Задержанную в Батуми украинку отпустили, - спикер МИД Николенко (обновлено)
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Украинские дипломаты добились освобождения украинки Марины Чобанян, которая была задержана во время акции протеста в грузинском порту Батуми.
Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Отпустили", - заявил он.
Ранее Николенко сообщал, что "посольство Украины в Грузии занимается делом украинской гражданки, которая была задержана на акции протеста в г. Батуми. Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения".
Напомним, прибытие круизного лайнера с российскими туристами встретили акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии – жители Батуми и туристы.
Полиция Батуми задержала 9 протестующих, среди них - гражданка Украины.
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Давайте,дипломаты!
Работайте!
Я еще могу понять, почему Ичкерия сегодня молчит...
Трагедія Ічкерії.
Коли міністр нападу та руйнування московії Сергій Куй жутович Шойгу атакував сорокатисячним угрупуванням український Крим, жителі Грузії, які вже знали, що таке «Русский мир», попереджали українців: «Вони (росіяни - прим. авт.) прийшли в Україну, щоб вас вбивати». Ми не вірили грузинам. Як! Ми ж - брати? Слов'яни! Адін нарот!
Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну:
«Вторгнувшись до Грузії на танках, росіяні насамперед почали обстрілювати з гармат грузинські православні храми».
На 3 хвилині 36 секунді цього відєо російський військовослужбовець з ознаками олігофренії на обличчі розстрілює на Кавказі впритул з автомата чеченську родину. Збожеволілий від влади над чужими життями солдат забороняє главі сім'ї, мусульманинові, молитися і випускає чергу куль у його груди. Після цього холоднокровного вбивства мирного жителя з Чечні лунає друга черга з автомата. Цього разу православний убивця перервав життя вдови, яка плакала над трупом чоловіка та кричала російською мовою: «УБИЙЦЫ!». «УБИЙЦЫ!».
На 4 хвилині 13 секунді душогуб куражиться і говорить на камеру: ««Вы только что видели успешное проведение антитеррористической акции»». Доньку загиблих батьків солдати повели до спорожнілого батьківського будинку для групового зґвалтування.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=op1i8BPGDB0&bpctr=1617971436