Евросоюз включил Украину в программу совместной закупки газа, - еврокомиссар Симсон

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Украина включена в новую программу Евросоюза по совместной закупке газа.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа, что обеспечит дополнительно 2 млрд кубометров газа", – сказала еврокомиссар во время выступления на заседании комиссии по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Совместные закупки газа – это новый инструмент ЕС, созданный для ограничения скачков цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России. Теперь страны Евросоюза будут организовывать общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить блоку достаточное количество топлива как на следующий отопительный сезон, так и на будущие.

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Первые тендеры на закупку газа будут объявлены в апреле. Первые контракты с поставщиками будут подписаны в июне.

Уже есть предложения от более чем 50 компаний со всего мира по сотрудничеству с Евросоюзом в рамках платформы. С европейской стороны в совместных закупках готовы участвовать промышленные компании.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефковича, общий спрос 27 членов блока и трех соседних стран – Украины, Молдовы и Сербии — составят 24 млрд кубометров в год в течение следующих трех лет.