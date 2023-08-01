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Новости За рубежом Восстание Пригожина в РФ
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Беларусь (7521) ЧВК Вагнера (1280)

В Беларусь прибыла 14-я колонна "вагнеровцев", - Беларускі Гаюн

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

вагнер,чвк

В Беларусь прибыла 14-я колонна наемников из ЧВК "Вагнер". В ее составе замечено 15 машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на телеграм-канал Беларускі Гаюн.

"14-я колонна наемников Пригожина в данный момент движется по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в с. Цель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в колонне – около 15 машин, и большинство – это фуры, перевозящие большие железные контейнеры, похожие на морские. Часть контейнеров выглядит переоборудованной под другие потребности. Что именно перевозится в контейнерах, неизвестно. Кроме фур, в колонне также едет автобус и несколько пикапов.

Номера машин сняты или заклеены.

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Напомним, Гаюн также сообщал, что наемники группы "Вагнера" используют старые склады на военной базе под Осиповичами в Беларуси.
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Топ комментарии
+8
Білоруси? Такої нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
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01.08.2023 19:57
+2
перед нападом на Україну,рашист два роки ганяв в бульборусії фейкові колони
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01.08.2023 20:12
+1
Щось задумали недобре ці диявольські діти.
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01.08.2023 19:53
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Щось задумали недобре ці диявольські діти.
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01.08.2023 19:53 Ответить
понти бункерного & бульбо ху.лів, вважаю що забагато уваги на це
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01.08.2023 20:00 Ответить
Білоруси? Такої нації нема. Померла. Тихо-тихо. Перед смертю їй відібрало мову.
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01.08.2023 19:57 Ответить
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01.08.2023 20:01 Ответить
Колона чи колонія? Мабуть накопичуються для польоту Валькірій 😊
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01.08.2023 20:02 Ответить
білорусь багата країна. Є гроші на утримання чужих злочинців. Та й не шкода податків. Для благОї справи: отримати санкції за участь у війні.
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01.08.2023 20:03 Ответить
то фейкова колона, вони одну й ту саму по колу ганяють.))
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01.08.2023 20:05 Ответить
перед нападом на Україну,рашист два роки ганяв в бульборусії фейкові колони
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01.08.2023 20:12 Ответить
тут нема навіть що обговорювати, це галімий блеф і в нього вірити це себе неповажати.

білорусія сама не нападе на польщу за будь-яких обставин.
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01.08.2023 20:22 Ответить
а ось і перевірка на "готовність" - https://censor.net/ua/news/3434803/vertoloty_bilorusi_porushyly_povitryanyyi_prostir_polschi_minoborony_foto
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01.08.2023 21:46 Ответить
маленька шавка гавкає на слона, гарчить, кидається але ніг не торкається.

це блеф бо білорусія нападає на нато тільки в хворобливій уяві тих, у кого Україна готувала напад на росію.
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01.08.2023 22:04 Ответить
Може бацьку пришиють..
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01.08.2023 20:19 Ответить
Не спроста вони вагнера туди звозять. Вже якусь ''бяку'' готують.
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01.08.2023 20:38 Ответить
Зима на росії буде голодною і холодною, Вагнерівців збирають, щоб вони копали картоплю.
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01.08.2023 20:49 Ответить
якби поляки не гралися в білих та пухнастих то могли б вже давно вирішити проблєму мігрантів на своєму кордоні.

просто відкрили б пункт пропуску, запустили скільки захочуть а потім усіх кийками відлупили до стану синіх кабачків.

і так декілька разів.

і все, миттєво мігранти б перехотіли пертися за пів світу щоб отримати підсрачників під польських прикордонників.
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01.08.2023 22:07 Ответить
Чому б нашим правоохоронцям не подати запит в інтерпол на розшук і затримання вагнерівців? Впевнений, що ГУР замість вангування і вишукування "секретної" інформації в неті, здатне надати прокуратурі нехай не повний, але частковий поіменний список вагнерівців, що прибули в бульбостан. Білорусь є країною учасницею інтерполу, нехай пойорзають і вагнерівці, і бульбаші.
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01.08.2023 22:50 Ответить
Просто цікаво на кого це розраховано?

Колонна - це скільки? А скільки всього вагнерівців?
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01.08.2023 23:12 Ответить
Колись казали: як гівна або як гною.
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02.08.2023 08:22 Ответить
 
 