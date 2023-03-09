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Новини Газова війна
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Євросоюз включив Україну до програми спільної закупівлі газу, - єврокомісарка Сімсон

сімсон,кадрі

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон підтвердила, що Україну включено до нової програми Євросоюзу зі спільної закупівлі газу.

"Ми інтегрували Україну до платформи спільних закупівель газу, що забезпечить додатково 2 млрд кубометрів газу", – сказала єврокомісарка під час виступу на засіданні комісії з промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Спільні закупівлі газу – це новий інструмент ЄС, створений для обмеження стрибків цін на енергоносії через припинення постачання з Росії. Тепер країни Євросоюзу організовуватимуть спільні закупівлі газу на регулярній основі, щоб забезпечити блоку достатню кількість палива як наступного опалювального сезону, так і на майбутні.

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Перші тендери на закупівлю газу оголосять у квітні. Перші контракти із постачальниками підпишуть у червні.

Вже є пропозиції від понад 50 компаній з усього світу щодо співпраці з Євросоюзом у межах платформи. З європейського боку у спільних закупівлях готові брати участь промислові компанії.

За словами віцепрезидента Єврокомісії Мароша Шефковича, загальний попит 27 членів блоку та трьох сусідніх країн – України, Молдови та Сербії — становитиме 24 млрд кубометрів на рік протягом наступних трьох років.

Автор: 

газ (10495) Єврокомісія (2184) Євросоюз (13672) закупівлі (3439) опалювальний сезон (1754)


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Топ коментарі
+7
Поступова інтеграція України в Євросоюз )
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09.03.2023 18:01 Відповісти
+5
Якщо Україна вже Почти член ЕС, то зробить щоб діти українські вчились в універах ЕС ТЕЖ БЕЗКОШТОВНО , як і ЕВРОПЕЙСЬКі діти. Головне здати іспити .

Україна - це Европа. І мати ЕВРОПЕЙСЬКі дипломи майбутній український еліті , майбутнім презідентАМ і премьераМ НЕ ЗАВАДИТЬ

А ШКАРЛЕТА ВОН ІЗ МОН , бо він цього не робить . Нехай валить до своеі любимої московщіни
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09.03.2023 18:02 Відповісти
+4
Якби ж то він один...
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09.03.2023 18:25 Відповісти
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Поступова інтеграція України в Євросоюз )
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09.03.2023 18:01 Відповісти
Поступова, тому що влада тупа . Можно було більш організовано і швидко обьеднувати інституції . Но якась гнида сабатуе цей процесс Мабудь Ермак
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09.03.2023 18:05 Відповісти
Якби ж то він один...
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09.03.2023 18:25 Відповісти
Цю владу хтось вибрав ...
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10.03.2023 11:34 Відповісти
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10.03.2023 11:39 Відповісти
побачим як ти взвиєшь від цієї інтеграції,коли ціна на газ стане як у ЄС. в Німеччині платят 15 евроцентів за квт/ч,один куб=11 квт/ч тобто 1 куб газа коштує 0,15*11=1,65 евро.
готов сплачувать 50 грн за куб? і це ще без урахування доставки!

а свій газ тобі по вісім як скумбрію,більше не продадуть!
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09.03.2023 18:26 Відповісти
ДА ДОСИТЬ ВЖЕ ПРО ГАЗ ‼️‼️‼️Ці російські наративи
Я у ЕС живу - комуналка мені коштуе 200 евро ( 150 кВ м , центр міста) . Заробітна плата тут 1000-1500 евро.

А ТЕПЕР ПОРІВНЯЙТЕ КОМУНАЛКУ В УКРАЇНІ ДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

ВИ МАБУДЬ важаете, що оппонируете забитим кацапам
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10.03.2023 11:43 Відповісти
я б теж не дуже б переживав,якщо б у мене пенсія була не 4000 грн,а 500 евро. але реалії такі,що за 35 років стажу,маю як і всі хер без солі! і комуналка в місяц ви тягує біля 3000 грн. а зараз піднимуть тарифи після закінчення опалювального сезону,так ця комуналка як раз і буде 200 евро. а де мені та таким як я взяти ті 200 евро?

сидишь в ЄС,вот і сиди мовчки,дохера вас радників...якого х*я збігла з України якщо тут так гарно як ти кажешь?
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10.03.2023 12:11 Відповісти
Тобто Ви досі вирите в те, що коли ми будемо в Євросоюзі, то пенсії у нас не зміняться?
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10.03.2023 12:33 Відповісти
я не вірю що ми будемо в тому євросоюзі. а якщо будем,то не за мого життя.
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10.03.2023 12:59 Відповісти
Ваше право, а я вірю.
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10.03.2023 13:06 Відповісти
ну це марна мрія. за красиві очі в ЄС не беруть. там вміють рахувать гроші,і конкуренція їх економіці там не потрібна. їм потрібна сировинна база,щоб постачалось те,що вони перероблять та зароблять на доданій вартості.
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10.03.2023 13:19 Відповісти
Нам своє робити. Хто хоче, може топтатись на місті, інші можуть схилятись до мордора, а ми тягнемось до Європи.
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10.03.2023 15:07 Відповісти
я зрозумів,такі як ти дома робить ничого не будуть,краще там де вже все кимось зроблено.
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10.03.2023 15:17 Відповісти
Гарно ви робите висновки. Я вдома, жодного разу на заробітки не їздив і не збираюсь. Якраз я в Україні збираюсь бути завжди.
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10.03.2023 16:36 Відповісти
Ще скажіть, що європейці живуть набагато гірше ніж московити ))
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10.03.2023 12:32 Відповісти
Якщо Україна вже Почти член ЕС, то зробить щоб діти українські вчились в універах ЕС ТЕЖ БЕЗКОШТОВНО , як і ЕВРОПЕЙСЬКі діти. Головне здати іспити .

Україна - це Европа. І мати ЕВРОПЕЙСЬКі дипломи майбутній український еліті , майбутнім презідентАМ і премьераМ НЕ ЗАВАДИТЬ

А ШКАРЛЕТА ВОН ІЗ МОН , бо він цього не робить . Нехай валить до своеі любимої московщіни
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09.03.2023 18:02 Відповісти
Скоро буде навпаки. Европа - це Україна.
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09.03.2023 18:20 Відповісти
Безкоштовно можно тільки в Німеччині !
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09.03.2023 18:24 Відповісти
Ще б зарплати європейські поробили
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09.03.2023 18:45 Відповісти
виростимо свій ввп до їхнього і будуть не менші зарплати
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09.03.2023 22:11 Відповісти
Шмигель казав що ми будем постачати в Європу наш газ. А тут вона як !
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09.03.2023 18:21 Відповісти
МОЛОДЦЫ! СЛАВА ЕС! СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.03.2023 18:23 Відповісти
Последний союзник Кремля в Европе намекает на пересмотр отношений с Россией

https://www.9tv.co.il/Author?id=2257

Венгрии в будущем, возможно, придется пересмотреть отношения с Россией, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-09/hungary-needs-to-think-hard-about-future-russia-relations-orban#xj4y7vzkg сообщает "Блумберг". Об этом на экономическом форуме в Будапеште заявил премьер-министр этой центральноевропейской страны Виктор Орбан.

По его словам, невозможно игнорировать геополитические изменения, вызванные войной на Украине. Поэтому Венгрии придется корректировать политику, несмотря на то, что связи с Москвой, особенно в энергетической сфере, важны для Будапешта.

"Я понимаю необходимость восстановления российско-европейских отношений после войны, но не факт, что это случится. Вот почему внешняя и экономическая политика Венгрии должна быть сбалансированной. Мы должны хорошенько подумать, какие отношения можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10-15 лет", - заявил Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии отметился рядом пророссийских https://www.9tv.co.il/item/53947 высказываний . В ответ европейские чиновники обвиняли его в поддержке тесных связей с Россией и подвергали из-за этого критике.
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09.03.2023 18:39 Відповісти
Это не отменяет факт что Орбан - продажная ****.
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09.03.2023 19:08 Відповісти
да кто бы спорил,господи!ещё какая ****!но ссыкливая.видно вставили ему в ес по самые помидоры.вот он и завилял сракой.
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09.03.2023 19:26 Відповісти
Багато хто із батальонів "Монако" та "Відень" лікті кусають. Не вкрадеш.
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09.03.2023 18:40 Відповісти
Вони з Монако крадуть в Україні.
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10.03.2023 11:00 Відповісти
 
 