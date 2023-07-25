Газосховища України заповнені на майже 80% від потреби, - Шмигаль
В українські газосховища закачано 11,7 млрд куб. м газу - це майже 80% від потреби.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає Цензор.НЕТ.
"11,7 млрд куб. м газу вже закачано в українські газосховища. Це майже 80% від потреби. На складах маємо в наявності 1,5 млн тонн вугілля, плануємо вийти на показник 1,8 млн тонн", - розповів він.
Він додав, одночасно йде підготовка до зими й об'єктів теплоенергетики - ремонти ТЕЦ, котелень, теплових електростанцій відбуваються в плановому режимі.
"Відповідальних за підготовку до зими - Міністерство відновлення, Міністерство енергетики, "Укренерго", "Нафтогаз" - закликаю до максимальної концентрації зусиль та до мобілізації ресурсів", - зазначив він.
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Так що не треба "Wlad West" брехати!!!
Какие стратегические запасы энергоресурсов есть у Украины?
Сколько процентов? Какой баланс? Где, что лежит?
Какие планы? Что будем делать?
Все надо докладывать!
Что бы враг был в курсе дела.
И принял правильное решение как и что надо разбомбить в Украине, что бы нанести ей больше ущерба.
Ум, есть!?!
Тоді дійсно, було б важко.
Тому, вже зараз потрібно на Південмаші чи де-інде запустити виробництво своїх балістичних ракет, щоби ракетна загроза газогонам і сховищам була взаємна із ворогом.
На початку війни в Дніпрі було якось поспіхом утилізовано з екологічних міркувань сотні, якщо не тисячі, тон ракетного палива, високотоксичного гептилу. Проблема для міста дійсно була велика. Але чи можна було її вирішити інакше - роззосередити це паливо по територіях і окремих невеликих ємностях, щоби залишити хоча б невеьику надію на створення власного ракетного щита для України.
Я розумію що споживання зменшилось, но цей об'єм це на рівні того що раніше рахувалось пустим після зими. А цього року є великий шанс що русня буде бити по газовій системі, то запасів треба хоча б на рівні 16-20 мільярдів..
https://interfax.com.ua/news/economic/764489.html