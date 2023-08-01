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Новости За рубежом
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поджог (900) Россия (91213) военкомат (443)

В России за прошедшие сутки пытались поджечь 9 военкоматов, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

підпал

За прошедшие сутки на территории России пытались поджечь сразу 9 военкоматов. В частности, была задержана 78-летняя пенсионерка за попытку поджога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Baza.

"Помимо Россоши и Можайска, попытки поджога зданий военных комиссариатов зафиксированы в Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили мошенники.

Так, например, в ночь на 1 августа за попытку поджога военкомата в Копейске была задержана 54-летняя сотрудница челябинского завода металлоконструкций Ирина Р. Она бросила коктейль Молотова в медицинский кабинет здания военкомата", - говорится в сообщении.

Через два часа в Верхнеуральске была задержана 34-летняя местная жительница Дарья Ш. также за поджог.

Еще один военкомат пытались поджечь в Калуге. Там за попытку поджога была задержана 78-летняя пенсионерка.

Читайте: Один из военкоматов Ленинградской области забросали коктейлями Молотова, - росСМИ
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Топ комментарии
+5
Помоему, ктото не хочет умирать за дидов.
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01.08.2023 09:22
+4
як це шахраї ?))))) що говрили, що он в тому будинку сидить бандера и треба кинутиттуди молотов ?!)))
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01.08.2023 09:22
+4
А що, з фронту ніхто не привіз сякий-такий ПТУР ?
Стріляти треба в кіменату з картотекою.
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01.08.2023 09:51
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Краще 900.

9 для рассасосії то фігня
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01.08.2023 09:18 Ответить
Помоему, ктото не хочет умирать за дидов.
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01.08.2023 09:22 Ответить
По моему машина террора в России работает. Или же нужно признать что в России протестный потенциал выше чем в Украине.
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01.08.2023 09:29 Ответить
Конечно выше.
Вы видели как эти непокорные протестуют?
Станут на колени и ноют.
Звери.
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01.08.2023 13:46 Ответить
як це шахраї ?))))) що говрили, що он в тому будинку сидить бандера и треба кинутиттуди молотов ?!)))
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01.08.2023 09:22 Ответить
Це лохвв розводять на гроші, а потім обіцяють повернути, якщо підпалить військомат. Прикольно, але це неправильне використання ресурсів. Мало шкоди ворогу від таких дій.

Краще хай палять обладнання залізниці, трансформатори і т.д. Просто великі лісові пожежі хай роблять. Більше збиток, є реальний шанс втікти і потім ще разок щось спалити.
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01.08.2023 09:34 Ответить
зло в яйце кощея сидящего в кремле, военкоматы не помогут
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01.08.2023 09:39 Ответить
А що, з фронту ніхто не привіз сякий-такий ПТУР ?
Стріляти треба в кіменату з картотекою.
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01.08.2023 09:51 Ответить
У россиян есть два варианта использования пустых бутылок - либо делать "коктейли Молотова", либо садится на них.
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01.08.2023 12:28 Ответить
А шо такоє? З диванної армії тягнуть голою дупою на український чорнозем? Шо, кацапня, нема тяги здохнути за плєшивого?
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01.08.2023 13:09 Ответить
краще дивитись у корінь проблеми і палити дядювову.
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01.08.2023 14:32 Ответить
 
 