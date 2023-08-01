Оккупанты готовятся полностью списать имущество и прекратить существование судостроительного завода в Феодосии, - Центр нацсопротивления

Россияне продолжают грабить судостроительный завод "Море", расположенный во временно захваченной Феодосии в Крыму.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на пропагандистскую риторику РФ об "улучшениях", которые она несет на захваченные земли, и восстановление промышленности, заводы на ТОТ первым делом подвергают ограблению и уничтожению.

Так произошло и с заводом "Море", где с 2014 года уволилось 60% работников, загруженность завода не превышает 20%, а большинство имущества списано оккупационным руководством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2021 завод находится в процессе банкротства, а 30 июля 2023 на предприятие прибыл Алексей Рахманов (руководитель "объединенной судостроительной компании"), который провел совещание с оккупационными марионетками относительно дальнейшего списания имущества и прекращения существования завода.

Читайте: Завод по производству "Шахедов" в России может оказать значительное влияние на войну, - американская разведка