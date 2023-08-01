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Новости Война в Украине
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Крым (26014) разведка (3998)

В Крыму растет сопротивление оккупантам со стороны гражданского населения, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

На территории временно оккупированного Крыма растет противостояние между оккупационным контингентом и проукраински настроенным гражданским населением.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает Цензор.НЕТ.

В частности, приобрели систематический характер атаки на военные объекты с применением так называемых "коктейлей молотова" (бутылки с легковоспламеняющейся смесью). Организаторами и исполнителями большинства из них именно гражданские граждане, которые поддерживают Украину.

"Чтобы противостоять таким атакам личный состав из РФ переведен в состояние высокой боевой готовности. Ведется мониторинг "подозрительных лиц", которые потенциально могут быть причастны к подобным "инцидентам". Разрешено применение физической силы и оружия. Проводятся массовые задержания, аресты", - сообщили в ГУР.

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Кроме того, отмечается, что граждане, отказавшиеся получать российское гражданство, после проведенных арестов считаются "пропавшими без вести. В отношении тех, кто остается на свободе, применяются административные наказания, большие штрафы, травля. Людей увольняют с работы, лишают имущества и бизнеса.

"Большая часть задержанных и арестованных - представители крымскотатарского народа. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, журналист и участник общественного объединения "Крымская солидарность" Тимур Ибрагимов, общественный деятель Рустем Сеитмеметов", - добавили в ГУР.

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Топ комментарии
+6
Русофашисти , запамʼятайте ,
все вкрадене вами в Україні , користі вам не принесе , а тільки головну
біль і неприємності ( мʼяко кажучи) 😠
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01.08.2023 13:50
+6
ГУР - медійна платформа ?
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01.08.2023 13:58
+3
При БУДАНОВЕ 👅👅👅! Генерала Бурбу и полковника Романа Червинского с лучшими разведчиками отстранили , ЗЕгниды и циничнопоказательно издеваются над Романом Червинским!
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01.08.2023 15:06
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Русофашисти , запамʼятайте ,
все вкрадене вами в Україні , користі вам не принесе , а тільки головну
біль і неприємності ( мʼяко кажучи) 😠
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01.08.2023 13:50 Ответить
Ви з ким розмовляєте?
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01.08.2023 15:14 Ответить
ГУР - медійна платформа ?
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01.08.2023 13:58 Ответить
Все, до чого торкаються шоубізнесмени, перетворюється на "медійні платформи".
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01.08.2023 14:13 Ответить
Гидро Усилитель Руля
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01.08.2023 14:20 Ответить
При БУДАНОВЕ 👅👅👅! Генерала Бурбу и полковника Романа Червинского с лучшими разведчиками отстранили , ЗЕгниды и циничнопоказательно издеваются над Романом Червинским!
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01.08.2023 15:06 Ответить
Я чогось не розумію, адже буданов звільнив Крим ще в травні.
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01.08.2023 15:00 Ответить
Насправді в грудні 2022 р. Уважніше будьте.
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01.08.2023 15:16 Ответить
Хмм, "гражданские граждане", это как?
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01.08.2023 15:02 Ответить
Пісдя демагогії Біданова важко повірити в усе що оголошує ГУР.
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01.08.2023 15:13 Ответить
 
 