Євросоюз включив Україну до програми спільної закупівлі газу, - єврокомісарка Сімсон

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон підтвердила, що Україну включено до нової програми Євросоюзу зі спільної закупівлі газу.

"Ми інтегрували Україну до платформи спільних закупівель газу, що забезпечить додатково 2 млрд кубометрів газу", – сказала єврокомісарка під час виступу на засіданні комісії з промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Спільні закупівлі газу – це новий інструмент ЄС, створений для обмеження стрибків цін на енергоносії через припинення постачання з Росії. Тепер країни Євросоюзу організовуватимуть спільні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити блоку достатню кількість палива як наступного опалювального сезону, так і на майбутні.

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Перші тендери на закупівлю газу оголосять у квітні. Перші контракти із постачальниками підпишуть у червні.

Вже є пропозиції від понад 50 компаній з усього світу щодо співпраці з Євросоюзом у межах платформи. З європейського боку у спільних закупівлях готові брати участь промислові компанії.

За словами віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефковича, загальний попит 27 членів блоку та трьох сусідніх країн – України, Молдови та Сербії — становитиме 24 млрд кубометрів на рік протягом наступних трьох років.