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Україна готова до опалювального сезону на 60% - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

шмигаль

Україна продовжує готувати енергосистему до опалювального сезону. Наразі прогрес - 60%.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стан підготовки до опалювального сезону зараз 60%", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль розповів, що наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів. До початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання - повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей, додав він.

"Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах 11,7 млрд м куб газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тон вугілля із запланованих 1,8 млн тон", - запевнив Шмигаль.

Також читайте: Парламенту та уряду потрібно терміново вирішити ряд проблем для стабільного проходження опалювального сезону, - АМУ

Він зазначив, що від початку року в Україні відремонтували 14, 5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

Шмигаль зауважив, що наразі триває закупівля комунальної техніки для 12 регіонів, які цього потребують, на 50 млн грн, залучаються кошти міжнародних партнерів.

"Єдність на всіх рівнях – це запорука нашої сили і стійкості, можливість подолання всіх проблем і викликів", - переконаний Шмигаль.

Читайте: Україна враховує загрозу ракетних атак у підготовці до наступного опалювального сезону, - Галущенко
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Топ коментарі
+6
Лето скоро закончиться, тарифы выросли, а всего на 60%. Потом, зимой, Ахметки скажут - деньги давай, мало платят.
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30.07.2023 19:31
+3
О ще один виШмигнув попіаритися - НАЛАГОДЖУЙ З МІНІСТРОМ МАРОДЕРСТВА ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ!
А курчат тарнсформаторів недостатніх по-любому , почнеш по зімі рахувати й просити у паршивого Заходу
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30.07.2023 19:48
+3
Коли буже жовтень то процент буде тільки 30.
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30.07.2023 19:51
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Лето скоро закончиться, тарифы выросли, а всего на 60%. Потом, зимой, Ахметки скажут - деньги давай, мало платят.
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30.07.2023 19:31 Відповісти
О ще один виШмигнув попіаритися - НАЛАГОДЖУЙ З МІНІСТРОМ МАРОДЕРСТВА ВИРОБНИЦТВО ДРОНІВ!
А курчат тарнсформаторів недостатніх по-любому , почнеш по зімі рахувати й просити у паршивого Заходу
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30.07.2023 19:48 Відповісти
ЦЕ міністр ??? чому не на сто процентів ?
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30.07.2023 23:00 Відповісти
Коли буже жовтень то процент буде тільки 30.
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30.07.2023 19:51 Відповісти
Ну ще раз вартість опалення піднімете і різні ''ахметки'' перезимують.
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30.07.2023 19:52 Відповісти
Це як дошкільна група керує автобусом вщент забитим дорослими людьми…

на дрова надію треба мати…..
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30.07.2023 19:57 Відповісти
Я теж готовий. Заміінив чавунну батарею яка текла на біметалічну.
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30.07.2023 20:13 Відповісти
Бред полный на тэс если 10% отремонтировано то хорошо. Пусть напишут что на такой станции отремонтирован такой блок к примеру, тогда это будет конкретно и по сути а так чепуха, сам работаю в этой отрасли поэтому владею информацией
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30.07.2023 20:13 Відповісти
Ага, и с геолокацией сразу, да?
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30.07.2023 20:29 Відповісти
60%
це Україна не готова
бо це як трошки вагітна....
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30.07.2023 20:48 Відповісти
Щось не розумію, до чого це повідомлення від Шмигаля? Там ще й Курбаков паралельно в одну дудку меле те саме. Показати, що ці піонери щось роблять... хорошеє (с) нібито для людей. По факту вони ніколи нічого для людей не робили, тільки шукають, яким чином підвищити тарифи, щоб за рахунок тарифів та наших податків модернізувати інфраструктуру приватного підприємства ДТЕК. Приватизувати - не хватає чи то мізків, чи то волі, чи то за шкірку свою боїться. Але зелені тримають цього нуля на посаді прем'єра, мабуть потрібен для підтримки договорняків з ДТЕК.
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30.07.2023 22:54 Відповісти
З того року в сховищах зоставалось десь 8-10млрд.кубів газу через теплу зиму.То вони за півроку спромоглися 2-3млрд.кубів закачати?Але в заслугу собі весь газ приписали.Все як завжди.
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30.07.2023 23:13 Відповісти
Що робити Чернівецькому машзаводу, який доводять до банкрутства через безпідставні санкції???
Чернівецький ТОВ "Машзавод" вже 10 місяців знаходиться під санкціями. РНБОУ зняло санкції ще в листопаді 2022 року (за відсутністю підстав), а Президент досі указ ще не підписав. І це підприємство свідомо доводять до банкрутства, хоча в складний для Держави час має працювати на повну потужність, щоб підвищувати економіку. Працівники Чернівецького ТОВ "Машзавод" - це унікальні фахівці, які залишилися без коштів на їснування, а це у воєнний час, коли людям і так важко!!!
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31.07.2023 11:05 Відповісти
 
 