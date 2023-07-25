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Завод із виробництва "Шахедів" у Росії може мати значний вплив на війну, - американська розвідка

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

Будівництво в Росії заводу із виробництва іранських дронів-камікадзе "Шахед" дозволить Росії створити більші запаси БПЛА та значно вплинути на війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За даними аналітиків ЦРУ, цей завод дозволить Росії отримувати в рази більше дронів-камікадзе, ніж це є можливим зараз через постачання з Ірану. Очікується, що завод добужують на початку 2024 року.

Неназваний представник ЦРУ зауважив, що Ірану вигідно постачати Росії озброєння, оскільки так він демонструє покупцям зі всього світу її можливості. 

У ЦРУ США зазначили, що всього Іран поки що передав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer, цей запас вже майже повністю вичерпався.

Також читайте: Росія випустила по Україні більш ніж тисячу іранських дронів, - Кислиця

У розвідці США уточнили, що Росія може отримати від Ірану і нові дрони - Shahed 101 - така версія менша і легша, ніж ті БПЛА, які вже отримала країна-агресор.

"Існує ймовірність того, що Іран може почати постачати Shahed-101 до Росії. Вони компактніші і їх легше транспортувати", - наводить CNN слова аналітиків.

завод (1018) Іран (2028) росія (65122) дрони (4689)


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Топ коментарі
+27
то дайте томагавків щоб завод ...не мав значного впливу на війну.
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25.07.2023 19:41
+24
Звичайно що він матиме великий вплив на війну . А ще більший вплив на війну має зе - іуда зі своєю шоблою мародерів , зрадників і фсбешних кротів !
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25.07.2023 19:48
+20
Хм... дрони можуть мати вплив на війну, а F-16 - ні
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25.07.2023 19:49
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то дайте томагавків щоб завод ...не мав значного впливу на війну.
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25.07.2023 19:41 Відповісти
там стоит только сигаретку закурить специальную)
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25.07.2023 19:45 Відповісти
Не смішіть мої тапки!

Байдена хоче і яєшню (рашку) з'їсти, і щоб буйла не розбити 👿
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25.07.2023 19:51 Відповісти
ту зброю, що треба було давати позавчора обіцяють на післязавтра

США бережуть рашку
Думають, що ще зможуть відібрати у панди Сі.
А дарма !
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25.07.2023 19:55 Відповісти
повторюю якщо з першого разу недоганяєте - пнх.
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25.07.2023 19:56 Відповісти
птн, воспітатєль хєров !

воно буде мене вчити!
курва шурка! 👿
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25.07.2023 20:44 Відповісти
Припиніть верзти маячню !!! Якби не Байден до усі дрони та ракети долітали би до цілі.. А де наші дрони ? Де наші заводи ? Це при фінансові допомозі усього світу. Звісно краще маєтки скуповлювати по усьому світу, а верещати про Байдена.. Ви часом не офісо-президентської республіки ?
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25.07.2023 20:19 Відповісти
Питання дуже гарне!
ЗЄ ще та курв..,
але меня мучают смутні сомнєнія, чи не "дорогі партнери" притормажують розробку та виробництво кустарних а ля шахедів, щоб не дай Боже ми не вдарили по мацкві та не зіпсували буйлу настрій

тактика Байдена - тактика "анаконди".
але вона гарна, коли в тебе 10 років президентства попереду і конгрес у кишені

я скажу що не правий, коли США дадуть атакамси
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25.07.2023 20:50 Відповісти
Якби Байден хотів поразки рашки, то дав би сам усю зброю і всі літаки. І просити було б не треба
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25.07.2023 19:57 Відповісти
сталіну давали все найновіше і багато і швидко.

сша само не знає що воно хоче.
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25.07.2023 20:02 Відповісти
Байден знає. Байден має з хуьлом угоду від 16 червня 2021 року в Женеві. "Порятунок клімату Землі" в обмін на Донбас і Крим.
"Порятунок клімату" - політична афера, яка стоїть для Байдена на першому місці і коштує десяти Україн.
Щоб укласти угоду з хуьлом, Байден з перших днів правління домагався з ним зустрічі, а для цього скасував санкції на Північний потік-2
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25.07.2023 20:07 Відповісти
ви плутаєте байдена з трампом.

байден все-таки більше на нашому боці а не на боці путіна як трамп.

хоча і вкрай недостатньо через що і народжуються конспірольогічні версії.
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25.07.2023 20:13 Відповісти
Я не плутаю Трампа з Байденом. Те, що Трамп базікає, Байден реально робить. Вся його допомога вимушена, тільки під тиском громадської думки. Одна тільки ця цитата говорить про все:

"допомога надається не для того, щоб здобути перемогу над Росією та відвоювати окуповані території України, а щоб дати Києву можливість "почати переговори з Москвою, перебуваючи у сильній позиції". Джерело:
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25.07.2023 20:21 Відповісти
на жаль у нас вибір або трамп або байден, инших опцій не дають.

якщо обирати тільки з цих двох то краще байден.

а це означає що поки байден президент до нього треба ставитися як до зеленського = паскуда але це наша паскуда.
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25.07.2023 20:27 Відповісти
Я думаю, що на виборах обидва не пройдуть. Трампа раніше посадять, а Байден програє республіканцю. Сподіваюся, що Помпео виставить свою кандидатуру. він великий друг України і розумниця.
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25.07.2023 22:12 Відповісти
трампа можуть не посадити. це ж гамерика. і це додасть йому балів.

инших серйозних республіканців немає, принаймні на даний момент.

помпео людина трампа, ніякий він не друг як і трамп.

тому, якщо ви називаєте людину трампа розумницею то ви геть не розбираєтеся або ж вам Україна не цікава, вам цікава малоросія.
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25.07.2023 22:19 Відповісти
Це ви не розумієте в людях і політиці. Пенс - теж людина Трампа, він приїжджав в Україну і дав повну підтримку. Помпео теж повністю підтримує Україну. Генерал Міллі, якому телефонує Залужний - теж "людина Трампа"
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25.07.2023 22:54 Відповісти
повну підтримку дали лише поляки та британці. який там, в сраці, американець пенс?

міллі це генштаб. це як залужний. міллі не політик, він армія сша.

помпео таврований трампіст.

думаю, пане, я з вами цю розмову закінчу бо українським трампістам зараз треба не розказувати хто буде президентом а відповідати на запитання ЩО З Є*АЛОМ після антиукраїнських заяв трампа та антиукраїнського мовчання республіканських сцикунів.
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25.07.2023 23:01 Відповісти
Пан із тих, хто сам складає пісні і сам співає

Колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Майк Пенс заявив у середу ввечері, що підтримує допомогу США Україні, і розкритикував колишнього президента Дональда Трампа за його похвалу президенту Росії Владіміру Путіну.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив під час серії запитань від глядачів в ефірі https://edition.cnn.com/politics/live-news/mike-pence-cnn-town-hall/index.html CNN.

"Я знаю, що дехто в цих дебатах назвав війну в Україні територіальною суперечкою. Це не так, це було російське вторгнення, неспровоковане російське вторгнення. І я вважаю, що Сполучені Штати Америки повинні продовжувати надавати мужнім солдатам в Україні ресурси, необхідні їм для відбиття російського вторгнення і відновлення територіальної цілісності", - сказав він у відповідь на запитання Майкла Бенкса, виборця-республіканця.

Зауваження Пенса різко контрастують з позицією Трампа, який під час аналогічного спілкування не сказав, чи хоче він, щоб Україна перемогла у війні. Колишній президент оминув це питання, коли йому поставили його у травні."

https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/8/7163259/ Пенс підтримав допомогу Україні і розкритикував Трампа, що називав Путіна генієм | Європейська правда (eurointegration.com.ua)
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25.07.2023 23:20 Відповісти
пенс так критикує трампа як курка думає коли від півня тікає - а чи не занадто швидко я біжу.

не варто видавати імітацію за реальне протистояння паскуді.

і я вже сказав - пане, відчепіться з вашими сволотами-республіканцями, мене виродки не цікавлять.
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25.07.2023 23:25 Відповісти
повну підтримку дали лише поляки та британці. який там, в сраці, американець пенс?"

Хороше питання - почему повну підтримку дали лише поляки та британці?
Може тому що при владі не Пенс, а Байден?
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25.07.2023 23:22 Відповісти
https://www.golosameriki.com/a/us-former-top-diplomat-pompeo-visits-kyiv-underscores-support/7034688.html Бывший госсекретарь Помпео посетил Киев и выразил поддержку Украине (golosameriki.com)

04.04.2023

"Потенциальный кандидат в президенты от Республиканской партии Майк Помпео поддержал идею о передаче Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности

Бывший госсекретарь Майк Помпео в понедельник прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть свою поддержку Украине и заявил, что будет работать над тем, чтобы Вашингтон передал Киеву истребители F-16 и ракеты большой дальности для отражения российской агрессии.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он предоставление Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности, Помпео ответил: «Да. И обучение, и программное обеспечение, и все, что необходимо для реальной защиты и защиты вашей земли».

Выступая перед украинскими законодателями, правительственными сотрудниками, военными, активистами гражданского общества и студентами, он сказал, что оказание военной поддержки Украине отвечает интересам Вашингтона."
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25.07.2023 23:25 Відповісти
А чи то не московська пропаганда ?
Очорнити найбільшого союзника на догоду ворогу.
Повторюєте за кацапами, що це американці конфлікт зробили. Україна не впливає ні на клімат Землі ні на популяцію.
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25.07.2023 20:29 Відповісти
нажаль, це реальність -
своя гра США за контроль над рашкою


а Україна в ній лише героїчний пішак переднього краю
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25.07.2023 20:54 Відповісти
"Україна не впливає ні на клімат Землі ні на популяцію."

А де Ви це знайшли в тексті? Байден "рятує клімат Землі", а для цього всі країни, зокрема й рашка, повинні ввести податки на викиди вуглекислого газу. Хуьлу це байдуже, але він погодився ввести такий податок на все виробництво. Ціна = Україна (Донбас+Крим). Це результат саміту 16 червня 2021 року в Женеві.
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25.07.2023 22:09 Відповісти
Звучить смішно про податки.
Ви ще напишіть, що Байден попросив у путінга перебити половину Індії і Китаю, щоб зменшити перенаселення планети.
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26.07.2023 08:54 Відповісти
Податки - не смішно. Якщо податки в рашке менші, ніж у Заходу, то рашка отримує переваги на ринку збуту.
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26.07.2023 15:10 Відповісти
і взагалі...
навіщо обговорювати, що є в параші
треба питати наших підарів, чому ***** в нас нема такого виробництва
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25.07.2023 22:22 Відповісти
ми 30 років голосували так що переможець виборів стає непідконтрольним своїм виборцям а вся критика зводиться до того що а давайте оберемо иншого крадія та ідіота замість цього крадія та ідіота і так само нехай він буде непідконтрольним людям.

тому ми наших *** не можемо спитати.
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25.07.2023 22:31 Відповісти
дзеркала і сігвеї теж впливають на американську розвідку.
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25.07.2023 19:41 Відповісти
я б не стєбався, а приймав загрозу серьозно.

у нас проти кацапських безпілотників нічого не має, крім Патріотів по півтора міліона долярів за ракету 😕
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25.07.2023 19:49 Відповісти
будь-яку загрозу треба сприймати серйозно, а не помножувати її у дзеркалах. Бо тоді перестаєш бути серйозним, а стаєш смішним.
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25.07.2023 19:59 Відповісти
Безпилотники збивають не петріотами.
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25.07.2023 20:00 Відповісти
Согласно документам исследовательской службы Конгресса США, одна ракета ЗРК MIM-104 Patriot стоит примерно 4 миллиона долларов.
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25.07.2023 20:15 Відповісти
є фото, де на установці Петріота серед коштовних літаків-ракет у якості трофеїв зображені і мондавошки-шахеди по 10-30 тис. у е 😕
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25.07.2023 21:03 Відповісти
А саботувати будівництво?
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25.07.2023 19:42 Відповісти
А чомусь Україні за 8 років війни не збудували завод по беспилотникам? Боялись хутина роздратувати ?
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25.07.2023 19:43 Відповісти
Ну, 8 років тому ще ніхто не знав, що буде війна безпілотниками
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25.07.2023 19:48 Відповісти
Знали.І при Порошенку робили безпілотники.Але зеленський зупинив
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25.07.2023 19:50 Відповісти
Україні потрібен Порох !
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25.07.2023 19:56 Відповісти
нюх їх топтати!
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25.07.2023 20:01 Відповісти
На яких площадях робили беспилотники? Рекламу байрактату у Туреччині з нашими я бачила. В Україні теж щось пробували зробити - но це все дитячий садок якщо порівнювати з ********* беспилотниками. Хоча може все засекретили . Результат поки що нульовий
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25.07.2023 20:17 Відповісти
проєкт Сокіл-300 від Луча Коростильова набагато круче Байрактара!
З гарним радаром і модифікованими Стугнами з лазерним наведенням (20 т.у.є) міг би запросто збивати і шахеди і навіть крилаті ракети.

Мізки у нас є!
Заважає ЗЄля! 👿
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25.07.2023 21:08 Відповісти
А замість безпілотників клепали Богдани.
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26.07.2023 02:08 Відповісти
До чого тут Порошенко чи Зеленський?)) Про дрони -камікадзе і мавіки тоді точно не знали, що вони будуть основною бойовою силою... Це перша війна в світі 21 сторіччя з тисячами дронів кожен день.
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26.07.2023 14:03 Відповісти
Знали.Багато хто знали
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26.07.2023 18:17 Відповісти
А турки 300 кацапів беспилотниками в Сіріі бомбанути десь 2019 2018 ? Значить до того беспилотники використовували і как розвідку?
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25.07.2023 20:13 Відповісти
Я кажу про дрони-камікадзе. ніхто не знав. що вони будуть основною бойовою силою. Доречі, ви в Україну повернулися?)
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26.07.2023 14:04 Відповісти
Повернулася і не перший раз .

Про дрони - деякі дрони і школяри і студенти можуть збирати , необов'язково під них заводи будувати . І робити це треба вже зараз
Про рашу - вони швидко вчаться. Колись слухала вами нелюбиму Фаріон і вона сказала, что українці завжди були націей воїнів і треба робити сильну милітарну країну Україну. І ось вчора читаю інфу про рашу . що хутин запропонував школярів вчити військовій справі, щоб зробити мілітарну країну. А наши знову гал ловлять
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26.07.2023 22:04 Відповісти
А ми вас попереджали.
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25.07.2023 19:43 Відповісти
Звичайно що він матиме великий вплив на війну . А ще більший вплив на війну має зе - іуда зі своєю шоблою мародерів , зрадників і фсбешних кротів !
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25.07.2023 19:48 Відповісти
У нас производиться "борисовы.
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25.07.2023 19:49 Відповісти
На жаль вони переважають...До стандартного набору гнилості керманичів додалася її повнота. Вони навіть на згарищі власної країни далі будуть заробляти, мутити й петляти, продаючи попіл із потрійною маржею
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25.07.2023 20:22 Відповісти
Хм... дрони можуть мати вплив на війну, а F-16 - ні
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25.07.2023 19:49 Відповісти
1) під ф-16 треба інфраструктура, захист ППО, навчені пілоти і, що головне, добре навчені техніки, яких треба вчити значно довше, аніж пілотів. Також треба почистити ЗСУ та і владу в цілому від московських кротів. А тут тільки у ОП є Татаров, Шурма, Подоляк-Юра-Єнакієвскій, Єрмак-Ельюрус-Тадєєв,...

2) Захід пригальмував навчання наших пілотів, а Росія не поставила Ірану свої винищувачі, як обіцяла. Дивне співпадіння. Ті винищувачі створювали б небезпеку ф-35. Той ф-35 є літаком 5-го покоління, бо маловидимий для радарів. Але заради тої малопомітності жертвували чимось іншим. Тому у відкритому бою ф-35 поступаються старшим російським.
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25.07.2023 21:54 Відповісти
"Завод із виробництва "Шахедів" у Росії може мати значний вплив на війну".
Но вот на производство зерна (а именно, на его количество) он "вплинет" точно.
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25.07.2023 19:50 Відповісти
авжеж, і на трансформатори, і кошмарити людей вночі...
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25.07.2023 19:53 Відповісти
Є підстави вважати, що рашисти модернізували систему наведення Герань-2, тому цей дрон стає ще більш небезпечною зброєю терористів, ніж іранський Шахед -136.
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25.07.2023 20:49 Відповісти
Укроборонпром вже більше ніж півроку годує обіцянками про, начебто розроблений вітчизняний безпілотник, здатний уражати цілі на відстані 1000 кілометрів та нести 75 кг вибухівки. Цікаво куди чи кому ..пішли гроші?
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25.07.2023 19:54 Відповісти
75t
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25.07.2023 20:00 Відповісти
Що не новина то все краще і краще.
От у що виливається зелена бездіяльність і праця на користь ворога.
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25.07.2023 19:55 Відповісти
Зараз буде міцна відповідь: поєднання суфлера та наркомана у відосіку
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25.07.2023 19:55 Відповісти
Р.Рейґан перекрив би кацапам щоденні мільярди доларів. Щоб не мали грошей на будівництво заводів.

І, звісно, сказав би своє коронне: "...My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes..."

Він залякував би, а не кацапи.
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25.07.2023 19:55 Відповісти
Демократи завжди дружили з рашкою
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25.07.2023 19:59 Відповісти
Та зараз і республіканці зійшли на пси.

Якщо у них "трампи" з "десантисами" є найкращими кандидатами, то США дійшли до ручки...
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25.07.2023 20:02 Відповісти
ooou! yeeees!
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25.07.2023 19:59 Відповісти
Усаму вбили, то заїбаште аятоллу!
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25.07.2023 19:57 Відповісти
а давайте подарим кацапам Гетьманцева-Верещук-Безумную-Арахниду.... - пусть поработают на Украину, ну, как они умеют
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25.07.2023 20:00 Відповісти
Новости Мордора

"Министерство обороны РФ по сути подтвердило иранское происхождение беспилотника "Герань-2", стоящего на вооружении российской армии с прошлого года и активно применяемого для нанесения ударов по целям в Украине.

https://army.ric.mil.ru/upload/site175/DMJR9s055h.pdf

В июльском выпуске ежемесячного журнала министерства обороны РФ "Армейский сборник" в статье "Дрон-универсал" на странице 200 есть фотография, на которой перечислены основные характеристики дрона Shahed-136 с пометой "более известного как Герань-2", отмечает журналист Александр Плющев. Кроме того, на самой иллюстрации с изображением этого барражирующего боеприпаса указано: "Страна изготовитель: Иран".

Ранее и Москва, и Тегеран отрицали очевидный факт поставок из Ирана в Россию тысяч дронов Shahed-131/136.

В июне 2023 года представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что, по данным американской разведки, Иран помогает России построить завод по производству беспилотников, запуск которого запланирован на 2024 год. Он продемонстрировал спутниковый снимок (датирован 4 апрелем 2023 года), на котором показан строящийся объект в "Алабуге" - особой экономической зоне промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан РФ. По данным американской разведки, именно на этом объекте планируется наладить выпуск беспилотников по иранской лицензии. В отчете Кирби также говорилось о том, что иранские беспилотники в основном поставляются морским путем - из порта Амирабад через Каспийское море в Махачкалу, а затем передаются российским военным, которые действуют против Украины. По словам Джона Кирби, в рамках военно-технического сотрудничества Москва передает Ирану ракетные технологии, электронику и системы ПВО. Получая взамен иранские беспилотники-камикадзе и другие БПЛА.

В марте Иран объявил о сделке по покупке российских истребителей Су-35 для замены своего устаревающего парка военных самолетов. Иран также выразил заинтересованность в приобретении российских ударных вертолетов, радаров и учебно-боевых самолетов Як-130.

По оценкам военных экспертов, Иран поставил в РФ тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136 и Shahed-131. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Mohajer-6.

Ожидались поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110 и Zolfaghar. Но подтвержденной информации по этому поводу нет.

Власти Ирана продолжают отрицать, что Россия получает иранские беспилотники для ведения боевых действий против Украины. В Москве также факт таких поставок отрицают, несмотря на очевидные и неоспоримые доказательства.

24 июля издания "Протокол" и "РЗВРТ" опубликовали результаты https://protokol.band/2023/07/24/alabuga-rukami-studentov/ расследования о том, как студентов колледжа "Алабуга Политех" заставляют собирать иранские дроны "Шахед".
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25.07.2023 20:03 Відповісти
а як там наш завод по виробництву дронів :
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25.07.2023 20:05 Відповісти
Значить потрібно його знищити.
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25.07.2023 20:05 Відповісти
А у нас вместо дронов ЗЕленая ПАДАЛЬ яйца по 17 грн/шт штампует.
А, что их все устраивает - ******** Украину в ЖОПУ, эти твари сядут в самолетик и на бессрочные гастроли в Тель-Авив.
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25.07.2023 20:10 Відповісти
Дакакаяразница.
Подарите нам побольше Патриотов стоимостью 1,1 Миллиарда за каждый и ракет к ним по 4 миллиона за штуку.Мы их усе уделаем.
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25.07.2023 20:11 Відповісти
Поетому F-16 и ATACMS не нужны Украине. Железная американская логика. Идиоты.
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25.07.2023 20:17 Відповісти
Нажаль, таки ідіоти-бюрократи, а не Полководці 😕
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25.07.2023 20:56 Відповісти
Для мене досить дивним є те, що дрлнам мають протистояти люди. Де нобелевські лауреати, на яких щорічно світова економіка витрачає сотні мільярдів доларів? Чому досі не існують дрони, які будуть знищувати ворожі літальні апарати? Для зброярів та інженерів це не є чимось нереальним. Я бачу як то має виглядати. Такий собі дрон-камікадзе. Або дрон, який зможе ліквідувати на відстані цього шахеда. З мозком звичайно, щоб він вночі міг розпізнавати свій-чужий. Щось має бути. Іран не зупиниться. І ці довбані шахєди дійсно несуть загрозу і явлчються проблемою для нашої ППО.
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25.07.2023 20:21 Відповісти
Зато у нас по заданию президента завод Антонов за свои деньги начал работать над созданием новой Мрии.
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25.07.2023 20:23 Відповісти
Штаты включили дурака, жаль. Значит, надо что-то думать, есть ассиметричные войны.
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25.07.2023 20:37 Відповісти
Для цього потрібна влада патріотів, а не зелених ідіотів. В нас замість дронів і ракет серіали про паворознюків.
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25.07.2023 20:54 Відповісти
Вот и результат так широко разпиаренных санкций из ада которые позволяют не только увеличивать производство ракет и ударных беспилотников Ланцет, но даже строить заводы для нового вооружения. Интересно запад и США не тошнит от такой циничной политики? Ладно боитесь давать нам оружие так хоть росии не позволяйте наращивать производствовооружения.
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25.07.2023 20:38 Відповісти
Это только то, что известно, а есть ещё то, что мы не знаем. А у нас есть .... да ни Ху# у нас нет, и не намечается.
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25.07.2023 20:41 Відповісти
Треба Порох. Він розрулить.
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25.07.2023 20:46 Відповісти
+💯!

тільки гетьман Порох, бо інакше хана!
але Захід влаштовую тряпічка ЗЄля 😕
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25.07.2023 20:59 Відповісти
Це на фоні того,що "ми ввели вже якийсь там пакет санкцій,і вони ось ось загнуться"?((
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25.07.2023 20:59 Відповісти
Мы сами не строим такие заводы из принципа?Нам дадут любые комплектующие.Народу для производства и площадей полно.Зарплата нужна всем.Шахед простейшая конструкция. Вывод - нам не нужна победа! Когда-то никто не верил,что рашка нападёт.Терерь все верят в победу,но готовят поражение.
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25.07.2023 21:10 Відповісти
А ми їм кіно покажемо. Нове. Можливо комедію. Про Поворознюка. Вони зі сміху лопнуть усі.
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25.07.2023 21:22 Відповісти
спасибо сша. Нормальные люди даже на цензоре уже 2 месяца кричат, что будет если полетят за раз не 30 дронов, а 300? мы рады что вы заметили завод через 2 мес, когда об этом знали все, и глубоко озаботились!
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25.07.2023 23:59 Відповісти
Поэтому не надо спешить давать АТАКМС и Ф16, пусть достроят заводик, наладят производство и начнут налеты сотней дронов на один город. Железная логика.
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26.07.2023 00:34 Відповісти
Вірю в ДП Антонов ! Вони дадуть!
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09.08.2023 21:56 Відповісти
 
 