"Война ставит новые вызовы": Генштаб ВСУ разработал ряд изменений тактической медицины

Вооруженные силы Украины разработали ряд шагов и организационных изменений, призванных решить проблемы медицинского обеспечения военных.

Об этом написал Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины стремятся оказывать лучший уровень медицинской помощи своим воинам. Многое уже удалось организовать и усовершенствовать существующую систему медицинского обеспечения согласно требованиям военного времени. Впрочем, остаются проблемные вопросы, которые нуждаются в системных решениях".

В настоящее время Вооруженные Силы Украины разработали ряд шагов и организационных изменений, призванных решить проблемы в сфере тактической медицины", - говорится в заявлении.

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Отмечается, о направлениях запланированных изменений: усовершенствование системы внутреннего контроля, системы обеспечения и закупок, обучение боевых медиков и урегулирование нормативно-правовой базы.

"Все это необходимо, чтобы гарантировать эффективность и качество медицинского обслуживания. Большая благодарность общественности за активное участие в дискуссии и предоставлении рекомендаций. Такая помощь и поддержка очень ценны. Уверены, что общими усилиями мы преодолеем все стоящие перед нами вызовы", - добавили в Генштабе.