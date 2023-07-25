Газохранилища Украины заполнены почти на 80% от потребности, - Шмыгаль
В украинские газохранилища закачано 11,7 млрд куб. м газа – это почти 80% от потребности.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ.
"11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% потребности. На складах есть 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн", - рассказал он.
Он добавил, что одновременно идет подготовка к зиме и объектов теплоэнергетики - ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме.
"Ответственных за подготовку к зиме - Министерство восстановления, Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз" - призываю к максимальной концентрации усилий и мобилизации ресурсов", - отметил он.
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Так що не треба "Wlad West" брехати!!!
Какие стратегические запасы энергоресурсов есть у Украины?
Сколько процентов? Какой баланс? Где, что лежит?
Какие планы? Что будем делать?
Все надо докладывать!
Что бы враг был в курсе дела.
И принял правильное решение как и что надо разбомбить в Украине, что бы нанести ей больше ущерба.
Ум, есть!?!
Тоді дійсно, було б важко.
Тому, вже зараз потрібно на Південмаші чи де-інде запустити виробництво своїх балістичних ракет, щоби ракетна загроза газогонам і сховищам була взаємна із ворогом.
На початку війни в Дніпрі було якось поспіхом утилізовано з екологічних міркувань сотні, якщо не тисячі, тон ракетного палива, високотоксичного гептилу. Проблема для міста дійсно була велика. Але чи можна було її вирішити інакше - роззосередити це паливо по територіях і окремих невеликих ємностях, щоби залишити хоча б невеьику надію на створення власного ракетного щита для України.
Я розумію що споживання зменшилось, но цей об'єм це на рівні того що раніше рахувалось пустим після зими. А цього року є великий шанс що русня буде бити по газовій системі, то запасів треба хоча б на рівні 16-20 мільярдів..
https://interfax.com.ua/news/economic/764489.html