В Беларусь прибыла 14-я колонна "вагнеровцев", - Беларускі Гаюн
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В Беларусь прибыла 14-я колонна наемников из ЧВК "Вагнер". В ее составе замечено 15 машин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ cо ссылкой на телеграм-канал Беларускі Гаюн.
"14-я колонна наемников Пригожина в данный момент движется по трассе М5 от Осиповичей в направлении лагеря в с. Цель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в колонне – около 15 машин, и большинство – это фуры, перевозящие большие железные контейнеры, похожие на морские. Часть контейнеров выглядит переоборудованной под другие потребности. Что именно перевозится в контейнерах, неизвестно. Кроме фур, в колонне также едет автобус и несколько пикапов.
Номера машин сняты или заклеены.
Напомним, Гаюн также сообщал, что наемники группы "Вагнера" используют старые склады на военной базе под Осиповичами в Беларуси.
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білорусія сама не нападе на польщу за будь-яких обставин.
це блеф бо білорусія нападає на нато тільки в хворобливій уяві тих, у кого Україна готувала напад на росію.
просто відкрили б пункт пропуску, запустили скільки захочуть а потім усіх кийками відлупили до стану синіх кабачків.
і так декілька разів.
і все, миттєво мігранти б перехотіли пертися за пів світу щоб отримати підсрачників під польських прикордонників.
Колонна - це скільки? А скільки всього вагнерівців?