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Новости Газовая война
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Евросоюз включил Украину в программу совместной закупки газа, - еврокомиссар Симсон

сімсон,кадрі

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Украина включена в новую программу Евросоюза по совместной закупке газа.

"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа, что обеспечит дополнительно 2 млрд кубометров газа", – сказала еврокомиссар во время выступления на заседании комиссии по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Совместные закупки газа – это новый инструмент ЕС, созданный для ограничения скачков цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России. Теперь страны Евросоюза будут организовывать общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить блоку достаточное количество топлива как на следующий отопительный сезон, так и на будущие.

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Первые тендеры на закупку газа будут объявлены в апреле. Первые контракты с поставщиками будут подписаны в июне.

Уже есть предложения от более чем 50 компаний со всего мира по сотрудничеству с Евросоюзом в рамках платформы. С европейской стороны в совместных закупках готовы участвовать промышленные компании.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефковича, общий спрос 27 членов блока и трех соседних стран – Украины, Молдовы и Сербии — составят 24 млрд кубометров в год в течение следующих трех лет.

Автор: 

Газ (10237) Еврокомиссия (1471) Евросоюз (17274) закупки (770) отопительный сезон (530)


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Топ комментарии
+7
Поступова інтеграція України в Євросоюз )
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09.03.2023 18:01 Ответить
+5
Якщо Україна вже Почти член ЕС, то зробить щоб діти українські вчились в універах ЕС ТЕЖ БЕЗКОШТОВНО , як і ЕВРОПЕЙСЬКі діти. Головне здати іспити .

Україна - це Европа. І мати ЕВРОПЕЙСЬКі дипломи майбутній український еліті , майбутнім презідентАМ і премьераМ НЕ ЗАВАДИТЬ

А ШКАРЛЕТА ВОН ІЗ МОН , бо він цього не робить . Нехай валить до своеі любимої московщіни
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09.03.2023 18:02 Ответить
+4
Якби ж то він один...
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09.03.2023 18:25 Ответить
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Поступова інтеграція України в Євросоюз )
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09.03.2023 18:01 Ответить
Поступова, тому що влада тупа . Можно було більш організовано і швидко обьеднувати інституції . Но якась гнида сабатуе цей процесс Мабудь Ермак
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09.03.2023 18:05 Ответить
Якби ж то він один...
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09.03.2023 18:25 Ответить
Цю владу хтось вибрав ...
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10.03.2023 11:34 Ответить
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10.03.2023 11:39 Ответить
побачим як ти взвиєшь від цієї інтеграції,коли ціна на газ стане як у ЄС. в Німеччині платят 15 евроцентів за квт/ч,один куб=11 квт/ч тобто 1 куб газа коштує 0,15*11=1,65 евро.
готов сплачувать 50 грн за куб? і це ще без урахування доставки!

а свій газ тобі по вісім як скумбрію,більше не продадуть!
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09.03.2023 18:26 Ответить
ДА ДОСИТЬ ВЖЕ ПРО ГАЗ ‼️‼️‼️Ці російські наративи
Я у ЕС живу - комуналка мені коштуе 200 евро ( 150 кВ м , центр міста) . Заробітна плата тут 1000-1500 евро.

А ТЕПЕР ПОРІВНЯЙТЕ КОМУНАЛКУ В УКРАЇНІ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ВИ МАБУДЬ важаете, що оппонируете забитим кацапам
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10.03.2023 11:43 Ответить
я б теж не дуже б переживав,якщо б у мене пенсія була не 4000 грн,а 500 евро. але реалії такі,що за 35 років стажу,маю як і всі хер без солі! і комуналка в місяц ви тягує біля 3000 грн. а зараз піднимуть тарифи після закінчення опалювального сезону,так ця комуналка як раз і буде 200 евро. а де мені та таким як я взяти ті 200 евро?

сидишь в ЄС,вот і сиди мовчки,дохера вас радників...якого х*я збігла з України якщо тут так гарно як ти кажешь?
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10.03.2023 12:11 Ответить
Тобто Ви досі вирите в те, що коли ми будемо в Євросоюзі, то пенсії у нас не зміняться?
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10.03.2023 12:33 Ответить
я не вірю що ми будемо в тому євросоюзі. а якщо будем,то не за мого життя.
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10.03.2023 12:59 Ответить
Ваше право, а я вірю.
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10.03.2023 13:06 Ответить
ну це марна мрія. за красиві очі в ЄС не беруть. там вміють рахувать гроші,і конкуренція їх економіці там не потрібна. їм потрібна сировинна база,щоб постачалось те,що вони перероблять та зароблять на доданій вартості.
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10.03.2023 13:19 Ответить
Нам своє робити. Хто хоче, може топтатись на місті, інші можуть схилятись до мордора, а ми тягнемось до Європи.
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10.03.2023 15:07 Ответить
я зрозумів,такі як ти дома робить ничого не будуть,краще там де вже все кимось зроблено.
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10.03.2023 15:17 Ответить
Гарно ви робите висновки. Я вдома, жодного разу на заробітки не їздив і не збираюсь. Якраз я в Україні збираюсь бути завжди.
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10.03.2023 16:36 Ответить
Ще скажіть, що європейці живуть набагато гірше ніж московити ))
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10.03.2023 12:32 Ответить
Якщо Україна вже Почти член ЕС, то зробить щоб діти українські вчились в універах ЕС ТЕЖ БЕЗКОШТОВНО , як і ЕВРОПЕЙСЬКі діти. Головне здати іспити .

Україна - це Европа. І мати ЕВРОПЕЙСЬКі дипломи майбутній український еліті , майбутнім презідентАМ і премьераМ НЕ ЗАВАДИТЬ

А ШКАРЛЕТА ВОН ІЗ МОН , бо він цього не робить . Нехай валить до своеі любимої московщіни
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09.03.2023 18:02 Ответить
Скоро буде навпаки. Европа - це Україна.
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09.03.2023 18:20 Ответить
Безкоштовно можно тільки в Німеччині !
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09.03.2023 18:24 Ответить
Ще б зарплати європейські поробили
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09.03.2023 18:45 Ответить
виростимо свій ввп до їхнього і будуть не менші зарплати
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09.03.2023 22:11 Ответить
Шмигель казав що ми будем постачати в Європу наш газ. А тут вона як !
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09.03.2023 18:21 Ответить
МОЛОДЦЫ! СЛАВА ЕС! СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.03.2023 18:23 Ответить
Последний союзник Кремля в Европе намекает на пересмотр отношений с Россией

https://www.9tv.co.il/Author?id=2257

Венгрии в будущем, возможно, придется пересмотреть отношения с Россией, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-09/hungary-needs-to-think-hard-about-future-russia-relations-orban#xj4y7vzkg сообщает "Блумберг". Об этом на экономическом форуме в Будапеште заявил премьер-министр этой центральноевропейской страны Виктор Орбан.

По его словам, невозможно игнорировать геополитические изменения, вызванные войной на Украине. Поэтому Венгрии придется корректировать политику, несмотря на то, что связи с Москвой, особенно в энергетической сфере, важны для Будапешта.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но не факт, что это случится. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна быть сбалансированной. Мы должны хорошенько подумать, какие отношения можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - заявил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии отметился рядом пророссийских https://www.9tv.co.il/item/53947 высказываний . В ответ европейские чиновники обвиняли его в поддержке тесных связей с Россией и подвергали из-за этого критике.
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09.03.2023 18:39 Ответить
Это не отменяет факт что Орбан - продажная ****.
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09.03.2023 19:08 Ответить
да кто бы спорил,господи!ещё какая ****!но ссыкливая.видно вставили ему в ес по самые помидоры.вот он и завилял сракой.
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09.03.2023 19:26 Ответить
Багато хто із батальонів "Монако" та "Відень" лікті кусають. Не вкрадеш.
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09.03.2023 18:40 Ответить
Вони з Монако крадуть в Україні.
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10.03.2023 11:00 Ответить
 
 