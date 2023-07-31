Оккупанты обстреляли Зоряное на Донетчине - погибли два человека

31 июля в 17:00 российские оккупанты обстреляли село Зоряное Покровского района Донецкой области. Два человека погибли, один человек получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"В результате российской атаки от полученных травм погибли двое мужчин 34 и 38 лет, а жена последнего получила ранения. Ее доставили в больницу", - рассказала спикер прокуратуры Донетчины Анастасия Медведева.

Село Зоряное расположено от Авдеевки северо-западнее на 28 километров и в 8 километрах от Красногоровки. До полномасштабного российского вторжения в Украину в населенном пункте проживало более 900 жителей.

Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

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