Госдепартамент США подтвердил начало переговоров с Украиной относительно гарантий безопасности

На этой неделе в онлайн-формате начнутся переговоры между Украиной и США относительно гарантий безопасности, в частности, оборонных обязательств.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ.

"На этой неделе начнутся переговоры о том, как мы можем решить относительно подробностей этих обязательств по безопасности в дальнейшем", - подтвердил Миллер, добавив, что делегацию США представит заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Напомним, ранее в ОП сообщалось о начале этих переговоров. Гарантии безопасности не являются заменой членства в НАТО, как заявлял президент США Джо Байден, они лишь обезопасят Украину на время до вступления.

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