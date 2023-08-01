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Новости Общество
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энергетика (2033) Шмыгаль Денис (2317)

К декабрю планируется добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Общество

шмыгаль

В рамках подготовки к зиме к декабрю правительство рассчитывает добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, сообщает Цензор.НЕТ. 

"Готовимся к зиме и восстанавливаем энергетику: генерацию, сети распределения, теплоэлектростанции, ТЭЦ, котельные. К декабрю планируем добавить в энергосистему 2,9 ГВт мощности", - отметил он.

Шмыгаль рассказал, что правительство приняло решение об упрощении процедуры установки мобильных генерирующих газотурбинных установок и сопутствующей инфраструктуры. Снял бюрократические преграды для проведения воздушных линий электропередачи и подстанций.

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Брехун як і Бита Шмуля.
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01.08.2023 17:54 Ответить
Присвітим населенню -- сказав Шмигаль
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01.08.2023 17:57 Ответить
Премʼєр генерує потужні кіловатиелектроенергії. Працює з останніх сил, практично на межі своєї компетенції.
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01.08.2023 18:06 Ответить
Скажи де?
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01.08.2023 18:06 Ответить
Тобто шмигаль заяву на звільнення в грудні не напише?
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01.08.2023 18:07 Ответить
Результатом поїздки Зеленського "на шашлички" і участі в міфічному "Конгресу місцевих і регіональних влад " стало лобістське рішення про зниження ціни на газ підприємствам теплокомуненерго. «ДТЕК Нафтогаз» Ріната Ахметова, «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойськогота партнерів, Smart Energy Вадима Новинського, «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького, Geo Alliance Віктора Пінчука отримують зниження базової ціну більш ніж удвічі - з 38 тис. грн до 16,4 тис. грн за тис. куб. м При цьому вони вже заборгували державі 98.743 млрд. гривен за постачання газу. Загальна сума подарунку олігархам від Зеленського і збитків державі сягає в межах 35-42 млрд. гривен. Зниження ціни на газ для промисловості і населення не передбачається.

Хроніка
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01.08.2023 18:16 Ответить
Треба нарощувати малу приватну сонячну єнергетику, її важче вразити.
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01.08.2023 18:38 Ответить
ні
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01.08.2023 19:47 Ответить
Дурень, ти підстанції хоч захистив? Бо до грудня від може мало що залишитись і свої гігавати ти зможеш хіба що еспортувати. Чи це і є кінцева мета?
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01.08.2023 19:49 Ответить
феерический мудак
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01.08.2023 19:54 Ответить
 
 