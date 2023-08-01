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обстрел (20085) Харьков (6510) дроны (2069)

В результате атаки дрона-камикадзе в Харькове пожар в одном из общежитий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,іловайськ

Оккупанты нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе. На месте попадания возник пожар.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, информация о пострадавших не поступала", – заявил чиновник.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, после начался пожар в результате попадания в одно из общежитий.

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах.

Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - отметил Терехов.

Смотрите: Ночью шахеды атаковали Харьков: попали в училище и спортивный объект. ФОТО
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Топ комментарии
+9
І звичайно чекаєм " потужну " шашличну відповідь з одного дрона і трьох вибитих вікон у мацквє.
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01.08.2023 02:34
+8
Не заважайте новим порядним ліцам( а не баригам якимсь) прибарахліться для внуків за ваш рахунок і за рахунок ваших життів. Якщо людей влаштовує як у них на очах навіть армію на мільярди розкрадають, то про що взагалі можна далі говорити?
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01.08.2023 02:32
+4
Харків мають охороняти 20-30 розрахунків кулеметників ППО від Шахедів.
Після першої атаки Шахедів був репортаж з Польші, де виступив військовий. Він повідомив, що їхні сили замовляють на підприємствах станки на пікапи для спарених кулеметів - це нескладно та швидко. Вони тестували стрільбу зі станків проти схожих БПЛА за розміром та швидкістю - працює дуже надійно.

Чому українська влада, міська (рівня ВГА) чи державна (рівня МО) не займаються проблемами легкої ППО на базі ТрО проти Шахедів? Для цього не потрібні Гепарди чи Петріоти. Це - звичайна зброя та бажання захистити країну. Це - нескладне завдання, хто це буде робити?
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01.08.2023 02:24
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Російські фашисти мають бути знищеними!
https://youtu.be/D4CN0ca2lSk
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01.08.2023 01:32 Ответить
Харків мають охороняти 20-30 розрахунків кулеметників ППО від Шахедів.
Після першої атаки Шахедів був репортаж з Польші, де виступив військовий. Він повідомив, що їхні сили замовляють на підприємствах станки на пікапи для спарених кулеметів - це нескладно та швидко. Вони тестували стрільбу зі станків проти схожих БПЛА за розміром та швидкістю - працює дуже надійно.

Чому українська влада, міська (рівня ВГА) чи державна (рівня МО) не займаються проблемами легкої ППО на базі ТрО проти Шахедів? Для цього не потрібні Гепарди чи Петріоти. Це - звичайна зброя та бажання захистити країну. Це - нескладне завдання, хто це буде робити?
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01.08.2023 02:24 Ответить
Не заважайте новим порядним ліцам( а не баригам якимсь) прибарахліться для внуків за ваш рахунок і за рахунок ваших життів. Якщо людей влаштовує як у них на очах навіть армію на мільярди розкрадають, то про що взагалі можна далі говорити?
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01.08.2023 02:32 Ответить
Іноді здається, що справжнє завдання "влади" корелює із завданнями кремля - "випалена" й спорожніла земля у значній частині України, демографічна криза, зруйнована економіка... Людей наших або методично знищують або доводять до тієї точки кипіння, що при можливості більшість населення вже втекли, втікає з країни зараз або втече, як тільки оголосять чергове "припинення вогню" і відкриють кордони...
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01.08.2023 04:22 Ответить
Для цього треба працювати. Треба брати відповідальність. Виділяти бюджети на те на чому буде важко вкрасти. І робити то багато прийдеться щоб розгорнути систему моніторингу за небом на основі станцій мобільного зв'язку. Багато працювати шукаючи де взяти пікапи, де взяти зушки чи ще щось.

Це все нове непривичне. Треба багато думати. А це складно. Краще діяти постаринці, своїми старими привичними тактиками зробити серіалів, розказати через зомбоящик як все добре і т.п.. І пох що воно не працює, ніяк не захищає і тим не повоюєш, зате воно просто бо привично.
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01.08.2023 05:58 Ответить
І звичайно чекаєм " потужну " шашличну відповідь з одного дрона і трьох вибитих вікон у мацквє.
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01.08.2023 02:34 Ответить
Уже 🤣🤣🤣
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01.08.2023 05:21 Ответить
От Ви смієтесь, а тим часом в Москві таки знову прилітає!
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01.08.2023 03:50 Ответить
і толку? за співвідношенням збитків, це приблизно як в тебе машину знищили й дружину ви***бали а ти у відповідь під двері купу наклав й радієш
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01.08.2023 09:29 Ответить
Які будуть пропозиції?
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01.08.2023 09:38 Ответить
 
 