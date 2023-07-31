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Госдепартамент США (1620) США (23157) гарантия (117)

Госдепартамент США подтвердил начало переговоров с Украиной относительно гарантий безопасности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

держдеп,міллер

На этой неделе в онлайн-формате начнутся переговоры между Украиной и США относительно гарантий безопасности, в частности, оборонных обязательств.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе начнутся переговоры о том, как мы можем решить относительно подробностей этих обязательств по безопасности в дальнейшем", - подтвердил Миллер, добавив, что делегацию США представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Напомним, ранее в ОП сообщалось о начале этих переговоров. Гарантии безопасности не являются заменой членства в НАТО, как заявлял президент США Джо Байден, они лишь обезопасят Украину на время до вступления.

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Топ комментарии
+13
Atacams у розпорядженні ЗСУ - найкращі гарантії безпеки!
У тому числі і для США.
Слава ЗСУ!
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31.07.2023 21:57
+9
На Говерлі боєголовки ядерні в сторону мацкви ! Ось гарантії безпеки!
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31.07.2023 21:57
+9
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31.07.2023 22:24
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На Говерлі боєголовки ядерні в сторону мацкви ! Ось гарантії безпеки!
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31.07.2023 21:57 Ответить
Atacams у розпорядженні ЗСУ - найкращі гарантії безпеки!
У тому числі і для США.
Слава ЗСУ!
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31.07.2023 21:57 Ответить
https://youtu.be/ClIPGnkiHSg

Гарантії США сильно не допоможуть. Тільки розробка своєї зброї. Або навіть що краще тих же Бредлі, Абрамсів, Леопардів, західної артилерії і авіації по ліцензії зможе захистити країну. А також розбудова своєї промисловості і легкої і важкої. А в США завжди можуть прийти голуби миру до влади, або любителі перезавантаження стосунків тому повністю надіятися на них не можна якщо країна ще потрібна власна.
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31.07.2023 22:04 Ответить
Пл посиланню досвід Південної Кореї з гарантіями безпеки США.
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31.07.2023 22:05 Ответить
Пані Люда,простенькі паралелі-тільки розробка своєї-Запорожця,Таврії-і не треба надіятися на Мерседеси,Пежо,Рено,Феррарі,Вольво.Як ми з "своїм" ввійдемо в НАТО?Всі учасники Варшавського, після СРСР, договору,зараз віддають свою совєцку техніку на утилізацію в Україну і закуповують зброю ,яка на озброєні в НАТО.Ваш патріотизм звичайно похвальний,але ніякий Т-90 не може змагатися з Леопардом...
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01.08.2023 01:19 Ответить
Я ж і кажу хоча б копії ліцензійні західної зброї випускати для початку. Щоб бути "на одній хвилі" з НАТО.
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01.08.2023 05:43 Ответить
Какие там переговоры. Там до Вильнюса уже все решили. Нам отстанет или принять их или не принять. Лучше принять. Но зрадоразгонятели при любом раскладе будут разгонять зраду.
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31.07.2023 22:07 Ответить
поки дует петляє по Банковій ні х.... там не буде.
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31.07.2023 22:15 Ответить
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31.07.2023 22:24 Ответить
"раніше в ОП повідомляли про початок цих переговорів "

У кулеби новий речник?
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31.07.2023 22:24 Ответить
А тим часом русня серйозно взялася за казахів - американські біолабораторії України переїхали до Казахстану.
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31.07.2023 22:35 Ответить
Ракеты не дадим, самолеты не дадим, а вот потрындеть всегда пожалуйста.
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31.07.2023 22:46 Ответить
Ракети і літаки - рішення виключно в політичній площині. І хід за Зе. Але він не «поспішає». Але це не «проблема», США і не «таких» «розумників» «бачили».
Не проблема для США, не проблема для Зе під куполом патріотів, а для українців - це життя….
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31.07.2023 22:53 Ответить
Піди у зебілів поклянч
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31.07.2023 23:37 Ответить
То есть вместо НАТО снова какие-то очередные гарантии....
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31.07.2023 23:21 Ответить
З мови дипломатів це означає, що будуть схиляти Україну до поступок кацапії.
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31.07.2023 23:51 Ответить
 
 