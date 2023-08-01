Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях "вагнеровцев" пойти на Польшу
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его заявления о том, что он едва сдерживает боевиков из ЧВК "Вагнер" от наступления на Польшу, были шуткой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях российских наемников уехать "на экскурсию в Жешув".
"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой перешептываются: "на экскурсию в Жешув сходим". Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", – объяснил Лукашенко.
Он считает, что власти Польши должны благодарить его за то, "что мы пригласили к себе этих бойцов".
"Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас бы просочились туда и вломали бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", – говорит Лукашенко.
Напомним, Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его "напрягают" наемники ЧВК "Вагнер", которые перебрались в Беларусь после своего неудачного бунта и якобы рвутся "идти на Польшу".
В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что около 100 вагнеровцев отправились на польско-белорусскую границу, где, вероятно, готовятся к провокации.
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Чтобы спасти свою и коленькину жопы
Так каже навіть лишитися живим зараз під питанням
просто зараз пріґожин не знає що робити з вагнером - на фронт їх не пускають без переформатування, за кордон путін починає прикручувати гайки = куди бідному найманцю податися...
нових вже перестали приймати, старі зайві але хто ж їх вижене, вчинять бунт вже проти самого прігожина...
у нас цю проблєму вирішили, кому цікава історія добробатів той знає як.
По-друге - Луку попередили про наслідки можливої атаки "вагнерівцями" польського порубіжжя
Держава, що прихистила на власній території військові формування, повністю несе за них відповідальність Тому повинна їх "інтернувать" - відібрать зброю та ********** - в першу чергу Якщо цього не зробила - за наслідки їх діяльності, по міжнародному законодавству, несе ця держава
По-третє - хоч територія і "білоруська", але об"єкти для удару, на території того табору - не білоруські Та база давно покинута А на сьогодні передана повністю в розпорядження "вагнерівцям" Громадян БРСР там нема!
Місто перебувало завжди на території Польщі та Німеччини В Україні воно ніколи не перебувало Я привів обидві назви З якого переляку я повинен користуваться придуманою автором статті у Вікіпедії транскрипцією українською? Та ще й помилковою? Бо "Глівіце" та "Гляйвіц" звучить у однині, а "Гливиці" - "множинне" поняття!
По-друге, пояснював уже ідіотам: держава, на території якої перебувають іноземні воєнізовані формування, несе повну відповідальність за їх дії перед міжнародною спільнотою В ідеальному випадку вона повинна провести процес інтернування Першим актом інтернування є повне їх роззброєння Якщо держава цього не здійснила - вся відповідальність за наслідки їх дій лягає на неї Тому збройні провокації з боку подібних формувань проти сусідів цієї держави є фактично оголошенням війни Білоруссю Читай Гаагську конвенцію ТОму удар по території табору "вагнерівців" буде вже "ударом у відповідь"
Чмо тупориле. Спетлять не вийде, уйобку. Гойдатимешся з своїм хазяїном разом.
По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп.
Ему видимо не подсказали,чем могут для Беларуси закончиться такие шутки.
Як на Київ ракети літали - то воно карту привезло "аткуда готовілось нападєніє",а вагінери на Жешув - то нє,нє нападєніє - шютка..,що за імбицил!!
Дав жеж Бог сусідів!((