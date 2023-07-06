Росія випустила по Україні більш ніж тисячу іранських дронів, - Кислиця

Із вересня 2022 року Російська Федерація масово використовує іранські БПЛА типу Shahed-131, Shahed -136 та Mohajer-6 проти України.

Про це заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на сьогодні зафіксовано понад тисячу запусків Російською Федерацією іранських БПЛА над територією України. Усі типи іранських БПЛА, які вибухнули або були збиті над територією України, а також їхні уламки були ретельно розібрані та вивчені", – розповів Кислиця.

За результатами цих досліджень українські слідчі та незалежні міжнародні експерти зібрали докази, що підтверджують іранське походження БПЛА, які використовувалися Росією проти України, зазначив він.

За словами Кислиці, Росія змінює маркування на іранських дронах на "Герань-1" та "Герань-2". Але в результаті детальної технічної експертизи вони виявилися БПЛА Shahed-131, Shahed -136 відповідно. Попри численні офіційні заперечення й заяви, Іран продовжує передачу БПЛА Російській Федерації, зауважив він.

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"Компетентні органи України володіють ще більш тривожною інформацією про наміри Російської Федерації продовжити подальші атаки на Україну із застосуванням більш досконалих іранських безпілотних літальних апаратів та балістичних ракет", – наголосив Кислиця.

Уряд України оцінює передачу безпілотників з Ірану до Російської Федерації як грубе порушення резолюції РБ ООН 2231, зокрема пункту 4 Додатку В до цього документа.

Україна неодноразово зверталася на двосторонньому рівні, а також у листуванні з офісом Генсека ООН з проханням надіслати експертів в Україну для огляду знайдених БПЛА іранського походження, сказав Кислиця. "Будь-яке подальше зволікання з усебічним розглядом ООН фактів порушення Іраном та Російською Федерацією резолюції РБ ООН 2231 підриває, якщо не дискредитує, довіру до Ради Безпеки, а також її здатність забезпечувати виконання власних рішень", – наголосив він. Він також висловив подив опорові, який чинить Москва проти участі експертів ООН у вивченні цього питання.

"Врешті, якщо Росія наполягає на тому, що фотографії з іранськими безпілотниками є фейком, то чому ви так рішуче виступаєте проти інспекції", – сказав Кислиця, звертаючись до представництва РФ.

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