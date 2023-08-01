"Слуга народа" Семинский отрицает причастность к "российскому колл-центру" после обвинений Тищенко: "Это были обычные айтишники, много молодых людей"
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Нардеп "Слуги народа" Олег Семинский отрицает свою причастность к деятельности колл-центра, работавшего на Россию.
Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.
По словам нардепа, в офисном здании у него с 2019 года официально работает приемная. На момент, когда туда прибыл "слуга народа" Тищенко, он услышал шум и спустился вниз посмотреть, что произошло.
"Там Коля, мой коллега, печати какие-то показывает русские. Хотя говорят, что они появились непонятно как. Есть записи с боди-камер", - сказал Семинский.
Нардеп отверг обвинения в том, что он якобы "крышует" российский бизнес.
"Никакого колл-центра я не "крышевал". С другой стороны, Николай, а нельзя было сообщить раньше? Если у тебя есть такая информация - вместе успешно провели бы операцию с Подольским РУ ГУ МВД", - прокомментировал парламентарий.
Семинский также заявил, что не препятствовал деятельности правоохранителей.
"У них что, на лбу написано, что они какой-то колл-центр? Официально был заключен контракт на аренду помещения. Это вообще ерунда, что я "крышую" колл-центры... Не осуждаю Колю, но почему все сделано таким образом - другой вопрос. Совершенно ничего не известно (о деятельности колл-центра. - Ред.). Это были обычные айтишники, много молодых людей. Вчера я уже сам увидел, что это за молодые люди... Конечно, будет проверка (правоохранителями. - Ред.). Кстати, они уже написали письмо о разрыве договорных отношений. Юристы проверили - там нет никакого российского... нет никакого названия "Химпром", ничего. Юридические лица официально платили за аренду помещения, уплачивались налоги и т.д. Кто знал, что там колл-центр? Как мне известно, там долгое время были айтишники. У них что, на лбу написано, что это "Химпром" и колл-центр?" - говорит нардеп.
Семинский объяснил, что, вместе со своей экс-женой, является бенефициарным владельцем здания, это внесено в декларацию.
"У меня даже нет права вмешиваться в управление этого бизнес-центра. У меня заключен договор с 2019 года на аренду помещения народного депутата... Я не имею никакого отношения к колл-центру. Если бы я таким, не дай Бог, занимался, было бы заключение правоохранительных органов. Наверно, и обыски проводились бы. Этого нет, это исключается априори на тысячу процентов", - подытожил нардеп.
Напомним, ранее нардеп Николай Тищенко обвинил своего коллегу Олега Семинского в том, что он якобы причастен к работе колл-центра, работавшего на Россию.
Пожалуйста, подождите...
Та не дивився Квартал-95 , хоча іноді на фоні йшло , але гумор бісив їх .
Але ****,доводиться дивитись Слугу-народу - 3 з усим цим пі3дєцом.
ОН - Я зрозумів,
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???
Рівно до того дня коли почув...
А тих 73% із вяло текущей шизой куди б ділося.
Добре платять?
За Україну слабо топити? Безкоштовно, з любові до Батьківщини?
Немає ніякого "порошенко армію створив".
Є - він зробив усе, щоб при владі було зручно красти. Що зараз і роблять його наступники.
я не я і по тіхому в ліс
а в машині 150к баксів можете залишити собі
все ж це держзрада
так що докази мають бути
Не помічають ані наркопритонів, ані борделів, ані шпигунських колл-центрів...
Він багато років працював в українській енергетиці. У 2003-2013 роках обіймав керівні посади в найбільшій приватній газовидобувній компанії України «Нафтогазвидобування», співвласником якої тоді були Микола Рудьковський та Нестор Шуфрич. Зараз компанія належить ДТЕК Ріната Ахметова.
У 2012 році Семінського викрали. Три роки про нього нічого не чули, а потім викрадачі відпустили його. Семінський публічно звинуватив у викраденні колишнього міністра транспорту та зв'язку, депутата парламенту кількох скликань Миколу Рудьковського. Стверджував, що його тримали в підвалі на ланцюгу та катували.
Зазначимо, що в липні 2023 року кримінальне провадження за фактом викрадення ексголови ПрАТ «Нафогазвидобування» Олега Семінського надійшло до Голосіївського районного суду Києва. На лаві четверо обвинувачених - колишній нардеп і ексміністр транспорту і зв'язку Микола Рудьковський, президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, Степан Деркач і Андрій Шикора.
Продовження, відомості з ПолітХабу:
У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання по 205 округу (м.Чернігів) від партії "Слуга народу" як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. З 2011 до 2013 року був головою правління ПрАТ "Нафтогазвидобування", у 2003-2011 роках - був генеральним директором. У 2006 році балотувався до Верховної Ради 5 скликання за списком Соціалістичної партії України під номером 72 як її член. У 2000-2003 роках - в.о. голови правління ЗАТ "Укрнафтогазтехнологія".
При этом стали разбегаться
https://skelet.info/prestupnaya-gruppirovka-ximprom/
Добра тенденція
Вирок присяжних--"спалити! хату"