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Газохранилища Украины заполнены почти на 80% от потребности, - Шмыгаль

шмигаль

В украинские газохранилища закачано 11,7 млрд куб. м газа – это почти 80% от потребности.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает Цензор.НЕТ. 

"11,7 млрд куб. м газа уже закачано в украинские газохранилища. Это почти 80% потребности. На складах есть 1,5 млн тонн угля, планируем выйти на показатель 1,8 млн тонн", - рассказал он.

Он добавил, что одновременно идет подготовка к зиме и объектов теплоэнергетики - ремонты ТЭЦ, котельных, тепловых электростанций проходят в плановом режиме.

"Ответственных за подготовку к зиме - Министерство восстановления, Министерство энергетики, "Укрэнерго", "Нафтогаз" - призываю к максимальной концентрации усилий и мобилизации ресурсов", - отметил он.

Также читайте: Евросоюз включил Украину в программу совместной закупки газа, - еврокомиссар Симсон

Автор: 

Газ (10225) отопительный сезон (530) Шмыгаль Денис (2683)


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Топ комментарии
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Чотири дні тому: https://torontovka.com/news/ukraine/2023-07-21/70568.html В НАК "Нафтогаз" отмечают, что с начала старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземные хранилища направили 2,5 млрд куб. м газа, что соответствует аналогичному периоду 2022 года. Сейчас там хранится 11,7 млрд куб. м "голубого" топлива. Этот объем соответствует плану подготовки запасов топлива к следующей зиме. Об этом заявила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины в пятницу, 21 июля.
Так що не треба "Wlad West" брехати!!!
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25.07.2023 15:39
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Неделю тому в зад было сообщение в ЭП о том, что закачено всего 1,5 мдрд. куб. м.
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25.07.2023 15:31 Ответить
Не може такого бути! В газосховищах, не може бути менше ніж ~ 2 млрд кубів. Це пов'язано з технічними умовами.
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25.07.2023 15:38 Ответить
Я шо сказал, что там был ноль? Дядя, пополнено на 1.5 млрд. к.м. с окончания отопиловки.
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25.07.2023 16:45 Ответить
Чотири дні тому: https://torontovka.com/news/ukraine/2023-07-21/70568.html В НАК "Нафтогаз" отмечают, что с начала старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземные хранилища направили 2,5 млрд куб. м газа, что соответствует аналогичному периоду 2022 года. Сейчас там хранится 11,7 млрд куб. м "голубого" топлива. Этот объем соответствует плану подготовки запасов топлива к следующей зиме. Об этом заявила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины в пятницу, 21 июля.
Так що не треба "Wlad West" брехати!!!
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25.07.2023 15:39 Ответить
неделю назад было 10 , вы даете не реальные цифры ,это как его - валюнтаризм
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25.07.2023 16:19 Ответить
А чего не все доложил ху&лу?

Какие стратегические запасы энергоресурсов есть у Украины?

Сколько процентов? Какой баланс? Где, что лежит?
Какие планы? Что будем делать?

Все надо докладывать!
Что бы враг был в курсе дела.
И принял правильное решение как и что надо разбомбить в Украине, что бы нанести ей больше ущерба.

Ум, есть!?!
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25.07.2023 16:24 Ответить
Как хорошо, что есть вот такие как ты, бздительные, с развитым спинным мозжечком. Эти все данные в открытом доступе и только для тебя - это тайна.
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25.07.2023 16:39 Ответить
А у ЄС більш ніж на 85%, то може треба якось прискоритись?!
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25.07.2023 15:34 Ответить
Якби в свій час якісь невідомі добродії не підірвали і не зруйнували Північні потоки, то рашисти б давно припинили транзит газу через Україну і почали обстріл своїми ракетами її газотранспортної інфрастркктури, а головне - газосховищ.
Тоді дійсно, було б важко.
Тому, вже зараз потрібно на Південмаші чи де-інде запустити виробництво своїх балістичних ракет, щоби ракетна загроза газогонам і сховищам була взаємна із ворогом.
На початку війни в Дніпрі було якось поспіхом утилізовано з екологічних міркувань сотні, якщо не тисячі, тон ракетного палива, високотоксичного гептилу. Проблема для міста дійсно була велика. Але чи можна було її вирішити інакше - роззосередити це паливо по територіях і окремих невеликих ємностях, щоби залишити хоча б невеьику надію на створення власного ракетного щита для України.
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25.07.2023 17:12 Ответить
А які потреби, коли більше 8 мільйонів українців в Європі і ще десь в районі мільйона в окопах? Коли велика частина міст і сіл в окупації, а ще велиув їх частина просто розбита.
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25.07.2023 15:43 Ответить
А після звільнення територій все буде треба, та й не відомо яка буде зима, може холодніша за попередню. Як кажуть - запас кишеню не тягне!
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25.07.2023 16:03 Ответить
не так кажуть , но я не хочу выражатся
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25.07.2023 16:20 Ответить
це перемога шмигаля растрэлять
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25.07.2023 16:30 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет так как может
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25.07.2023 16:31 Ответить
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25.07.2023 18:03 Ответить
Брехня. Нагадую всім які були об'єми в сховищі попередні роки! Гугліть старі новини та дивіться!

Я розумію що споживання зменшилось, но цей об'єм це на рівні того що раніше рахувалось пустим після зими. А цього року є великий шанс що русня буде бити по газовій системі, то запасів треба хоча б на рівні 16-20 мільярдів..
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25.07.2023 19:01 Ответить
"З опалювального сезону 2020/2021 років Україна вийшла із запасами 15,291 млрд куб. м" - просто усвідомте як цих бездарностей що не наповнили сховище газом за брехню треба жорстоко вбивати.

https://interfax.com.ua/news/economic/764489.html
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25.07.2023 19:04 Ответить
Вкотре повторюю, що Україні необхідно нарощувати видобуток власного газу, тим більше , що він у нас є!!!! Для цього необхідне спецефічне обладнання, але що ми бачимо????? Чернівецький машинобудівний завод! Одне з найбільших, і можливо на даний момент єдине функціонуюче (бо практично всі інші зруйновані рашистами), підприємтсво яке своїм обладананням забезпечувало функціонування нафтогазової, хімічної, енергетичної промисловості - свідомо знищується і доводиться до банкрутства через необгрунтовані санкції, які накладені з подачі сумнівних людей ( які були усунуті з посад), була створена комісія, яка після ряду перевірок, довела , що порушень немає, або усунуті і рекомендувало зняти санкціїї, проте уже 10-й місяць підприємство не працює… 300+ людей без роботи, державний та місцевий бюджети недоотримали десятки мільйонів податків...ЦЕ злочин проти України і українського народу!!!!
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26.07.2023 11:36 Ответить
 
 