Оккупанты ударили из авиации по Казацкому на Херсонщине, погибла женщина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне из авиации ударили по жилым домам в поселке Казацком Херсонской области, под завалами погибла женщина.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Российская авиация продолжает уничтожать Казацкое. Враг еще раз ударил по жилым домам. В одном из домов, куда попала управляемая авиабомба, проживала 80-летняя женщина. К сожалению, в результате российских обстрелов она погибла под завалами собственного дома", - говорится в сообщении.
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Orest Levko cadae244
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Огусто
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Віктор Степаненко 87f26412
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