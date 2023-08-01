Задержанную в Батуми украинку отпустили, - спикер МИД Николенко (обновлено)

Украинские дипломаты добились освобождения украинки Марины Чобанян, которая была задержана во время акции протеста в грузинском порту Батуми.

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отпустили", - заявил он.

Ранее Николенко сообщал, что "посольство Украины в Грузии занимается делом украинской гражданки, которая была задержана на акции протеста в г. Батуми. Консул запросила разрешение на посещение украинки, чтобы проверить состояние ее здоровья. Параллельно дипломаты работают над вопросом освобождения".

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Напомним, прибытие круизного лайнера с российскими туристами встретили акцией протеста в Батуми, где собрались общественные активисты, представители политических партий и граждане Грузии – жители Батуми и туристы.

Полиция Батуми задержала 9 протестующих, среди них - гражданка Украины.