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Новости Политика УкраиныВойна в Украине
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депутат (3233) Киевсовет (1339) ГБР (2540) Европейская Солидарность (998)

Уклонисты преследуют добровольцев, – заявление фракции "ЕС" в Киевраде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

ес

Депутаты Киевсовета из фракции "Европейская солидарность" считают обвинения в адрес коллег-военнослужащих попыткой ликвидировать местное самоуправление в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня следователи ГБР дали обвинение депутатам, которые проходят службу в одной из воинских частей Киева. Мы, депутаты фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете, считаем преследование наших коллег-военнослужащих ВСУ попыткой ликвидировать местное самоуправление в столице, чтобы передать все полномочия ВГА", – говорится в заявлении фракции.

Депутаты подчеркивают, что, предъявив подозрение этим военнослужащим, ГБР вышло за рамки закона и здравого смысла. Потому что речь идет о депутатах, которые с первых часов полномасштабной агрессии 24 февраля 2022 года взяли в руки оружие, записались в территориальную оборону и стали на блокпостах на защите Киева. Когда российские войска отступили от Киева, эти военнослужащие приказом командира были переведены в распоряжение Киевской ВГА.

"Примечательно также, что именно ГБР, сотрудники которого за сутки до полномасштабного вторжения сожгли все документы и свалили из Киева в район Лычаковского суда Львова, не видит депутатов местных советов и бывших чиновников власти, которые реально ни дня не служили в ВСУ, а обвиняет в "уклонении от воинской службы" реальных военнослужащих-добровольцев!" - подчеркивают депутаты.

Они отмечают, что мера пресечения, которую избрала прокуратура, "откровенно издевательская".

"Арест 60 суток препятствует их службе в армии и делает невозможным выполнение депутатских обязанностей и участие в сессиях Киевсовета", - говорится в заявлении фракции ЕС.

Депутаты считают, что главная цель власти – "руками ГБР парализовать работу местного самоуправления, чтобы затем передать полномочия ВГА".

"Мы решительно протестуем против наступления на децентрализацию, одну из самых успешных реформ в Украине. Те, кто препятствует защите государства, будут обязательно привлечены к ответственности и окажутся на скамье подсудимых", - подчеркивают во фракции.

Читайте также: Троих депутатов Киевсовета подозревют в уклонении от военной службы, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований объявило трем депутатам Киевсовета о подозрении в уклонении от воинской службы. Их обвиняют в том, что они якобы в течение года не являлись на службу в воинскую часть, а несли ее в Киевской городской военной администрации.
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Топ комментарии
+50
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01.08.2023 20:11
+49
Зелені ДеБеРаси...
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01.08.2023 20:02
+42
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01.08.2023 20:13
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днище.
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01.08.2023 19:58 Ответить
А ви побільше заглядайте в дупу перевзутому члєнограю, в них з ху#лом то все йде по плану..
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01.08.2023 20:38 Ответить
Зелені ДеБеРаси...
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01.08.2023 20:02 Ответить
Це вже, якщо чесно, не зелені. Це вже відверті риги Захарченка працюють.
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01.08.2023 20:05 Ответить
КакаяРазніца?
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01.08.2023 20:07 Ответить
Для 73% - ніякої.
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01.08.2023 20:08 Ответить
73% відверто похер.
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01.08.2023 20:34 Ответить
А різниця яка? Вони разом вже давно працюють в Раді, дерибанять Україну, а ми їм за це нічого не робимо. У мене запитання до киян: ви свавілля татарова/дєрьмака ше довго терпіти будете? А унюханого клоуна-буратінку з його дебільними відосіками на ніч? Чи ви мрієте опинитися під брудним чоботом пуйла? То він вас (і нас теж) розмаже по бруківці; навіть не сумнівайтеся.
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01.08.2023 21:16 Ответить
Так ЗЕлені і є неориги.
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01.08.2023 23:02 Ответить
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01.08.2023 20:13 Ответить
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01.08.2023 20:03 Ответить
гівняна мова
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01.08.2023 20:55 Ответить
У пліснявих проканало захопити владу у Полтаві, чому б не спробувати у Киві. Закон? Похрін.

Розгадка.
УСПІШНЕ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ МАЄ ПЕРЕДБАЧАТИ СПІВПРАЦЮ З МІСЦЕВИМ САМОВРЯДУВАННЯМ - ПОСЛИ G7
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01.08.2023 20:06 Ответить
Захопити владу у Полтаві? А що там захоплювати?!
Палтава-бль - русскій горад!
Вже давно ніхто не чув у Полтаві українського слова...
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01.08.2023 20:26 Ответить
не накидай! ганьба!
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01.08.2023 20:58 Ответить
Я збрехала?
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01.08.2023 21:13 Ответить
так.
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02.08.2023 07:49 Ответить
ватний чотириждиухилянт тепер "верховний", все решта то закономірні жахливі наслідки для держави Україна та її громадян ...
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01.08.2023 20:06 Ответить
Запам'ятаємо! Вся ця деберівська пиз.ота, ще до початку війни, як саботажники, мали висіти на каштанах.
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01.08.2023 20:10 Ответить
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01.08.2023 20:11 Ответить
Наталі:
 Дацюк філософ, ківа кандидат наук, золкін журналіст, міхайлова парамедикиня і тд. Отже, я український дизайнер, бо в шкільні роки закінчила курси крою і шиття. Так і живемо( Хто вони і звідки повилазили ці "лідери думок"?
Валерій Прозапас:
Може спитати у порохоботів "как нє потєрять"?
.......
Скажи мені хто друг Арєстовіча, і я скажу який він "філософ".
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01.08.2023 20:46 Ответить
Пане Перехватчик-та хто,коли і де його згадує?Воно саме про себе- то сам,то сраколизка Геращенко,то ЄС-ні ні и вискакують з заявами.А так -кому він цікавий зараз?Можете 25 разів йому казати "Дякую" перед сном,або перед обідом...
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02.08.2023 14:06 Ответить
Треба вже піз*ити мразотників
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01.08.2023 20:14 Ответить
ДБР втік і спалив папери про корупційну справу Татарова. А ще писали, що Татаров організовував оборону Києва!
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01.08.2023 20:14 Ответить
Там британці випустили доповідь про найвпливовіших агентів РФ в Україні, з перерахуванням їх проросійських економічних злочинів. Єрмак і Татаров серед них. Походу, там щє допомога росіянам у рейдерстві чи грабіжі Карпатської гірничної компанії, Українських поліметалів, Закарпатполіметалу.
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01.08.2023 20:20 Ответить
Урок на будущее: давить наглухо эту зеленую пид@расню. Без сантиментов. Иначе стране ппц.
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01.08.2023 20:16 Ответить
Да….другого выхода уже нет кроме радикальных. Иначе безнаказанность приведет к тому что ЗЕпредатели сольют страну.
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01.08.2023 21:06 Ответить
Яку? Німеччину?
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02.08.2023 06:00 Ответить
Колени перед куйло?)
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02.08.2023 10:13 Ответить
Дивись не натри.
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02.08.2023 13:29 Ответить
А розуміють ці працівники ДБР, що після виборів Президента і Верховної Ради за ними також прийдуть? Чи вони думають, що "слуги" прийшли керувати і грабувати Україну назавжди? Помилилися і саме головне, якщо подивитися на дії ДБР з початку керування країною "слугами", то їх дії якось йшли проти України - вилучення клістронів, вилучення військових катерів, бронежилетів, справи на бойових генералів, на 5-го Президента.... Виходить діяли і діють, як особиста служба безпеки одного лідора? А вони мають представляти державіу, а не ухилянтів.
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01.08.2023 20:25 Ответить
Не треба тут розводити рожеві карамельні соплі. Поки ЗЕлупленим новоявленим гестапівцям-нквдешникам не буде справжнього спротиву, пересадять і уб*ють всіх українців і відкриють ворота *****.
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01.08.2023 22:07 Ответить
Все вірно,пане чи пані,Марченко.Виженуть армію кацапів з усіх областей України і Криму,побудують ворота на вхід і вихід,а потім відкриють ворота *****.Ви трошки палитись-і гестапівці,і ***** з великої букви,і уб*ють всіх українців-хто ж ворота буде відкривати?А хліб сіль...?
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02.08.2023 14:12 Ответить
Отакої... А хто то так зробив, що незалежний орган виявився не незалежним від влади? Навіть не знаю....
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02.08.2023 06:02 Ответить
Не здивуюся, якщо до цієї схеми привладними не були задіяні відомі патрійоти, єрмак з татаровим!!
Типовий почерк відказника з досвідом, не менше 3 -х ухилянь!!!
Зеленський, на таке не погодиться…
Слава Україні!! Далі буде…
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01.08.2023 20:26 Ответить
Хроника одного президента. tZe inform.

24.‎07.‎2023

Вчора ввечері в ОПУ відбулась нарада у Зеленського (Єрмак відсутній) в присутності Ростислава Шурми, Олега Татарова та представників ДПСУ, МВС. СБУ, яким дано доручення розпочати комплексну перевірку фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій які так чи інакше пов'язані з Петром Порошенко.
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01.08.2023 20:27 Ответить
Вибори.
І схоже, реальний рейтинг у Бубачки, в канаві дохлу коняку доїдає.
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01.08.2023 20:49 Ответить
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01.08.2023 20:56 Ответить
Начальник ДБР ставленник Вєнікової, та здриснула в Швейцарію від майбутніх звинувачень у шпіонажі. А її член поки залишився.
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01.08.2023 20:29 Ответить
Зверніть увагу на сіль події: "ті, хто проводив слідчі дії, ставили запитання про політичну діяльність депутатів, настирливо і неприховано цікавились, наприклад, чи вони є членами "Європейської Солідарності" і чи не планують вони вийти з фракції. 30% запитань прокурора стосувались саме депутатської діяльності. Тому на нашу думку головна мета влади - руками ДБР паралізувати роботу місцевого самоврядування, щоб потім передати його повноваження ВЦА"
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01.08.2023 20:35 Ответить
Корупціонер- бізнеспартнер Зеленського, Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень.

Кум мервячука, «Слуга народу» Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень після розслідування «Схем».
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01.08.2023 20:52 Ответить
Диктаторський режим блазня найбільший сором для країни який тільки можливо уявити.
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01.08.2023 20:50 Ответить
Піdораси. Ублюдки... гуляють до часу, як можуть...
Гілок на всіх вистачить.. Якщо ми не проїбемо..
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01.08.2023 20:53 Ответить
Якщо...
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02.08.2023 06:04 Ответить
Хай буде вічною влада Єрмака! Хай живе!
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01.08.2023 20:56 Ответить
Якщо у Левченка та Хацевича була зброя, коли гестапо-ДБР з прокурвом та "суддею" запроторювали їх на 60 діб за грати, і не вчинили спротиву, то так їм і треба. Нехай сидять!

Скиглення не допоможе. Чим швидше люди з автоматами усвідомлять, що беззаконню та свавіллю ЗЕ-гестапівських органів треба протистояти не адвокатами, а кулями та гранатами, всіх їх ЗЕ-прокурви та ЗЕ- судді розпихають "на підвали".
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01.08.2023 22:03 Ответить
Зетварюки, будете бігти як і януковіч, тіки вам не допоможуть патріотично налаштовані , десь на кордоні з московією с соромом відвезуть вас до тюрьми, де вам і місто
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01.08.2023 22:13 Ответить
От що реально можна закинути Пороху - так це те, що у 2014 ЗЄ не оформили у буцигарню за виступи у Горлівці та Москві.
Всього цього зеленого ******** зараз не було б.
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01.08.2023 23:05 Ответить
В обов'язки Президента не входило слідкувати за діяльністтю акторів 95 кварталу.
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02.08.2023 00:04 Ответить
А от в обов'язки СБУ та прокуратури входило.

І, якщо ці контори під час війни не працювали, то чим він кращий за ЗЄ?
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02.08.2023 01:11 Ответить
От що реально можна закинуту, так це те, що він реальне брехло і такий же, як і ті що зараз.
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02.08.2023 06:07 Ответить
А ось це відверта брехня.
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02.08.2023 12:19 Ответить
Отакої... Все зробив як і обіцяв? )))
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02.08.2023 13:31 Ответить
план що зробити треба - це програма кожного політика чи політичної сили, і в жодному разі це не обіцянка зробити. Хоча би тому, що виконання окремих пунктів таких планів об'єктивно розтягується на декілька каденцій, на десятки років.
Не брешіть, зебіли, що "обіцяв". Справжній політик виконує не обіцянки, а передвиборчу програму. Хоча трапляються і клоуни в політиці, які обіють, наприклад, "припинити війну і зійтись десь посередині".
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02.08.2023 15:14 Ответить
«Я продам концерн Roshen, якщо мене оберуть президентом України»
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02.08.2023 15:32 Ответить
це не обіцянка, тим не менше. До речі, намагався продати - але ж не задурно же віддавати! Довелося здати в управління Ротшільдам відкритому трасту. В цивілізованому світі саме так політики-бізнесмени вчиняють
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02.08.2023 15:37 Ответить
"це не обіцянка" - а що то воно таке?

"намагався" - от і вся характеристика його роботи.
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02.08.2023 16:20 Ответить
Та ти можеш пообіцяти, що будеш баб до ста *****... і для себе це можеш вважати обіцянкою.
Так, намагався, і багато чого досяг; інша справа, що не тим способом, яким ти вважаєш доцільним. Але це твої проблеми; чи, вірніше, проблема наявності в тебе відповідного ІQ
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04.08.2023 14:52 Ответить
Ad hominem
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04.08.2023 15:47 Ответить
Я топовий поклонник ЄС і бачу,що партія робить для ЗСУ. Скільки зашкварів від депутатів слуг? Кожний день щось нове і ганебне. Тут сидить такий собі бабенко, напише пізніше щось з цитат від пенька часів януковича
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02.08.2023 13:15 Ответить
Моєму синові, що вже понад рік служить у війську (пішов сам до ТЦК, не чекаючи повістки) нещодавно прийшла повістка. Просто вкинули до поштової скриньки. Син, звичайно, не може з'явитись до ТЦК, бо знаходиться "десь там". Що, тепер ще чекати повістки до суду?
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02.08.2023 13:23 Ответить
Чекайте загалом чотири повістки. Це тепер мода така.
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02.08.2023 13:36 Ответить
Така мода була до 2019. І той, хто чотири повістки проігнорував і ще зі сцени про те "шуточки" відпускав зараз в кріслі президента сидить.
Дивлюсь на все це, як зелена влада з військовими розправляється і про повістку до суду серйозно думаю. А ще знаючи про наший "найсправедливіший суд"...
Он Червінського під вартою тримають. Полковника. А звичайного сержанта можуть запросто" для виконання плану" запроторити, ніхто й не помітить.
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02.08.2023 13:46 Ответить
Пане Бондаренко,міцного здоров*я і наснаги вашому сину.Позбавте його судової,якщо може бути,тяганини.Є ж в вашому місті і газети ,і журналісти.На початку війни було дуже багато безладу в воєнкоматах.Могли і не відмітити нормальну людину.
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02.08.2023 14:28 Ответить
Так вийшло, що наше село зараз належить до іншого району, а наш район "розформували". От минулого року сина "футболяли" між двома військоматами. А тепер наш "новий" ТЦК "прокинувся". Син повідомив командиру про ту повістку. А що далі?
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02.08.2023 15:06 Ответить
Зелені падлюки ВСІ зрадники!!
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02.08.2023 14:09 Ответить
А пам'ятаєте пост шалави Да Вінче, після того, як кинули Карпова, - "взяли Полтаву візьмемо і Київ", що сиділи на дупі рівно, у мене тільки одне питання до Пороха, - що знову не час, ну-ну, спочатку відрахують депутатів і тих хто підтримує ЄС, а потім здрочуть тобі на голову, прям у камері, бездіяльність опозиції веде до диктатури!
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02.08.2023 14:33 Ответить
 
 