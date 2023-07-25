Завод по производству "Шахедов" в России может оказать значительное влияние на войну, - американская разведка
Строительство в России завода по производству иранских дронов-камикадзе "Шахед" позволит России создать большие запасы БПЛА и оказать значительное влияние на войну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
По данным аналитиков ЦРУ, этот завод позволит России получать в разы больше дронов-камикадзе, чем это возможно сейчас через поставки из Ирана. Ожидается, что завод будет достроен в начале 2024 года.
Неназванный представитель ЦРУ завил, что Ирану выгодно поставлять России вооружение, так как он демонстрирует покупателям со всего мира ее возможности.
В ЦРУ США отметили, что всего Иран пока передал России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, этот запас уже почти полностью иссяк.
В разведке США уточнили, что Россия может получить от Ирана и новые дроны – Shahed-101 – такая версия меньше и легче, чем те БПЛА, которые уже получила страна-агрессор.
"Существует вероятность того, что Иран может начать поставлять Shahed-101 в Россию. Они более компактны и их легче транспортировать", - приводит CNN слова аналитиков.
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Байдена хоче і яєшню (рашку) з'їсти, і щоб буйла не розбити 👿
США бережуть рашку
Думають, що ще зможуть відібрати у панди Сі.
А дарма !
воно буде мене вчити!
курва шурка! 👿
ЗЄ ще та курв..,
але меня мучают смутні сомнєнія, чи не "дорогі партнери" притормажують розробку та виробництво кустарних а ля шахедів, щоб не дай Боже ми не вдарили по мацкві та не зіпсували буйлу настрій
тактика Байдена - тактика "анаконди".
але вона гарна, коли в тебе 10 років президентства попереду і конгрес у кишені
я скажу що не правий, коли США дадуть атакамси
сша само не знає що воно хоче.
"Порятунок клімату" - політична афера, яка стоїть для Байдена на першому місці і коштує десяти Україн.
Щоб укласти угоду з хуьлом, Байден з перших днів правління домагався з ним зустрічі, а для цього скасував санкції на Північний потік-2
байден все-таки більше на нашому боці а не на боці путіна як трамп.
хоча і вкрай недостатньо через що і народжуються конспірольогічні версії.
"допомога надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою, перебуваючи у сильній позиції". Джерело:
якщо обирати тільки з цих двох то краще байден.
а це означає що поки байден президент до нього треба ставитися як до зеленського = паскуда але це наша паскуда.
инших серйозних республіканців немає, принаймні на даний момент.
помпео людина трампа, ніякий він не друг як і трамп.
тому, якщо ви називаєте людину трампа розумницею то ви геть не розбираєтеся або ж вам Україна не цікава, вам цікава малоросія.
міллі це генштаб. це як залужний. міллі не політик, він армія сша.
помпео таврований трампіст.
думаю, пане, я з вами цю розмову закінчу бо українським трампістам зараз треба не розказувати хто буде президентом а відповідати на запитання ЩО З Є*АЛОМ після антиукраїнських заяв трампа та антиукраїнського мовчання республіканських сцикунів.
Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс заявив у середу ввечері, що підтримує допомогу США Україні, і розкритикував колишнього президента Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії Владіміру Путіну.
Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час серії запитань від глядачів в ефірі https://edition.cnn.com/politics/live-news/mike-pence-cnn-town-hall/index.html CNN.
"Я знаю, що дехто в цих дебатах назвав війну в Україні територіальною суперечкою. Це не так, це було російське вторгнення, неспровоковане російське вторгнення. І я вважаю, що Сполучені Штати Америки повинні продовжувати надавати мужнім солдатам в Україні ресурси, необхідні їм для відбиття російського вторгнення і відновлення територіальної цілісності", - сказав він у відповідь на запитання Майкла Бенкса, виборця-республіканця.
Зауваження Пенса різко контрастують з позицією Трампа, який під час аналогічного спілкування не сказав, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні. Колишній президент оминув це питання, коли йому поставили його у травні."
https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/8/7163259/ Пенс підтримав допомогу Україні і розкритикував Трампа, що називав Путіна генієм | Європейська правда (eurointegration.com.ua)
не варто видавати імітацію за реальне протистояння паскуді.
і я вже сказав - пане, відчепіться з вашими сволотами-республіканцями, мене виродки не цікавлять.
Хороше питання - почему повну підтримку дали лише поляки та британці?
Може тому що при владі не Пенс, а Байден?
04.04.2023
"Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Помпео поддержал идею о передаче Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности
Бывший госсекретарь Майк Помпео в понедельник прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть свою поддержку Украине и заявил, что будет работать над тем, чтобы Вашингтон передал Киеву истребители F-16 и ракеты большой дальности для отражения российской агрессии.
Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности, Помпео ответил: «Да. И обучение, и программное обеспечение, и все, что необходимо для реальной защиты и защиты вашей земли».
Выступая перед украинскими законодателями, правительственными сотрудниками, военными, активистами гражданского общества и студентами, он сказал, что оказание военной поддержки Украине отвечает интересам Вашингтона."
Очорнити найбільшого союзника на догоду ворогу.
Повторюєте за кацапами, що це американці конфлікт зробили. Україна не впливає ні на клімат Землі ні на популяцію.
своя гра США за контроль над рашкою
а Україна в ній лише героїчний пішак переднього краю
А де Ви це знайшли в тексті? Байден "рятує клімат Землі", а для цього всі країни, зокрема й рашка, повинні ввести податки на викиди вуглекислого газу. Хуьлу це байдуже, але він погодився ввести такий податок на все виробництво. Ціна = Україна (Донбас+Крим). Це результат саміту 16 червня 2021 року в Женеві.
Ви ще напишіть, що Байден попросив у путінга перебити половину Індії і Китаю, щоб зменшити перенаселення планети.
навіщо обговорювати, що є в параші
треба питати наших підарів, чому ***** в нас нема такого виробництва
тому ми наших *** не можемо спитати.
у нас проти кацапських безпілотників нічого не має, крім Патріотів по півтора міліона долярів за ракету 😕
З гарним радаром і модифікованими Стугнами з лазерним наведенням (20 т.у.є) міг би запросто збивати і шахеди і навіть крилаті ракети.
Мізки у нас є!
Заважає ЗЄля! 👿
Про дрони - деякі дрони і школяри і студенти можуть збирати , необов'язково під них заводи будувати . І робити це треба вже зараз
Про рашу - вони швидко вчаться. Колись слухала вами нелюбиму Фаріон і вона сказала, что українці завжди були націей воїнів і треба робити сильну милітарну країну Україну. І ось вчора читаю інфу про рашу . що хутин запропонував школярів вчити військовій справі, щоб зробити мілітарну країну. А наши знову гал ловлять
2) Захід пригальмував навчання наших пілотів, а Росія не поставила Ірану свої винищувачі, як обіцяла. Дивне співпадіння. Ті винищувачі створювали б небезпеку ф-35. Той ф-35 є літаком 5-го покоління, бо маловидимий для радарів. Але заради тої малопомітності жертвували чимось іншим. Тому у відкритому бою ф-35 поступаються старшим російським.
Но вот на производство зерна (а именно, на его количество) он "вплинет" точно.
От у що виливається зелена бездіяльність і праця на користь ворога.
І, звісно, сказав би своє коронне: "...My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes..."
Він залякував би, а не кацапи.
Якщо у них "трампи" з "десантисами" є найкращими кандидатами, то США дійшли до ручки...
"Министерство обороны РФ по сути подтвердило иранское происхождение беспилотника "Герань-2", стоящего на вооружении российской армии с прошлого года и активно применяемого для нанесения ударов по целям в Украине.
https://army.ric.mil.ru/upload/site175/DMJR9s055h.pdf
В июльском выпуске ежемесячного журнала министерства обороны РФ "Армейский сборник" в статье "Дрон-универсал" на странице 200 есть фотография, на которой перечислены основные характеристики дрона Shahed-136 с пометой "более известного как Герань-2", отмечает журналист Александр Плющев. Кроме того, на самой иллюстрации с изображением этого барражирующего боеприпаса указано: "Страна изготовитель: Иран".
Ранее и Москва, и Тегеран отрицали очевидный факт поставок из Ирана в Россию тысяч дронов Shahed-131/136.
В июне 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что, по данным американской разведки, Иран помогает России построить завод по производству беспилотников, запуск которого запланирован на 2024 год. Он продемонстрировал спутниковый снимок (датирован 4 апрелем 2023 года), на котором показан строящийся объект в "Алабуге" - особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан РФ. По данным американской разведки, именно на этом объекте планируется наладить выпуск беспилотников по иранской лицензии. В отчете Кирби также говорилось о том, что иранские беспилотники в основном поставляются морским путем - из порта Амирабад через Каспийское море в Махачкалу, а затем передаются российским военным, которые действуют против Украины. По словам Джона Кирби, в рамках военно-технического сотрудничества Москва передает Ирану ракетные технологии, электронику и системы ПВО. Получая взамен иранские беспилотники-камикадзе и другие БПЛА.
В марте Иран объявил о сделке по покупке российских истребителей Су-35 для замены своего устаревающего парка военных самолетов. Иран также выразил заинтересованность в приобретении российских ударных вертолетов, радаров и учебно-боевых самолетов Як-130.
По оценкам военных экспертов, Иран поставил в РФ тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136 и Shahed-131. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Mohajer-6.
Ожидались поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar. Но подтвержденной информации по этому поводу нет.
Власти Ирана продолжают отрицать, что Россия получает иранские беспилотники для ведения боевых действий против Украины. В Москве также факт таких поставок отрицают, несмотря на очевидные и неоспоримые доказательства.
24 июля издания "Протокол" и "РЗВРТ" опубликовали результаты https://protokol.band/2023/07/24/alabuga-rukami-studentov/ расследования о том, как студентов колледжа "Алабуга Политех" заставляют собирать иранские дроны "Шахед".
А, что их все устраивает - ******** Украину в ЖОПУ, эти твари сядут в самолетик и на бессрочные гастроли в Тель-Авив.
Подарите нам побольше Патриотов стоимостью 1,1 Миллиарда за каждый и ракет к ним по 4 миллиона за штуку.Мы их усе уделаем.
тільки гетьман Порох, бо інакше хана!
але Захід влаштовую тряпічка ЗЄля 😕