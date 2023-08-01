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"Война ставит новые вызовы": Генштаб ВСУ разработал ряд изменений тактической медицины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

медицина,війна,поранення,військова

Вооруженные силы Украины разработали ряд шагов и организационных изменений, призванных решить проблемы медицинского обеспечения военных.

Об этом написал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины стремятся оказывать лучший уровень медицинской помощи своим воинам. Многое уже удалось организовать и усовершенствовать существующую систему медицинского обеспечения согласно требованиям военного времени. Впрочем, остаются проблемные вопросы, которые нуждаются в системных решениях".

В настоящее время Вооруженные Силы Украины разработали ряд шагов и организационных изменений, призванных решить проблемы в сфере тактической медицины", - говорится в заявлении.

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Отмечается, о направлениях запланированных изменений: усовершенствование системы внутреннего контроля, системы обеспечения и закупок, обучение боевых медиков и урегулирование нормативно-правовой базы.

"Все это необходимо, чтобы гарантировать эффективность и качество медицинского обслуживания. Большая благодарность общественности за активное участие в дискуссии и предоставлении рекомендаций. Такая помощь и поддержка очень ценны. Уверены, что общими усилиями мы преодолеем все стоящие перед нами вызовы", - добавили в Генштабе.
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Пи#доболи , мародершу Остащенко і всю її ФСБешну шайку з КМС виженіть і віддайте під трибунал ! Реформатори х#єви .
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01.08.2023 13:19 Ответить
Ну якщо закупка лєвих турнікетів, вважати однією з реформ, то да , покращення на лице....
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01.08.2023 14:25 Ответить
мідним каскам в проведенні реформ вірити не можна
казав президент США Кенеді.
реформи в ЗСУ мають проводити тільки цивільні особи.
і на додаток...))
" війна йшла відносно непогано
до поки в неї не втрутився Генеральний Штаб"
промовив Швейк. Ярослав Гашек.
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01.08.2023 15:57 Ответить
Наверное надо тогда уклонистам это доверить😏
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01.08.2023 16:01 Ответить
 
 