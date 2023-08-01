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Новости Война в Украине
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Оккупанты готовятся полностью списать имущество и прекратить существование судостроительного завода в Феодосии, - Центр нацсопротивления

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

завод,море,феодосія

Россияне продолжают грабить судостроительный завод "Море", расположенный во временно захваченной Феодосии в Крыму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на пропагандистскую риторику РФ об "улучшениях", которые она несет на захваченные земли, и восстановление промышленности, заводы на ТОТ первым делом подвергают ограблению и уничтожению.

Так произошло и с заводом "Море", где с 2014 года уволилось 60% работников, загруженность завода не превышает 20%, а большинство имущества списано оккупационным руководством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2021 завод находится в процессе банкротства, а 30 июля 2023 на предприятие прибыл Алексей Рахманов (руководитель "объединенной судостроительной компании"), который провел совещание с оккупационными марионетками относительно дальнейшего списания имущества и прекращения существования завода.

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Нехай списують і котяться за поребрик! Ми потім розберемось з цим!
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01.08.2023 15:20 Ответить
Вірити в "розбудову", яку начебто "несе мразія" на окуповані території, може тільки ******* на голову вата. Оскільки не так і важко просто взяти і подивитися, в якому стані знаходяться: Карелія, Осетія, Придністров'я, Чечня. А тепер і ОРДЛО з Кримом.
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01.08.2023 15:24 Ответить
мокшанское ворье...
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01.08.2023 16:50 Ответить
 
 