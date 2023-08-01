Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях "вагнеровцев" пойти на Польшу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его заявления о том, что он едва сдерживает боевиков из ЧВК "Вагнер" от наступления на Польшу, были шуткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях российских наемников уехать "на экскурсию в Жешув".

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой перешептываются: "на экскурсию в Жешув сходим". Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", – объяснил Лукашенко.

Он считает, что власти Польши должны благодарить его за то, "что мы пригласили к себе этих бойцов".

"Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас бы просочились туда и вломали бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", – говорит Лукашенко.

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Напомним, Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его "напрягают" наемники ЧВК "Вагнер", которые перебрались в Беларусь после своего неудачного бунта и якобы рвутся "идти на Польшу".

В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что около 100 вагнеровцев отправились на польско-белорусскую границу, где, вероятно, готовятся к провокации.