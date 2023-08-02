Уклонисты преследуют добровольцев, – заявление фракции "ЕС" в Киевраде
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Депутаты Киевсовета из фракции "Европейская солидарность" считают обвинения в адрес коллег-военнослужащих попыткой ликвидировать местное самоуправление в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня следователи ГБР дали обвинение депутатам, которые проходят службу в одной из воинских частей Киева. Мы, депутаты фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете, считаем преследование наших коллег-военнослужащих ВСУ попыткой ликвидировать местное самоуправление в столице, чтобы передать все полномочия ВГА", – говорится в заявлении фракции.
Депутаты подчеркивают, что, предъявив подозрение этим военнослужащим, ГБР вышло за рамки закона и здравого смысла. Потому что речь идет о депутатах, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в территориальную оборону и стали на блокпостах на защите Киева. Когда российские войска отступили от Киева, эти военнослужащие приказом командира были переведены в распоряжение Киевской ВГА.
"Примечательно также, что именно ГБР, сотрудники которого за сутки до полномасштабного вторжения сожгли все документы и свалили из Киева в район Лычаковского суда Львова, не видит депутатов местных советов и бывших чиновников власти, которые реально ни дня не служили в ВСУ, а обвиняет в "уклонении от воинской службы" реальных военнослужащих-добровольцев!" - подчеркивают депутаты.
Они отмечают, что мера пресечения, которую избрала прокуратура, "откровенно издевательская".
"Арест 60 суток препятствует их службе в армии и делает невозможным выполнение депутатских обязанностей и участие в сессиях Киевсовета", - говорится в заявлении фракции ЕС.
Депутаты считают, что главная цель власти – "руками ГБР парализовать работу местного самоуправления, чтобы затем передать полномочия ВГА".
"Мы решительно протестуем против наступления на децентрализацию, одну из самых успешных реформ в Украине. Те, кто препятствует защите государства, будут обязательно привлечены к ответственности и окажутся на скамье подсудимых", - подчеркивают во фракции.
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило трем депутатам Киевсовета о подозрении в уклонении от воинской службы. Их обвиняют в том, что они якобы в течение года не являлись на службу в воинскую часть, а несли ее в Киевской городской военной администрации.
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Розгадка.
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Палтава-бль - русскій горад!
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Дацюк філософ, ківа кандидат наук, золкін журналіст, міхайлова парамедикиня і тд. Отже, я український дизайнер, бо в шкільні роки закінчила курси крою і шиття. Так і живемо( Хто вони і звідки повилазили ці "лідери думок"?
Валерій Прозапас:
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24.07.2023
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