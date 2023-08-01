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Новости Война в Украине
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Кабмин отсрочил нововведение о назначении помощи переселенцам на семью

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

переселенці

Правительство отсрочило на три месяца нововведения о назначении помощи внутренне перемещенным лицам на семью.

Об этом сообщили в Минреинтеграции, информирует Цензор.НЕТ.

В середине июля Кабмин изменил правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Согласно этим изменениям, за оформлением помощи на проживание должен обращаться один человек от всей семьи, а не каждый член семьи в отдельности. Эти нововведения должны были вступить в силу с 1 августа 2023 года и касались внутренних переселенцев, впервые обращающихся за помощью.

Но 31 июля правительство отсрочило введение в действие этого новшества до 1 ноября 2023 года.

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То есть три месяца есть не надо?
Интересная диета от Кабмина
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01.08.2023 01:09 Ответить
Їсти можна кожному зі своєї ложки. Відтермінували видачу ополоників.
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01.08.2023 01:19 Ответить
На эти пособия нельзя жить
Даже концы с концами трудно сводить
У людей ни жилья своего
Порой нет работы
А детки хотят жить сегодня
Все хотят жить сегодня
Мир дает такие деньги!!!!!
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01.08.2023 01:23 Ответить
и все деньги нужно срочно прожрать
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01.08.2023 08:39 Ответить
Не обирайте у владу клоунів і буде вам щастя.
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01.08.2023 06:30 Ответить
 
 