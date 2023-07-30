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Украина готова к отопительному сезону на 60%, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

шмигаль

Украина продолжает готовить энергосистему к отопительному сезону. Сейчас прогресс – 60%.

Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Состояние подготовки к отопительному сезону сейчас 60%", - отметил Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал, что сейчас уже отремонтированы 4 атомных энергоблока, 9 энергоблоков тепловых электростанций, 6 гидроагрегатов. К началу отопительного сезона Минэнерго поставлена четкая задача – вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощностей, добавил он.

"Накапливаем энергоресурсы. Газ в хранилищах - 11,7 млрд м куб газа, это 80% от запланированных объемов. На складах есть 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн", - заверил Шмыгаль.

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Он отметил, что с начала года в Украине отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных.

Шмыгаль отметил, что сейчас идет закупка коммунальной техники для 12 регионов, которые в этом нуждаются, на 50 млн грн, привлекаются средства международных партнеров.

"Единство на всех уровнях – это залог нашей силы и стойкости, возможность преодоления всех проблем и вызовов", – убежден Шмыгаль.

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Топ комментарии
+6
Лето скоро закончиться, тарифы выросли, а всего на 60%. Потом, зимой, Ахметки скажут - деньги давай, мало платят.
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30.07.2023 19:31
+3
О ще один виШмигнув попіаритися - НАЛАГОДЖУЙ З МІНІСТРОМ МАРОДЕРСТВА ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ!
А курчат тарнсформаторів недостатніх по-любому , почнеш по зімі рахувати й просити у паршивого Заходу
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30.07.2023 19:48
+3
Коли буже жовтень то процент буде тільки 30.
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30.07.2023 19:51
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Лето скоро закончиться, тарифы выросли, а всего на 60%. Потом, зимой, Ахметки скажут - деньги давай, мало платят.
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30.07.2023 19:31 Ответить
О ще один виШмигнув попіаритися - НАЛАГОДЖУЙ З МІНІСТРОМ МАРОДЕРСТВА ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ!
А курчат тарнсформаторів недостатніх по-любому , почнеш по зімі рахувати й просити у паршивого Заходу
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30.07.2023 19:48 Ответить
ЦЕ міністр ??? чому не на сто процентів ?
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30.07.2023 23:00 Ответить
Коли буже жовтень то процент буде тільки 30.
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30.07.2023 19:51 Ответить
Ну ще раз вартість опалення піднімете і різні ''ахметки'' перезимують.
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30.07.2023 19:52 Ответить
Це як дошкільна група керує автобусом вщент забитим дорослими людьми…

на дрова надію треба мати…..
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30.07.2023 19:57 Ответить
Я теж готовий. Заміінив чавунну батарею яка текла на біметалічну.
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30.07.2023 20:13 Ответить
Бред полный на тэс если 10% отремонтировано то хорошо. Пусть напишут что на такой станции отремонтирован такой блок к примеру, тогда это будет конкретно и по сути а так чепуха, сам работаю в этой отрасли поэтому владею информацией
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30.07.2023 20:13 Ответить
Ага, и с геолокацией сразу, да?
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30.07.2023 20:29 Ответить
60%
це Україна не готова
бо це як трошки вагітна....
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30.07.2023 20:48 Ответить
Щось не розумію, до чого це повідомлення від Шмигаля? Там ще й Курбаков паралельно в одну дудку меле те саме. Показати, що ці піонери щось роблять... хорошеє (с) нібито для людей. По факту вони ніколи нічого для людей не робили, тільки шукають, яким чином підвищити тарифи, щоб за рахунок тарифів та наших податків модернізувати інфраструктуру приватного підприємства ДТЕК. Приватизувати - не хватає чи то мізків, чи то волі, чи то за шкірку свою боїться. Але зелені тримають цього нуля на посаді прем'єра, мабуть потрібен для підтримки договорняків з ДТЕК.
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30.07.2023 22:54 Ответить
З того року в сховищах зоставалось десь 8-10млрд.кубів газу через теплу зиму.То вони за півроку спромоглися 2-3млрд.кубів закачати?Але в заслугу собі весь газ приписали.Все як завжди.
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30.07.2023 23:13 Ответить
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 10 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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31.07.2023 11:05 Ответить
 
 