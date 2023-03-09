Евросоюз включил Украину в программу совместной закупки газа, - еврокомиссар Симсон
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон подтвердила, что Украина включена в новую программу Евросоюза по совместной закупке газа.
"Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа, что обеспечит дополнительно 2 млрд кубометров газа", – сказала еврокомиссар во время выступления на заседании комиссии по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Совместные закупки газа – это новый инструмент ЕС, созданный для ограничения скачков цен на энергоносители из-за прекращения поставок из России. Теперь страны Евросоюза будут организовывать общие закупки газа на регулярной основе, чтобы обеспечить блоку достаточное количество топлива как на следующий отопительный сезон, так и на будущие.
Первые тендеры на закупку газа будут объявлены в апреле. Первые контракты с поставщиками будут подписаны в июне.
Уже есть предложения от более чем 50 компаний со всего мира по сотрудничеству с Евросоюзом в рамках платформы. С европейской стороны в совместных закупках готовы участвовать промышленные компании.
По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефковича, общий спрос 27 членов блока и трех соседних стран – Украины, Молдовы и Сербии — составят 24 млрд кубометров в год в течение следующих трех лет.
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готов сплачувать 50 грн за куб? і це ще без урахування доставки!
а свій газ тобі по вісім як скумбрію,більше не продадуть!
Я у ЕС живу - комуналка мені коштуе 200 евро ( 150 кВ м , центр міста) . Заробітна плата тут 1000-1500 евро.
А ТЕПЕР ПОРІВНЯЙТЕ КОМУНАЛКУ В УКРАЇНІ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ВИ МАБУДЬ важаете, що оппонируете забитим кацапам
сидишь в ЄС,вот і сиди мовчки,дохера вас радників...якого х*я збігла з України якщо тут так гарно як ти кажешь?
Україна - це Европа. І мати ЕВРОПЕЙСЬКі дипломи майбутній український еліті , майбутнім презідентАМ і премьераМ НЕ ЗАВАДИТЬ
А ШКАРЛЕТА ВОН ІЗ МОН , бо він цього не робить . Нехай валить до своеі любимої московщіни
https://www.9tv.co.il/Author?id=2257
Венгрии в будущем, возможно, придется пересмотреть отношения с Россией, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-09/hungary-needs-to-think-hard-about-future-russia-relations-orban#xj4y7vzkg сообщает "Блумберг". Об этом на экономическом форуме в Будапеште заявил премьер-министр этой центральноевропейской страны Виктор Орбан.
По его словам, невозможно игнорировать геополитические изменения, вызванные войной на Украине. Поэтому Венгрии придется корректировать политику, несмотря на то, что связи с Москвой, особенно в энергетической сфере, важны для Будапешта.
"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но не факт, что это случится. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна быть сбалансированной. Мы должны хорошенько подумать, какие отношения можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - заявил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии отметился рядом пророссийских https://www.9tv.co.il/item/53947 высказываний . В ответ европейские чиновники обвиняли его в поддержке тесных связей с Россией и подвергали из-за этого критике.