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ВСУ ведут наступательные действия южнее Бахмута, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях.
Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Military Media Center.
"Украинские войска ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Продолжаются тяжелые бои, враг оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, терпит значительные потери", - говорится в сообщении.
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