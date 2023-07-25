Завод із виробництва "Шахедів" у Росії може мати значний вплив на війну, - американська розвідка

Будівництво в Росії заводу із виробництва іранських дронів-камікадзе "Шахед" дозволить Росії створити більші запаси БПЛА та значно вплинути на війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

За даними аналітиків ЦРУ, цей завод дозволить Росії отримувати в рази більше дронів-камікадзе, ніж це є можливим зараз через постачання з Ірану. Очікується, що завод добужують на початку 2024 року.

Неназваний представник ЦРУ зауважив, що Ірану вигідно постачати Росії озброєння, оскільки так він демонструє покупцям зі всього світу її можливості.

У ЦРУ США зазначили, що всього Іран поки що передав Росії понад 400 безпілотників Shahed 131, 136 і Mohajer, цей запас вже майже повністю вичерпався.

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У розвідці США уточнили, що Росія може отримати від Ірану і нові дрони - Shahed 101 - така версія менша і легша, ніж ті БПЛА, які вже отримала країна-агресор.

"Існує ймовірність того, що Іран може почати постачати Shahed-101 до Росії. Вони компактніші і їх легше транспортувати", - наводить CNN слова аналітиків.