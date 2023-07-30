Украина готова к отопительному сезону на 60%, - Шмыгаль
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Украина продолжает готовить энергосистему к отопительному сезону. Сейчас прогресс – 60%.
Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Состояние подготовки к отопительному сезону сейчас 60%", - отметил Шмыгаль.
Шмыгаль рассказал, что сейчас уже отремонтированы 4 атомных энергоблока, 9 энергоблоков тепловых электростанций, 6 гидроагрегатов. К началу отопительного сезона Минэнерго поставлена четкая задача – вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощностей, добавил он.
"Накапливаем энергоресурсы. Газ в хранилищах - 11,7 млрд м куб газа, это 80% от запланированных объемов. На складах есть 1,5 млн тонн угля из запланированных 1,8 млн тонн", - заверил Шмыгаль.
Он отметил, что с начала года в Украине отремонтировали 14,5 тыс. км воздушных линий, восстановили более 60% поврежденных теплоэлектростанций, ТЭЦ, котельных.
Шмыгаль отметил, что сейчас идет закупка коммунальной техники для 12 регионов, которые в этом нуждаются, на 50 млн грн, привлекаются средства международных партнеров.
"Единство на всех уровнях – это залог нашей силы и стойкости, возможность преодоления всех проблем и вызовов", – убежден Шмыгаль.
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А курчат тарнсформаторів недостатніх по-любому , почнеш по зімі рахувати й просити у паршивого Заходу
на дрова надію треба мати…..
це Україна не готова
бо це як трошки вагітна....
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 10 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!