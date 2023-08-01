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Новости Политика УкраиныПроисшествия
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Тищенко Николай (288) Семинский Олег (45)

"Слуга народа" Семинский отрицает причастность к "российскому колл-центру" после обвинений Тищенко: "Это были обычные айтишники, много молодых людей"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

семинский

Нардеп "Слуги народа" Олег Семинский отрицает свою причастность к деятельности колл-центра, работавшего на Россию.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в офисном здании у него с 2019 года официально работает приемная. На момент, когда туда прибыл "слуга народа" Тищенко, он услышал шум и спустился вниз посмотреть, что произошло.

"Там Коля, мой коллега, печати какие-то показывает русские. Хотя говорят, что они появились непонятно как. Есть записи с боди-камер", - сказал Семинский.

Нардеп отверг обвинения в том, что он якобы "крышует" российский бизнес.

"Никакого колл-центра я не "крышевал". С другой стороны, Николай, а нельзя было сообщить раньше? Если у тебя есть такая информация - вместе успешно провели бы операцию с Подольским РУ ГУ МВД", - прокомментировал парламентарий.

Семинский также заявил, что не препятствовал деятельности правоохранителей.

Читайте также: В мошенническом колл-центре разоблачен "слуга народа" Семинский, на которого вызвал полицию "слуга народа" Тищенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"У них что, на лбу написано, что они какой-то колл-центр? Официально был заключен контракт на аренду помещения. Это вообще ерунда, что я "крышую" колл-центры... Не осуждаю Колю, но почему все сделано таким образом - другой вопрос. Совершенно ничего не известно (о деятельности колл-центра. - Ред.). Это были обычные айтишники, много молодых людей. Вчера я уже сам увидел, что это за молодые люди... Конечно, будет проверка (правоохранителями. - Ред.). Кстати, они уже написали письмо о разрыве договорных отношений. Юристы проверили - там нет никакого российского... нет никакого названия "Химпром", ничего. Юридические лица официально платили за аренду помещения, уплачивались налоги и т.д.  Кто знал, что там колл-центр? Как мне известно, там долгое время были айтишники. У них что, на лбу написано, что это "Химпром" и колл-центр?" - говорит нардеп.

Семинский объяснил, что, вместе со своей экс-женой, является бенефициарным владельцем здания, это внесено в декларацию.

"У меня даже нет права вмешиваться в управление этого бизнес-центра. У меня заключен договор с 2019 года на аренду помещения народного депутата... Я не имею никакого отношения к колл-центру. Если бы я таким, не дай Бог, занимался, было бы заключение правоохранительных органов. Наверно, и обыски проводились бы. Этого нет, это исключается априори на тысячу процентов", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко обвинил своего коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе колл-центра, работавшего на Россию.

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Топ комментарии
+67
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01.08.2023 14:51
+32
вот что бывает когда голосуешь за телесериал
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01.08.2023 14:51
+28
Зеленый пид@р. Так у него на лбу написано.
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01.08.2023 14:50
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Зеленый пид@р. Так у него на лбу написано.
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01.08.2023 14:50 Ответить
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01.08.2023 14:52 Ответить
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01.08.2023 14:51 Ответить
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01.08.2023 15:00 Ответить
Отам було його місце, природне, за покликанням. І ніхто б не знав, яке воно тупе чмо.
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01.08.2023 15:07 Ответить
Я та людина, яка не подивилась жодної серії Слуги Народу.
Та не дивився Квартал-95 , хоча іноді на фоні йшло , але гумор бісив їх .
Але ****,доводиться дивитись Слугу-народу - 3 з усим цим пі3дєцом.
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01.08.2023 15:16 Ответить
А я та, яка дивилась його телевиступи постійно фоном на ТВ. Рівно до того дня коли почув, що він буде балотуватись у президенти. Я зрозумів, що буде піз дє ц. З того дня я його бачу тільки у новинах і мене розпирає від люті.
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01.08.2023 15:39 Ответить
ОНА - А я та, яка дивилась...
ОН - Я зрозумів,
------------------------
???
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01.08.2023 15:54 Ответить
Людина, жіночий рід. Вчи мову.
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01.08.2023 16:56 Ответить
А я та, яка дивилась...
Рівно до того дня коли почув...
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01.08.2023 18:12 Ответить
Там зверху є ще один коментар в якому написано: я людина яка не подивилась... і відповідь а я та( людина), яка дивилась... Ясно?
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01.08.2023 18:31 Ответить
А я інколи дивилась квартал, а слуг не дивилась, тому що фільми взагалі років 15 вже не дивлюсь ніяких. А як обʼявив "я іду в президенти!" подумала мабуть пожартував. А коли він по хамськи вів себе під час передвиборчої кампанії по відношенню до Пороха, як якийсь гопник з підʼїзду, я була ну дуже здивована. З тих пір його харю ні разу ніде не дивилась і квартал теж.
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01.08.2023 16:38 Ответить
Квартал - для хохлов. Українцям там дивитись нічого від початку.
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02.08.2023 00:31 Ответить
" І ніхто б не знав, яке воно тупе чмо."
А тих 73% із вяло текущей шизой куди б ділося.
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01.08.2023 20:27 Ответить
Ой не знаю, цей факт наводить на сумні роздуми. Не очікувала, що в нас стільки тупуватих, готових людині з вулиці довірити управління державою.
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01.08.2023 21:58 Ответить
Я взагалі вважаю, що президентів та депутатів нам "вибирають". Комп'ютерну програму до ЦВК нам надало ОБСЄ яку фінансує Сорос. От і думайте....
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02.08.2023 14:08 Ответить
...для дебілів - то був дуже непростий вибір - але у списку претендентів на прикольного преза для 73%вих зебілів Лисого тупо нє оказалось.. тому повезло тУпо Зєлє, і, абсолютно вже випадково, чим миттєво скористався досвічений альфонс дермак.. бо з Лисим могли би виникнути певні проблеми... та то таке
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01.08.2023 15:27 Ответить
выбрали зе, не наш народ, а то что живет на территории Украины
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01.08.2023 15:03 Ответить
Ну у нас 78% - етнічні українці (це з Кримом і ОРДЛО, які в 2019 не голосували)...
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01.08.2023 15:15 Ответить
Хотіли обрати Зе, а обрали Бе! У цьому вся проблема!
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01.08.2023 20:48 Ответить
Ні "БЕ" а "ГЕ".
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02.08.2023 14:10 Ответить
А що таке ,,ГЕ"?
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02.08.2023 15:27 Ответить
За шоколадного топиш?
Добре платять?
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01.08.2023 21:28 Ответить
По собі судиш?
За Україну слабо топити? Безкоштовно, з любові до Батьківщини?
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01.08.2023 22:20 Ответить
Можна сказати - по собі. Я стверджую, що між цими купами лайна немає ніякої різниці.
Немає ніякого "порошенко армію створив".
Є - він зробив усе, щоб при владі було зручно красти. Що зараз і роблять його наступники.
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02.08.2023 09:56 Ответить
А є різниця? Сорта лайна - це тонка справа.
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02.08.2023 00:34 Ответить
вот что бывает когда голосуешь за телесериал
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01.08.2023 14:51 Ответить
… або телемарахвон
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01.08.2023 15:13 Ответить
Та это - пыль. По сравнению с тем, когда голосуешь "за донбас", а потом "за шоколад". Или к тебе еще не прилетало ?
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01.08.2023 23:10 Ответить
прилетело не при шоколаде. При шоколаде армию построили. А не дорогу Запорожье Мариуполь, по которой сейчас едут россияне
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02.08.2023 00:54 Ответить
Ага, побудували. Добробати порушили, купа притомних військових пішла у відставку, бо рівень саботажу зашкалював.
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02.08.2023 10:15 Ответить
а хто, коли в чому, признавався
я не я і по тіхому в ліс
а в машині 150к баксів можете залишити собі
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01.08.2023 14:51 Ответить
Не виноватая я он сам ко мне пришол.
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01.08.2023 14:52 Ответить
тищенку щоб відмитися нема сенсу робити наклеп бо буде ще гірше
все ж це держзрада
так що докази мають бути
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01.08.2023 14:53 Ответить
може каклєта хоче щоб його висунули на міністра оборони?
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01.08.2023 15:09 Ответить
Або главою СБУ чи ГУР...
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01.08.2023 15:17 Ответить
один звиздеж,мозг проглотил адреналин и начал понимать что в прессу вынесло ненужную инфу и грозит это выносом сора из депутатской помойки,начал выкручиваться,невиноватая я это колях
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01.08.2023 14:54 Ответить
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01.08.2023 14:57 Ответить
ловіть на кордоні Семінського поки не пізно
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01.08.2023 14:57 Ответить
Якщо наловили 30 ухилянтів, вже результат ! Плюс печатки з куркою-мутантом.
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01.08.2023 14:58 Ответить
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01.08.2023 14:59 Ответить
звичайне ЄЖГ
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01.08.2023 14:59 Ответить
Щось я не зрозумів, він що сам у себе орендував приміщення приймальні депутата?
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01.08.2023 15:00 Ответить
може у своєї юрособи . А може і навпаки.
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01.08.2023 15:02 Ответить
А потім компенсацію з бюджету отримував?
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01.08.2023 15:25 Ответить
А як ви здогадалися?
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01.08.2023 17:03 Ответить
Ібала жаба 🐸 гадюку 🐍
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01.08.2023 15:01 Ответить
Не виключено, що вони обидва - агенти ФСБ, ціль яких - створення хаосу (До речі, якщо ті 33 молодих людей являлися звичайними АйТі-шниками, то чому вони тікали, немов злодії)
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01.08.2023 15:02 Ответить
Власники приміщень-орендодавці ніколи не знають, чим займаються орендарі.
Не помічають ані наркопритонів, ані борделів, ані шпигунських колл-центрів...
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01.08.2023 15:02 Ответить
«Видно хата винувата, що пустила на ніч Гната»?
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01.08.2023 15:05 Ответить
Те, що слуги народу ховаються від народу не дивує. Певною мірою дивує те, що тільки після розслідувань журналістів, а не відповідних державних інституцій, які очолюють інші слуги народу, починається хоч якась реакція влади. Невже голова ВР України Стефанчук і керівник фракції монобільшості Давід Арахамія понад півроку не помічали відсутність свого члена холодова?
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01.08.2023 15:07 Ответить
Тищенко - не вір -- за яблучко иого
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01.08.2023 15:10 Ответить
звичайний scam офіс - до ITшників не має ніякого стосунку
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01.08.2023 15:15 Ответить
Павуки в банкі один одного кусають! Дай Боже, щоб перегризли один одного! Слава Україні!
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01.08.2023 15:16 Ответить
Хто такий Коля Катлєта - відомо; нагадаю хто такий Олег Семінський, детальніше з Главкому:
Він багато років працював в українській енергетиці. У 2003-2013 роках обіймав керівні посади в найбільшій приватній газовидобувній компанії України «Нафтогазвидобування», співвласником якої тоді були Микола Рудьковський та Нестор Шуфрич. Зараз компанія належить ДТЕК Ріната Ахметова.
У 2012 році Семінського викрали. Три роки про нього нічого не чули, а потім викрадачі відпустили його. Семінський публічно звинуватив у викраденні колишнього міністра транспорту та зв'язку, депутата парламенту кількох скликань Миколу Рудьковського. Стверджував, що його тримали в підвалі на ланцюгу та катували.
Зазначимо, що в липні 2023 року кримінальне провадження за фактом викрадення ексголови ПрАТ «Нафогазвидобування» Олега Семінського надійшло до Голосіївського районного суду Києва. На лаві четверо обвинувачених - колишній нардеп і ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, Степан Деркач і Андрій Шикора.

Продовження, відомості з ПолітХабу:
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 205 округу (м.Чернігів) від партії "Слуга народу" як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З 2011 до 2013 року був головою правління ПрАТ "Нафтогазвидобування", у 2003-2011 роках - був генеральним директором. У 2006 році балотувався до Верховної Ради 5 скликання за списком Соціалістичної партії України під номером 72 як її член. У 2000-2003 роках - в.о. голови правління ЗАТ "Укрнафтогазтехнологія".
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01.08.2023 15:18 Ответить
дайте каклєті ордена і відправте до брата ківи (вони однокровні)
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01.08.2023 15:23 Ответить
Коля-мітбол для початку би поцікавився про яку "інформацію" для кацапів йдеться, а то "лісову махвію" у тирі вже роз'*бав і тепер взявся за таких же "конкурентів"як він сам - не вистачає на "біфштекси" після підсрачника із ради.
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01.08.2023 15:36 Ответить
разберутся быстро и чем они занимались.и кто крышевал.
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01.08.2023 15:40 Ответить
Чпокала жаба гадюку!
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01.08.2023 15:49 Ответить
в цій кампанії в долях були (ховались за часткою Нестора) мертвечук та його бойова подруга бабушка української корупції. Семінський проскочить, він шас в конфідентах у Козиря.
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01.08.2023 15:52 Ответить
Чиї слуги? Повторіть будь ласка, а то я не розчув...
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01.08.2023 15:54 Ответить
Багато молодих людей? І всі - агенти ГРУ та ФСБ?
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01.08.2023 16:02 Ответить
Типовий зелений бандюган.
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01.08.2023 16:09 Ответить
А нахіба айтішникам російськи печатки? Цю крису, в свій час, потримали три роки в підвалі, але так нічому і не навчили....
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01.08.2023 16:25 Ответить
...да да и к гб истам не причастен,и счетов в рф не имеет....Как ему не легко,как говорит *****..
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01.08.2023 16:37 Ответить
єрмак теж все заперечує!
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01.08.2023 16:47 Ответить
Ермак вооше цэлка.....нерукопожатный в ЕС
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01.08.2023 16:49 Ответить
Коли ця клоунада з цими клоунами закінчиться. Один не попередив що прийшов, другий не знає кому здає в аренду приміщення. ****, ідіть на передок і там доказуйте чого ви варті для країни.
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01.08.2023 17:57 Ответить
Яка брехлива партія! Ці таргани скоро з'їдять один одного,,,
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01.08.2023 18:20 Ответить
Какие нах айтишники с такой древней техникой? И печатями Газпрома особенно!

При этом стали разбегаться
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01.08.2023 18:20 Ответить
Вызывай коллегу на дуэль . Будет мем - "Дуэль двух пи@дорасов".
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01.08.2023 18:50 Ответить
цього єврєя треба затримувати та на поліграф...все він знав і прибіг перешкоджати обшуку поліції...але не очікувано натикнувся на іншого депутату...своєї ж фракції....розгубився...очі бігають. Все він знав ..кому і для чого здає
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01.08.2023 19:12 Ответить
Ще скажи, що вони не розуміли за що їм платять.
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01.08.2023 20:18 Ответить
Куди Тищенко вмочить пальчики, там завжди якась незрозуміла уйня. Чи то він такий тупий, чи навпаки дуже розумний.
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01.08.2023 20:30 Ответить
Про катлєту вже не раз казали: Такий розумний, що аж страшно...
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01.08.2023 20:53 Ответить
Чекайте чекайте, то це насправді не просто колл-центр а Хімпром? Можете кинути посилання? Хімпром це дійсно росіяни, і вони зараз намагаються знов агресивно сюди зайти. Оці

https://skelet.info/prestupnaya-gruppirovka-ximprom/
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01.08.2023 21:23 Ответить
Павуки почали їсти одного?
Добра тенденція
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01.08.2023 21:26 Ответить
Це добре. Нехай гризуться. Всі їхні голосування не на користь Україні, а значить вся шобла працює на ворога.
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01.08.2023 23:45 Ответить
Спочатку на поліграф а потім на крісло....електричне...
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02.08.2023 00:14 Ответить
Телесеріал--"Гнат, не виноват! Килина? .. не винна!! Виновата хата, що впустила на ніч Гнати!"
Вирок присяжних--"спалити! хату"
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02.08.2023 06:00 Ответить
 
 