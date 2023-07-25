Завод по производству "Шахедов" в России может оказать значительное влияние на войну, - американская разведка

Строительство в России завода по производству иранских дронов-камикадзе "Шахед" позволит России создать большие запасы БПЛА и оказать значительное влияние на войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По данным аналитиков ЦРУ, этот завод позволит России получать в разы больше дронов-камикадзе, чем это возможно сейчас через поставки из Ирана. Ожидается, что завод будет достроен в начале 2024 года.

Неназванный представитель ЦРУ завил, что Ирану выгодно поставлять России вооружение, так как он демонстрирует покупателям со всего мира ее возможности.

В ЦРУ США отметили, что всего Иран пока передал России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, этот запас уже почти полностью иссяк.

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В разведке США уточнили, что Россия может получить от Ирана и новые дроны – Shahed-101 – такая версия меньше и легче, чем те БПЛА, которые уже получила страна-агрессор.

"Существует вероятность того, что Иран может начать поставлять Shahed-101 в Россию. Они более компактны и их легче транспортировать", - приводит CNN слова аналитиков.