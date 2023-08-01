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В результате атаки дрона-камикадзе в Харькове пожар в одном из общежитий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", – заявил чиновник.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, после начался пожар в результате попадания в одно из общежитий.
"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах.
Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - отметил Терехов.
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+9 Энди Мир
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Після першої атаки Шахедів був репортаж з Польші, де виступив військовий. Він повідомив, що їхні сили замовляють на підприємствах станки на пікапи для спарених кулеметів - це нескладно та швидко. Вони тестували стрільбу зі станків проти схожих БПЛА за розміром та швидкістю - працює дуже надійно.
Чому українська влада, міська (рівня ВГА) чи державна (рівня МО) не займаються проблемами легкої ППО на базі ТрО проти Шахедів? Для цього не потрібні Гепарди чи Петріоти. Це - звичайна зброя та бажання захистити країну. Це - нескладне завдання, хто це буде робити?
Це все нове непривичне. Треба багато думати. А це складно. Краще діяти постаринці, своїми старими привичними тактиками зробити серіалів, розказати через зомбоящик як все добре і т.п.. І пох що воно не працює, ніяк не захищає і тим не повоюєш, зате воно просто бо привично.