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Задержанную в Батуми украинку отпустили, - спикер МИД Николенко (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

батумі

Украинские дипломаты добились освобождения украинки Марины Чобанян, которая была задержана во время акции протеста в грузинском порту Батуми.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отпустили", - заявил он.

Ранее Николенко сообщал, что "посольство Украины в Грузии занимается делом украинской гражданки, которая была задержана на акции протеста в г. Батуми. Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения".

Читайте также: Еще один гражданин Украины задержан в Грузии на протестах против лайнера с российскими туристами

Напомним, прибытие круизного лайнера с российскими туристами встретили акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии – жители Батуми и туристы.

Полиция Батуми задержала 9 протестующих, среди них - гражданка Украины.
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Топ комментарии
+8
pacerhard melina Ви маєте рацію!

Я еще могу понять, почему Ичкерия сегодня молчит...

Трагедія Ічкерії.

Коли міністр нападу та руйнування московії Сергій Куй жутович Шойгу атакував сорокатисячним угрупуванням український Крим, жителі Грузії, які вже знали, що таке «Русский мир», попереджали українців: «Вони (росіяни - прим. авт.) прийшли в Україну, щоб вас вбивати». Ми не вірили грузинам. Як! Ми ж - брати? Слов'яни! Адін нарот!

Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну:

«Вторгнувшись до Грузії на танках, росіяні насамперед почали обстрілювати з гармат грузинські православні храми».

На 3 хвилині 36 секунді цього відєо російський військовослужбовець з ознаками олігофренії на обличчі розстрілює на Кавказі впритул з автомата чеченську родину. Збожеволілий від влади над чужими життями солдат забороняє главі сім'ї, мусульманинові, молитися і випускає чергу куль у його груди. Після цього холоднокровного вбивства мирного жителя з Чечні лунає друга черга з автомата. Цього разу православний убивця перервав життя вдови, яка плакала над трупом чоловіка та кричала російською мовою: «УБИЙЦЫ!». «УБИЙЦЫ!».

На 4 хвилині 13 секунді душогуб куражиться і говорить на камеру: ««Вы только что видели успешное проведение антитеррористической акции»». Доньку загиблих батьків солдати повели до спорожнілого батьківського будинку для групового зґвалтування.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=op1i8BPGDB0&bpctr=1617971436
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01.08.2023 16:39
+7
Я еще могу понять, почему Ичкерия сегодня молчит - за 10 лет войны русские нацисты истребили 99% тех, кто боролся за свободу этой страны. Но Грузия, война в 2008-м длилась совсем недолго и была гораздо менее кровопролитной, чем война русских для уничтожения Украины. Что стало с храбрыми джигитами, и речь даже не о помощи Украине, почему грузины без сопротивления позволяют русским топтать их достоинство и отрезать куски территорий? Почему в Сакартвело почти никто не протестует против действий марионеточной пророссийской власти? Где ваша национальная гордость, грузины?
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01.08.2023 16:24
+4
Vi ne xorosho znaete istoriu gruzii. U nas bilo tri voini s Rossiei i v 1992-1993 godax god viderjali natisk russkoi armii v abxazii. U nas pogiblo desiatki tisiach chelovek. I ne zabivaete, dlinna gruzii 600km. Gruzini voiuiut v Ukraine i bogibaiut v etoi voine. tak chto menche pretenzii k nam. Mi prnimaem ukrainskix bejenzev, platim posobie, otkrili ukrainskuiu shkolu, podderjivaem ukrainu na mejdunarodnix forumax... a vozvrashenia rejima saakashvili ne budet. Vlast ne ochen to xoroshaia u nas, no rejim saakashvili nikto ne xochet. devushku otpustiat, nikakoi problemi ne budet.
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01.08.2023 16:41
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Я еще могу понять, почему Ичкерия сегодня молчит - за 10 лет войны русские нацисты истребили 99% тех, кто боролся за свободу этой страны. Но Грузия, война в 2008-м длилась совсем недолго и была гораздо менее кровопролитной, чем война русских для уничтожения Украины. Что стало с храбрыми джигитами, и речь даже не о помощи Украине, почему грузины без сопротивления позволяют русским топтать их достоинство и отрезать куски территорий? Почему в Сакартвело почти никто не протестует против действий марионеточной пророссийской власти? Где ваша национальная гордость, грузины?
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01.08.2023 16:24 Ответить
For the same reason Mexico does not talk much about the US taking over 60% of its territory by force, or Japan keeps it general when commemorating the tens of thousands of civilians killed in the nuclear bombings. Because history is one thing, but money should always be made - always. And when one's enemy is also the main source of one's prosperity, one tends to avoid certain unpleasant memories to keep making money. Kapitalismus
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01.08.2023 16:40 Ответить
По вашему изречению - деньги решают все, но каким образом вы умудрились приплести сюда Мексику и Японию!? Да, США капиталистическая страна, но потомки расейских революционеров приехали сюда,чтобы устроить здесь РЕВОЛЮЦИЮ??? ... иначе вам следовало бы заботиться об обустройстве своей так называемой УРОДИНЫ!!!
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01.08.2023 18:32 Ответить
Vi ne xorosho znaete istoriu gruzii. U nas bilo tri voini s Rossiei i v 1992-1993 godax god viderjali natisk russkoi armii v abxazii. U nas pogiblo desiatki tisiach chelovek. I ne zabivaete, dlinna gruzii 600km. Gruzini voiuiut v Ukraine i bogibaiut v etoi voine. tak chto menche pretenzii k nam. Mi prnimaem ukrainskix bejenzev, platim posobie, otkrili ukrainskuiu shkolu, podderjivaem ukrainu na mejdunarodnix forumax... a vozvrashenia rejima saakashvili ne budet. Vlast ne ochen to xoroshaia u nas, no rejim saakashvili nikto ne xochet. devushku otpustiat, nikakoi problemi ne budet.
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01.08.2023 16:41 Ответить
Тобто, єдина альтернатива "режиму Саакашвілі" - це "рускій мір"?
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01.08.2023 17:34 Ответить
Pochemu tolko russki mir. Demokratichanie sili.
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01.08.2023 22:44 Ответить
В Украине от Голодомора в 1932-1933м погибло 10 млн, в процентах это даже больше. Но никто не ссылается на события 90 или 30 летней давности, чтобы оправдать свое бездействие сегодня. Мы помогали грузинам в 2008-м оружием и политически, а грузинская диаспора в Украине всегда хорошо себя чувствовала. Но, как я уже писал, речь не о помощи Украине, хотя и тут много вопросов к грузинской власти, которая сегодня явно подыгрывает преступному режиму путина. Речь о том, что в отличие от пары сотен грузинских добровольцев, которым мы бесконечно благодарны, основная масса грузинского народа даже не пытается предъявить своей власти претензии по поводу дружбы с агрессором, передвигающим в Грузии пограничные столбы в сторону Тбилиси и убивающим украинских женщин и детей.
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01.08.2023 22:40 Ответить
Nikakoi drujbi net s agresorom. eto propaganda... naschiot 2008, ia ne xochu seichas govorit a vistupleniax zelenskogo posle nashei voini....naidiote v internete kak shutil na saakashvili i na porajionnuiu gruziu. ostavte politikov... narod gruzii s Ukrainoi i eto glavnoe. Ne neskolko soten a bolshe dvux tisiach gruzinskix boizov boretsia protiv Rossii i 49 pogibli.
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01.08.2023 22:48 Ответить
Как показывает история Саакашвили
Человека с украинским паспортом
В грузинской тюрьме могут довести до могилы
Давайте,дипломаты!
Работайте!
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01.08.2023 16:25 Ответить
Підтримаємо
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01.08.2023 16:32 Ответить
pacerhard melina Ви маєте рацію!

Я еще могу понять, почему Ичкерия сегодня молчит...

Трагедія Ічкерії.

Коли міністр нападу та руйнування московії Сергій Куй жутович Шойгу атакував сорокатисячним угрупуванням український Крим, жителі Грузії, які вже знали, що таке «Русский мир», попереджали українців: «Вони (росіяни - прим. авт.) прийшли в Україну, щоб вас вбивати». Ми не вірили грузинам. Як! Ми ж - брати? Слов'яни! Адін нарот!

Виступаючи на українському телебаченні, екс-губернатор Одеської області Міхо Саакашвілі поділився своїми спогадами про російсько-грузинську війну:

«Вторгнувшись до Грузії на танках, росіяні насамперед почали обстрілювати з гармат грузинські православні храми».

На 3 хвилині 36 секунді цього відєо російський військовослужбовець з ознаками олігофренії на обличчі розстрілює на Кавказі впритул з автомата чеченську родину. Збожеволілий від влади над чужими життями солдат забороняє главі сім'ї, мусульманинові, молитися і випускає чергу куль у його груди. Після цього холоднокровного вбивства мирного жителя з Чечні лунає друга черга з автомата. Цього разу православний убивця перервав життя вдови, яка плакала над трупом чоловіка та кричала російською мовою: «УБИЙЦЫ!». «УБИЙЦЫ!».

На 4 хвилині 13 секунді душогуб куражиться і говорить на камеру: ««Вы только что видели успешное проведение антитеррористической акции»». Доньку загиблих батьків солдати повели до спорожнілого батьківського будинку для групового зґвалтування.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=op1i8BPGDB0&bpctr=1617971436
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01.08.2023 16:39 Ответить
Повсюду одно и то же. И в Ичкерии, ив Грузии и в Сирии и в Украине русские нацисты воюют с мирным населением - грабят, насилуют, убивают. То, что записано на том видео, мы видели в Буче. Имперский нацизм - это форма существования русских тел.
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01.08.2023 23:14 Ответить
Ну,раз наші дипломати працюють,буде все ок.Саакашвілі вже звільнили.
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01.08.2023 16:42 Ответить
..невже я знову бачу (по совєцькій службі) знайомі стіни СІЗО у Батумі, прикордонній зоні, поряд з Туреччиною?.. у яких сидять Українці? грузини, вам - незалік
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01.08.2023 17:44 Ответить
 
 