. Цікаво, хто туди таку гарну фотку поставив на геомітку. Чекаємо.

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31.07.2023 19:34 Ответить
Втрати цивільних зегниди засекретили або просто їх не рахують . Навідь не знаю що більш нице . Втрати ворога обліковуються . Щодня нові цифри сумуються з попередніми . Де ПОВНА інформація по загиблим цивільним ? Наростаючим підсумком . Зрозуміло що по окупованих територіях цього зробити не можна . Алеж на контрольованих ... ?
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31.07.2023 19:46 Ответить
 
 