Євросоюз включив Україну до програми спільної закупівлі газу, - єврокомісарка Сімсон
Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон підтвердила, що Україну включено до нової програми Євросоюзу зі спільної закупівлі газу.
"Ми інтегрували Україну до платформи спільних закупівель газу, що забезпечить додатково 2 млрд кубометрів газу", – сказала єврокомісарка під час виступу на засіданні комісії з промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Спільні закупівлі газу – це новий інструмент ЄС, створений для обмеження стрибків цін на енергоносії через припинення постачання з Росії. Тепер країни Євросоюзу організовуватимуть спільні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити блоку достатню кількість палива як наступного опалювального сезону, так і на майбутні.
Перші тендери на закупівлю газу оголосять у квітні. Перші контракти із постачальниками підпишуть у червні.
Вже є пропозиції від понад 50 компаній з усього світу щодо співпраці з Євросоюзом у межах платформи. З європейського боку у спільних закупівлях готові брати участь промислові компанії.
За словами віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефковича, загальний попит 27 членів блоку та трьох сусідніх країн – України, Молдови та Сербії — становитиме 24 млрд кубометрів на рік протягом наступних трьох років.
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готов сплачувать 50 грн за куб? і це ще без урахування доставки!
а свій газ тобі по вісім як скумбрію,більше не продадуть!
Я у ЕС живу - комуналка мені коштуе 200 евро ( 150 кВ м , центр міста) . Заробітна плата тут 1000-1500 евро.
А ТЕПЕР ПОРІВНЯЙТЕ КОМУНАЛКУ В УКРАЇНІ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
ВИ МАБУДЬ важаете, що оппонируете забитим кацапам
сидишь в ЄС,вот і сиди мовчки,дохера вас радників...якого х*я збігла з України якщо тут так гарно як ти кажешь?
Україна - це Европа. І мати ЕВРОПЕЙСЬКі дипломи майбутній український еліті , майбутнім презідентАМ і премьераМ НЕ ЗАВАДИТЬ
А ШКАРЛЕТА ВОН ІЗ МОН , бо він цього не робить . Нехай валить до своеі любимої московщіни
https://www.9tv.co.il/Author?id=2257
Венгрии в будущем, возможно, придется пересмотреть отношения с Россией, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-09/hungary-needs-to-think-hard-about-future-russia-relations-orban#xj4y7vzkg сообщает "Блумберг". Об этом на экономическом форуме в Будапеште заявил премьер-министр этой центральноевропейской страны Виктор Орбан.
По его словам, невозможно игнорировать геополитические изменения, вызванные войной на Украине. Поэтому Венгрии придется корректировать политику, несмотря на то, что связи с Москвой, особенно в энергетической сфере, важны для Будапешта.
"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но не факт, что это случится. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна быть сбалансированной. Мы должны хорошенько подумать, какие отношения можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - заявил Орбан.
Ранее премьер-министр Венгрии отметился рядом пророссийских https://www.9tv.co.il/item/53947 высказываний . В ответ европейские чиновники обвиняли его в поддержке тесных связей с Россией и подвергали из-за этого критике.