Газохранилища Украины заполнены почти на 80% от потребности, - Шмыгаль

В украинские газохранилища закачано 11,7 млрд куб. м газа – это почти 80% от потребности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.

"11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% потребности. На складах есть 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн", - рассказал он.

Он добавил, что одновременно идет подготовка к зиме и объектов теплоэнергетики - ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме.

"Ответственных за подготовку к зиме - Министерство восстановления, Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз" - призываю к максимальной концентрации усилий и мобилизации ресурсов", - отметил он.

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