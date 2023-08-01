"Слуга народа" Семинский отрицает причастность к "российскому колл-центру" после обвинений Тищенко: "Это были обычные айтишники, много молодых людей"

Нардеп "Слуги народа" Олег Семинский отрицает свою причастность к деятельности колл-центра, работавшего на Россию.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

По словам нардепа, в офисном здании у него с 2019 года официально работает приемная. На момент, когда туда прибыл "слуга народа" Тищенко, он услышал шум и спустился вниз посмотреть, что произошло.

"Там Коля, мой коллега, печати какие-то показывает русские. Хотя говорят, что они появились непонятно как. Есть записи с боди-камер", - сказал Семинский.

Нардеп отверг обвинения в том, что он якобы "крышует" российский бизнес.

"Никакого колл-центра я не "крышевал". С другой стороны, Николай, а нельзя было сообщить раньше? Если у тебя есть такая информация - вместе успешно провели бы операцию с Подольским РУ ГУ МВД", - прокомментировал парламентарий.

Семинский также заявил, что не препятствовал деятельности правоохранителей.

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"У них что, на лбу написано, что они какой-то колл-центр? Официально был заключен контракт на аренду помещения. Это вообще ерунда, что я "крышую" колл-центры... Не осуждаю Колю, но почему все сделано таким образом - другой вопрос. Совершенно ничего не известно (о деятельности колл-центра. - Ред.). Это были обычные айтишники, много молодых людей. Вчера я уже сам увидел, что это за молодые люди... Конечно, будет проверка (правоохранителями. - Ред.). Кстати, они уже написали письмо о разрыве договорных отношений. Юристы проверили - там нет никакого российского... нет никакого названия "Химпром", ничего. Юридические лица официально платили за аренду помещения, уплачивались налоги и т.д. Кто знал, что там колл-центр? Как мне известно, там долгое время были айтишники. У них что, на лбу написано, что это "Химпром" и колл-центр?" - говорит нардеп.

Семинский объяснил, что, вместе со своей экс-женой, является бенефициарным владельцем здания, это внесено в декларацию.

"У меня даже нет права вмешиваться в управление этого бизнес-центра. У меня заключен договор с 2019 года на аренду помещения народного депутата... Я не имею никакого отношения к колл-центру. Если бы я таким, не дай Бог, занимался, было бы заключение правоохранительных органов. Наверно, и обыски проводились бы. Этого нет, это исключается априори на тысячу процентов", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко обвинил своего коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе колл-центра, работавшего на Россию.

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