РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4419 посетителей онлайн
Новости
12 691 91

Завод по производству "Шахедов" в России может оказать значительное влияние на войну, - американская разведка

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Строительство в России завода по производству иранских дронов-камикадзе "Шахед" позволит России создать большие запасы БПЛА и оказать значительное влияние на войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По данным аналитиков ЦРУ, этот завод позволит России получать в разы больше дронов-камикадзе, чем это возможно сейчас через поставки из Ирана. Ожидается, что завод будет достроен в начале 2024 года.

Неназванный представитель ЦРУ завил, что Ирану выгодно поставлять России вооружение, так как он демонстрирует покупателям со всего мира ее возможности.

В ЦРУ США отметили, что всего Иран пока передал России более 400 беспилотников Shahed 131, 136 и Mohajer, этот запас уже почти полностью иссяк.

Читайте также: Россия действительно увеличивает объемы производства "Ланцетов", хотя и завышает данные, - ГУР МО

В разведке США уточнили, что Россия может получить от Ирана и новые дроны – Shahed-101 – такая версия меньше и легче, чем те БПЛА, которые уже получила страна-агрессор.

"Существует вероятность того, что Иран может начать поставлять Shahed-101 в Россию. Они более компактны и их легче транспортировать", - приводит CNN слова аналитиков.

Автор: 

завод (513) Иран (1793) россия (95497) дроны (3908)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+27
то дайте томагавків щоб завод ...не мав значного впливу на війну.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:41
+24
Звичайно що він матиме великий вплив на війну . А ще більший вплив на війну має зе - іуда зі своєю шоблою мародерів , зрадників і фсбешних кротів !
показать весь комментарий
25.07.2023 19:48
+20
Хм... дрони можуть мати вплив на війну, а F-16 - ні
показать весь комментарий
25.07.2023 19:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то дайте томагавків щоб завод ...не мав значного впливу на війну.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:41 Ответить
там стоит только сигаретку закурить специальную)
показать весь комментарий
25.07.2023 19:45 Ответить
Не смішіть мої тапки!

Байдена хоче і яєшню (рашку) з'їсти, і щоб буйла не розбити 👿
показать весь комментарий
25.07.2023 19:51 Ответить
ту зброю, що треба було давати позавчора обіцяють на післязавтра

США бережуть рашку
Думають, що ще зможуть відібрати у панди Сі.
А дарма !
показать весь комментарий
25.07.2023 19:55 Ответить
повторюю якщо з першого разу недоганяєте - пнх.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:56 Ответить
птн, воспітатєль хєров !

воно буде мене вчити!
курва шурка! 👿
показать весь комментарий
25.07.2023 20:44 Ответить
Припиніть верзти маячню !!! Якби не Байден до усі дрони та ракети долітали би до цілі.. А де наші дрони ? Де наші заводи ? Це при фінансові допомозі усього світу. Звісно краще маєтки скуповлювати по усьому світу, а верещати про Байдена.. Ви часом не офісо-президентської республіки ?
показать весь комментарий
25.07.2023 20:19 Ответить
Питання дуже гарне!
ЗЄ ще та курв..,
але меня мучают смутні сомнєнія, чи не "дорогі партнери" притормажують розробку та виробництво кустарних а ля шахедів, щоб не дай Боже ми не вдарили по мацкві та не зіпсували буйлу настрій

тактика Байдена - тактика "анаконди".
але вона гарна, коли в тебе 10 років президентства попереду і конгрес у кишені

я скажу що не правий, коли США дадуть атакамси
показать весь комментарий
25.07.2023 20:50 Ответить
Якби Байден хотів поразки рашки, то дав би сам усю зброю і всі літаки. І просити було б не треба
показать весь комментарий
25.07.2023 19:57 Ответить
сталіну давали все найновіше і багато і швидко.

сша само не знає що воно хоче.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:02 Ответить
Байден знає. Байден має з хуьлом угоду від 16 червня 2021 року в Женеві. "Порятунок клімату Землі" в обмін на Донбас і Крим.
"Порятунок клімату" - політична афера, яка стоїть для Байдена на першому місці і коштує десяти Україн.
Щоб укласти угоду з хуьлом, Байден з перших днів правління домагався з ним зустрічі, а для цього скасував санкції на Північний потік-2
показать весь комментарий
25.07.2023 20:07 Ответить
ви плутаєте байдена з трампом.

байден все-таки більше на нашому боці а не на боці путіна як трамп.

хоча і вкрай недостатньо через що і народжуються конспірольогічні версії.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:13 Ответить
Я не плутаю Трампа з Байденом. Те, що Трамп базікає, Байден реально робить. Вся його допомога вимушена, тільки під тиском громадської думки. Одна тільки ця цитата говорить про все:

"допомога надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою, перебуваючи у сильній позиції". Джерело:
показать весь комментарий
25.07.2023 20:21 Ответить
на жаль у нас вибір або трамп або байден, инших опцій не дають.

якщо обирати тільки з цих двох то краще байден.

а це означає що поки байден президент до нього треба ставитися як до зеленського = паскуда але це наша паскуда.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:27 Ответить
Я думаю, що на виборах обидва не пройдуть. Трампа раніше посадять, а Байден програє республіканцю. Сподіваюся, що Помпео виставить свою кандидатуру. він великий друг України і розумниця.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:12 Ответить
трампа можуть не посадити. це ж гамерика. і це додасть йому балів.

инших серйозних республіканців немає, принаймні на даний момент.

помпео людина трампа, ніякий він не друг як і трамп.

тому, якщо ви називаєте людину трампа розумницею то ви геть не розбираєтеся або ж вам Україна не цікава, вам цікава малоросія.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:19 Ответить
Це ви не розумієте в людях і політиці. Пенс - теж людина Трампа, він приїжджав в Україну і дав повну підтримку. Помпео теж повністю підтримує Україну. Генерал Міллі, якому телефонує Залужний - теж "людина Трампа"
показать весь комментарий
25.07.2023 22:54 Ответить
повну підтримку дали лише поляки та британці. який там, в сраці, американець пенс?

міллі це генштаб. це як залужний. міллі не політик, він армія сша.

помпео таврований трампіст.

думаю, пане, я з вами цю розмову закінчу бо українським трампістам зараз треба не розказувати хто буде президентом а відповідати на запитання ЩО З Є*АЛОМ після антиукраїнських заяв трампа та антиукраїнського мовчання республіканських сцикунів.
показать весь комментарий
25.07.2023 23:01 Ответить
Пан із тих, хто сам складає пісні і сам співає

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс заявив у середу ввечері, що підтримує допомогу США Україні, і розкритикував колишнього президента Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії Владіміру Путіну.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час серії запитань від глядачів в ефірі https://edition.cnn.com/politics/live-news/mike-pence-cnn-town-hall/index.html CNN.

"Я знаю, що дехто в цих дебатах назвав війну в Україні територіальною суперечкою. Це не так, це було російське вторгнення, неспровоковане російське вторгнення. І я вважаю, що Сполучені Штати Америки повинні продовжувати надавати мужнім солдатам в Україні ресурси, необхідні їм для відбиття російського вторгнення і відновлення територіальної цілісності", - сказав він у відповідь на запитання Майкла Бенкса, виборця-республіканця.

Зауваження Пенса різко контрастують з позицією Трампа, який під час аналогічного спілкування не сказав, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні. Колишній президент оминув це питання, коли йому поставили його у травні."

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/8/7163259/ Пенс підтримав допомогу Україні і розкритикував Трампа, що називав Путіна генієм | Європейська правда (eurointegration.com.ua)
показать весь комментарий
25.07.2023 23:20 Ответить
пенс так критикує трампа як курка думає коли від півня тікає - а чи не занадто швидко я біжу.

не варто видавати імітацію за реальне протистояння паскуді.

і я вже сказав - пане, відчепіться з вашими сволотами-республіканцями, мене виродки не цікавлять.
показать весь комментарий
25.07.2023 23:25 Ответить
повну підтримку дали лише поляки та британці. який там, в сраці, американець пенс?"

Хороше питання - почему повну підтримку дали лише поляки та британці?
Може тому що при владі не Пенс, а Байден?
показать весь комментарий
25.07.2023 23:22 Ответить
https://www.golosameriki.com/a/us-former-top-diplomat-pompeo-visits-kyiv-underscores-support/7034688.html Бывший госсекретарь Помпео посетил Киев и выразил поддержку Украине (golosameriki.com)

04.04.2023

"Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Помпео поддержал идею о передаче Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности

Бывший госсекретарь Майк Помпео в понедельник прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть свою поддержку Украине и заявил, что будет работать над тем, чтобы Вашингтон передал Киеву истребители F-16 и ракеты большой дальности для отражения российской агрессии.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности, Помпео ответил: «Да. И обучение, и программное обеспечение, и все, что необходимо для реальной защиты и защиты вашей земли».

Выступая перед украинскими законодателями, правительственными сотрудниками, военными, активистами гражданского общества и студентами, он сказал, что оказание военной поддержки Украине отвечает интересам Вашингтона."
показать весь комментарий
25.07.2023 23:25 Ответить
А чи то не московська пропаганда ?
Очорнити найбільшого союзника на догоду ворогу.
Повторюєте за кацапами, що це американці конфлікт зробили. Україна не впливає ні на клімат Землі ні на популяцію.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:29 Ответить
нажаль, це реальність -
своя гра США за контроль над рашкою


а Україна в ній лише героїчний пішак переднього краю
показать весь комментарий
25.07.2023 20:54 Ответить
"Україна не впливає ні на клімат Землі ні на популяцію."

А де Ви це знайшли в тексті? Байден "рятує клімат Землі", а для цього всі країни, зокрема й рашка, повинні ввести податки на викиди вуглекислого газу. Хуьлу це байдуже, але він погодився ввести такий податок на все виробництво. Ціна = Україна (Донбас+Крим). Це результат саміту 16 червня 2021 року в Женеві.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:09 Ответить
Звучить смішно про податки.
Ви ще напишіть, що Байден попросив у путінга перебити половину Індії і Китаю, щоб зменшити перенаселення планети.
показать весь комментарий
26.07.2023 08:54 Ответить
Податки - не смішно. Якщо податки в рашке менші, ніж у Заходу, то рашка отримує переваги на ринку збуту.
показать весь комментарий
26.07.2023 15:10 Ответить
і взагалі...
навіщо обговорювати, що є в параші
треба питати наших підарів, чому ***** в нас нема такого виробництва
показать весь комментарий
25.07.2023 22:22 Ответить
ми 30 років голосували так що переможець виборів стає непідконтрольним своїм виборцям а вся критика зводиться до того що а давайте оберемо иншого крадія та ідіота замість цього крадія та ідіота і так само нехай він буде непідконтрольним людям.

тому ми наших *** не можемо спитати.
показать весь комментарий
25.07.2023 22:31 Ответить
дзеркала і сігвеї теж впливають на американську розвідку.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:41 Ответить
я б не стєбався, а приймав загрозу серьозно.

у нас проти кацапських безпілотників нічого не має, крім Патріотів по півтора міліона долярів за ракету 😕
показать весь комментарий
25.07.2023 19:49 Ответить
будь-яку загрозу треба сприймати серйозно, а не помножувати її у дзеркалах. Бо тоді перестаєш бути серйозним, а стаєш смішним.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:59 Ответить
Безпилотники збивають не петріотами.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:00 Ответить
Согласно документам исследовательской службы Конгресса США, одна ракета ЗРК MIM-104 Patriot стоит примерно 4 миллиона долларов.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:15 Ответить
є фото, де на установці Петріота серед коштовних літаків-ракет у якості трофеїв зображені і мондавошки-шахеди по 10-30 тис. у е 😕
показать весь комментарий
25.07.2023 21:03 Ответить
А саботувати будівництво?
показать весь комментарий
25.07.2023 19:42 Ответить
А чомусь Україні за 8 років війни не збудували завод по беспилотникам? Боялись хутина роздратувати ?
показать весь комментарий
25.07.2023 19:43 Ответить
Ну, 8 років тому ще ніхто не знав, що буде війна безпілотниками
показать весь комментарий
25.07.2023 19:48 Ответить
Знали.І при Порошенку робили безпілотники.Але зеленський зупинив
показать весь комментарий
25.07.2023 19:50 Ответить
Україні потрібен Порох !
показать весь комментарий
25.07.2023 19:56 Ответить
нюх їх топтати!
показать весь комментарий
25.07.2023 20:01 Ответить
На яких площадях робили беспилотники? Рекламу байрактату у Туреччині з нашими я бачила. В Україні теж щось пробували зробити - но це все дитячий садок якщо порівнювати з ********* беспилотниками. Хоча може все засекретили . Результат поки що нульовий
показать весь комментарий
25.07.2023 20:17 Ответить
проєкт Сокіл-300 від Луча Коростильова набагато круче Байрактара!
З гарним радаром і модифікованими Стугнами з лазерним наведенням (20 т.у.є) міг би запросто збивати і шахеди і навіть крилаті ракети.

Мізки у нас є!
Заважає ЗЄля! 👿
показать весь комментарий
25.07.2023 21:08 Ответить
А замість безпілотників клепали Богдани.
показать весь комментарий
26.07.2023 02:08 Ответить
До чого тут Порошенко чи Зеленський?)) Про дрони -камікадзе і мавіки тоді точно не знали, що вони будуть основною бойовою силою... Це перша війна в світі 21 сторіччя з тисячами дронів кожен день.
показать весь комментарий
26.07.2023 14:03 Ответить
Знали.Багато хто знали
показать весь комментарий
26.07.2023 18:17 Ответить
А турки 300 кацапів беспилотниками в Сіріі бомбанути десь 2019 2018 ? Значить до того беспилотники використовували і как розвідку?
показать весь комментарий
25.07.2023 20:13 Ответить
Я кажу про дрони-камікадзе. ніхто не знав. що вони будуть основною бойовою силою. Доречі, ви в Україну повернулися?)
показать весь комментарий
26.07.2023 14:04 Ответить
Повернулася і не перший раз .

Про дрони - деякі дрони і школяри і студенти можуть збирати , необов'язково під них заводи будувати . І робити це треба вже зараз
Про рашу - вони швидко вчаться. Колись слухала вами нелюбиму Фаріон і вона сказала, что українці завжди були націей воїнів і треба робити сильну милітарну країну Україну. І ось вчора читаю інфу про рашу . що хутин запропонував школярів вчити військовій справі, щоб зробити мілітарну країну. А наши знову гал ловлять
показать весь комментарий
26.07.2023 22:04 Ответить
А ми вас попереджали.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:43 Ответить
Звичайно що він матиме великий вплив на війну . А ще більший вплив на війну має зе - іуда зі своєю шоблою мародерів , зрадників і фсбешних кротів !
показать весь комментарий
25.07.2023 19:48 Ответить
У нас производиться "борисовы.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:49 Ответить
На жаль вони переважають...До стандартного набору гнилості керманичів додалася її повнота. Вони навіть на згарищі власної країни далі будуть заробляти, мутити й петляти, продаючи попіл із потрійною маржею
показать весь комментарий
25.07.2023 20:22 Ответить
Хм... дрони можуть мати вплив на війну, а F-16 - ні
показать весь комментарий
25.07.2023 19:49 Ответить
1) під ф-16 треба інфраструктура, захист ППО, навчені пілоти і, що головне, добре навчені техніки, яких треба вчити значно довше, аніж пілотів. Також треба почистити ЗСУ та і владу в цілому від московських кротів. А тут тільки у ОП є Татаров, Шурма, Подоляк-Юра-Єнакієвскій, Єрмак-Ельюрус-Тадєєв,...

2) Захід пригальмував навчання наших пілотів, а Росія не поставила Ірану свої винищувачі, як обіцяла. Дивне співпадіння. Ті винищувачі створювали б небезпеку ф-35. Той ф-35 є літаком 5-го покоління, бо маловидимий для радарів. Але заради тої малопомітності жертвували чимось іншим. Тому у відкритому бою ф-35 поступаються старшим російським.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:54 Ответить
"Завод із виробництва "Шахедів" у Росії може мати значний вплив на війну".
Но вот на производство зерна (а именно, на его количество) он "вплинет" точно.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:50 Ответить
авжеж, і на трансформатори, і кошмарити людей вночі...
показать весь комментарий
25.07.2023 19:53 Ответить
Є підстави вважати, що рашисти модернізували систему наведення Герань-2, тому цей дрон стає ще більш небезпечною зброєю терористів, ніж іранський Шахед -136.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:49 Ответить
Укроборонпром вже більше ніж півроку годує обіцянками про, начебто розроблений вітчизняний безпілотник, здатний уражати цілі на відстані 1000 кілометрів та нести 75 кг вибухівки. Цікаво куди чи кому ..пішли гроші?
показать весь комментарий
25.07.2023 19:54 Ответить
75t
показать весь комментарий
25.07.2023 20:00 Ответить
Що не новина то все краще і краще.
От у що виливається зелена бездіяльність і праця на користь ворога.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:55 Ответить
Зараз буде міцна відповідь: поєднання суфлера та наркомана у відосіку
показать весь комментарий
25.07.2023 19:55 Ответить
Р.Рейґан перекрив би кацапам щоденні мільярди доларів. Щоб не мали грошей на будівництво заводів.

І, звісно, сказав би своє коронне: "...My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes..."

Він залякував би, а не кацапи.
показать весь комментарий
25.07.2023 19:55 Ответить
Демократи завжди дружили з рашкою
показать весь комментарий
25.07.2023 19:59 Ответить
Та зараз і республіканці зійшли на пси.

Якщо у них "трампи" з "десантисами" є найкращими кандидатами, то США дійшли до ручки...
показать весь комментарий
25.07.2023 20:02 Ответить
ooou! yeeees!
показать весь комментарий
25.07.2023 19:59 Ответить
Усаму вбили, то заїбаште аятоллу!
показать весь комментарий
25.07.2023 19:57 Ответить
а давайте подарим кацапам Гетьманцева-Верещук-Безумную-Арахниду.... - пусть поработают на Украину, ну, как они умеют
показать весь комментарий
25.07.2023 20:00 Ответить
Новости Мордора

"Министерство обороны РФ по сути подтвердило иранское происхождение беспилотника "Герань-2", стоящего на вооружении российской армии с прошлого года и активно применяемого для нанесения ударов по целям в Украине.

https://army.ric.mil.ru/upload/site175/DMJR9s055h.pdf

В июльском выпуске ежемесячного журнала министерства обороны РФ "Армейский сборник" в статье "Дрон-универсал" на странице 200 есть фотография, на которой перечислены основные характеристики дрона Shahed-136 с пометой "более известного как Герань-2", отмечает журналист Александр Плющев. Кроме того, на самой иллюстрации с изображением этого барражирующего боеприпаса указано: "Страна изготовитель: Иран".

Ранее и Москва, и Тегеран отрицали очевидный факт поставок из Ирана в Россию тысяч дронов Shahed-131/136.

В июне 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что, по данным американской разведки, Иран помогает России построить завод по производству беспилотников, запуск которого запланирован на 2024 год. Он продемонстрировал спутниковый снимок (датирован 4 апрелем 2023 года), на котором показан строящийся объект в "Алабуге" - особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан РФ. По данным американской разведки, именно на этом объекте планируется наладить выпуск беспилотников по иранской лицензии. В отчете Кирби также говорилось о том, что иранские беспилотники в основном поставляются морским путем - из порта Амирабад через Каспийское море в Махачкалу, а затем передаются российским военным, которые действуют против Украины. По словам Джона Кирби, в рамках военно-технического сотрудничества Москва передает Ирану ракетные технологии, электронику и системы ПВО. Получая взамен иранские беспилотники-камикадзе и другие БПЛА.

В марте Иран объявил о сделке по покупке российских истребителей Су-35 для замены своего устаревающего парка военных самолетов. Иран также выразил заинтересованность в приобретении российских ударных вертолетов, радаров и учебно-боевых самолетов Як-130.

По оценкам военных экспертов, Иран поставил в РФ тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136 и Shahed-131. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Mohajer-6.

Ожидались поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar. Но подтвержденной информации по этому поводу нет.

Власти Ирана продолжают отрицать, что Россия получает иранские беспилотники для ведения боевых действий против Украины. В Москве также факт таких поставок отрицают, несмотря на очевидные и неоспоримые доказательства.

24 июля издания "Протокол" и "РЗВРТ" опубликовали результаты https://protokol.band/2023/07/24/alabuga-rukami-studentov/ расследования о том, как студентов колледжа "Алабуга Политех" заставляют собирать иранские дроны "Шахед".
показать весь комментарий
25.07.2023 20:03 Ответить
а як там наш завод по виробництву дронів :
показать весь комментарий
25.07.2023 20:05 Ответить
Значить потрібно його знищити.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:05 Ответить
А у нас вместо дронов ЗЕленая ПАДАЛЬ яйца по 17 грн/шт штампует.
А, что их все устраивает - ******** Украину в ЖОПУ, эти твари сядут в самолетик и на бессрочные гастроли в Тель-Авив.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:10 Ответить
Дакакаяразница.
Подарите нам побольше Патриотов стоимостью 1,1 Миллиарда за каждый и ракет к ним по 4 миллиона за штуку.Мы их усе уделаем.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:11 Ответить
Поетому F-16 и ATACMS не нужны Украине. Железная американская логика. Идиоты.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:17 Ответить
Нажаль, таки ідіоти-бюрократи, а не Полководці 😕
показать весь комментарий
25.07.2023 20:56 Ответить
Для мене досить дивним є те, що дрлнам мають протистояти люди. Де нобелевські лауреати, на яких щорічно світова економіка витрачає сотні мільярдів доларів? Чому досі не існують дрони, які будуть знищувати ворожі літальні апарати? Для зброярів та інженерів це не є чимось нереальним. Я бачу як то має виглядати. Такий собі дрон-камікадзе. Або дрон, який зможе ліквідувати на відстані цього шахеда. З мозком звичайно, щоб він вночі міг розпізнавати свій-чужий. Щось має бути. Іран не зупиниться. І ці довбані шахєди дійсно несуть загрозу і явлчються проблемою для нашої ППО.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:21 Ответить
Зато у нас по заданию президента завод Антонов за свои деньги начал работать над созданием новой Мрии.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:23 Ответить
Штаты включили дурака, жаль. Значит, надо что-то думать, есть ассиметричные войны.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:37 Ответить
Для цього потрібна влада патріотів, а не зелених ідіотів. В нас замість дронів і ракет серіали про паворознюків.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:54 Ответить
Вот и результат так широко разпиаренных санкций из ада которые позволяют не только увеличивать производство ракет и ударных беспилотников Ланцет, но даже строить заводы для нового вооружения. Интересно запад и США не тошнит от такой циничной политики? Ладно боитесь давать нам оружие так хоть росии не позволяйте наращивать производствовооружения.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:38 Ответить
Это только то, что известно, а есть ещё то, что мы не знаем. А у нас есть .... да ни Ху# у нас нет, и не намечается.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:41 Ответить
Треба Порох. Він розрулить.
показать весь комментарий
25.07.2023 20:46 Ответить
+💯!

тільки гетьман Порох, бо інакше хана!
але Захід влаштовую тряпічка ЗЄля 😕
показать весь комментарий
25.07.2023 20:59 Ответить
Це на фоні того,що "ми ввели вже якийсь там пакет санкцій,і вони ось ось загнуться"?((
показать весь комментарий
25.07.2023 20:59 Ответить
Мы сами не строим такие заводы из принципа?Нам дадут любые комплектующие.Народу для производства и площадей полно.Зарплата нужна всем.Шахед простейшая конструкция. Вывод - нам не нужна победа! Когда-то никто не верил,что рашка нападёт.Терерь все верят в победу,но готовят поражение.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:10 Ответить
А ми їм кіно покажемо. Нове. Можливо комедію. Про Поворознюка. Вони зі сміху лопнуть усі.
показать весь комментарий
25.07.2023 21:22 Ответить
спасибо сша. Нормальные люди даже на цензоре уже 2 месяца кричат, что будет если полетят за раз не 30 дронов, а 300? мы рады что вы заметили завод через 2 мес, когда об этом знали все, и глубоко озаботились!
показать весь комментарий
25.07.2023 23:59 Ответить
Поэтому не надо спешить давать АТАКМС и Ф16, пусть достроят заводик, наладят производство и начнут налеты сотней дронов на один город. Железная логика.
показать весь комментарий
26.07.2023 00:34 Ответить
Вірю в ДП Антонов ! Вони дадуть!
показать весь комментарий
09.08.2023 21:56 Ответить
 
 