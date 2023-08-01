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Новости За рубежом
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Лукашенко (3501) Польша (7463) ЧВК Вагнера (1280)

Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях "вагнеровцев" пойти на Польшу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его заявления о том, что он едва сдерживает боевиков из ЧВК "Вагнер" от наступления на Польшу, были шуткой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что "пошутил" о намерениях российских наемников уехать "на экскурсию в Жешув".

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой перешептываются: "на экскурсию в Жешув сходим". Почему? Потому что техника и вооружение шли из Жешува туда, где под Бахмутом воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят", – объяснил Лукашенко.

Он считает, что власти Польши должны благодарить его за то, "что мы пригласили к себе этих бойцов".

"Поэтому пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. Иначе они без нас бы просочились туда и вломали бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо", – говорит Лукашенко.

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Напомним, Лукашенко во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о том, что его "напрягают" наемники ЧВК "Вагнер", которые перебрались в Беларусь после своего неудачного бунта и якобы рвутся "идти на Польшу".

В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что около 100 вагнеровцев отправились на польско-белорусскую границу, где, вероятно, готовятся к провокации.
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Топ комментарии
+54
В морге, тебя переоденут.
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01.08.2023 15:45
+39
кретин и шутки у него кретинские.
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01.08.2023 15:45
+35
Пізно вкакався, тепер польська армія стоїть біля кордонів бульбашії. Йди розказуй і показуй з якої сторони мали напасти.
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01.08.2023 15:46
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В морге, тебя переоденут.
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01.08.2023 15:45 Ответить
кретин и шутки у него кретинские.
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01.08.2023 15:45 Ответить
Так шчшто, карту так ы нэ прыуиоз? Тшэтырэ напраулэныя...
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01.08.2023 15:45 Ответить
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01.08.2023 16:04 Ответить
Голова чи сідниці - для рашистів - нема різниці...
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01.08.2023 16:32 Ответить
До психіатра вже ой як давно треба...
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01.08.2023 15:45 Ответить
Краще до патологоанатома..
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01.08.2023 15:58 Ответить
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01.08.2023 16:03 Ответить
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01.08.2023 16:11 Ответить
Як мододи ми билі...
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01.08.2023 16:34 Ответить
Оце так поворот!
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01.08.2023 15:45 Ответить
Чего только не придумает этот хитрожопый
Чтобы спасти свою и коленькину жопы
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01.08.2023 15:45 Ответить
стендап комік картопляний.
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01.08.2023 15:45 Ответить
хоч жартуй, хоч не жартуй, а в заду все той же...
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01.08.2023 15:46 Ответить
Шо ж ти, фраєр, здав назад?
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01.08.2023 15:46 Ответить
в Гааге с х***ом напару будет шутить!
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01.08.2023 15:46 Ответить
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01.08.2023 16:05 Ответить
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01.08.2023 16:13 Ответить
Пізно вкакався, тепер польська армія стоїть біля кордонів бульбашії. Йди розказуй і показуй з якої сторони мали напасти.
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01.08.2023 15:46 Ответить
Всё что делает дурак, всё он делает не так!
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01.08.2023 15:51 Ответить
ага, бандити завжди ображаються, коли їм по голові дають ті, на кого вони нападають. І шо тепер, карну поліцію по всьому світі відміняти, щоб маньяки не плакали?
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01.08.2023 15:47 Ответить
А білоруси не надіслали йому посилок з білизною,щоб унюхав що його "шуткі" у населеня Білорусі викликали?
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01.08.2023 15:47 Ответить
Головне що Польща з Литвою про посилення східного кордону не пожартувала
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01.08.2023 15:49 Ответить
То яке було велике бажання підлизнути путлеру!
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01.08.2023 15:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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01.08.2023 15:54 Ответить
У відповідь прігожин пожартував про намір усZZатого лишитися дірехтором білоруської провінції.
Так каже навіть лишитися живим зараз під питанням
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01.08.2023 15:52 Ответить
Бульбабацька, єсшчо раз так пажартуєш, і палякі ********* па цябє і па тваїм палям с картошкай.
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01.08.2023 15:53 Ответить
Просто клінічний довбограй.
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01.08.2023 15:54 Ответить
в малохольного бульбофраєра й тупі фраєрські жарти... нікчемне чмо ще й мнить з себе лідера нації? ехо сміху роздається по болотах...
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01.08.2023 15:54 Ответить
ТО не було "жартами" - Лука поляків "на понт взять" хотів А коли побачив, що вони зреагували на повному серйозі - "очконув" Бо сумніваюся, що Путін його підтримає в тому "бикуванні" - "відхреститься", як і з вірменами
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01.08.2023 16:00 Ответить
всі нормальні люди знали що це жарт і блеф бо нападати на НАТО бандою відморозків це не те саме що нападати на НАТО цілою державою.

просто зараз пріґожин не знає що робити з вагнером - на фронт їх не пускають без переформатування, за кордон путін починає прикручувати гайки = куди бідному найманцю податися...

нових вже перестали приймати, старі зайві але хто ж їх вижене, вчинять бунт вже проти самого прігожина...

у нас цю проблєму вирішили, кому цікава історія добробатів той знає як.
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01.08.2023 15:54 Ответить
дебіл
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01.08.2023 15:56 Ответить
До Луки почало "доходить", що поляки не жартують і при першій же спробі "вагнерівців" перейти кордон Польщі, поляки "змішають з землею" і їх і табір "Цель" Їх самих - кулеметами а табір - ракетним ударом А Путін заявить що він - "не при ділах" (як заявив, коли Азербайджан вірмен в Карабаху молотив) І що тоді Лука своїм білорусам розказувать буде?
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01.08.2023 15:56 Ответить
Ніхто ті табори у Білорусі знищувати не став би. Дочекалися би коли ці тварюки зайдуть на територію Польщі, оточили, а там ....
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01.08.2023 21:14 Ответить
Ти можеш собі уявить собі хоча-б тисячу озброєних людей (навіть без бойової техніки - на одних вантажівках) на марші? Чи у розвернутому бойовому порядку? На якій території вони розмістяться та як їх "оточувать"? А в таборі вони розміщені щільно Там складована їх зброя та ********** Вишикувана компактно техніка Зосереджені матеріальні засоби (продовольство одяг пальне) Та й це прекрасне "пояснення" навіть не для них - а дляЛуки : "ми не жартуємо!!!"
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02.08.2023 05:19 Ответить
А Ви розумієте, що знищувати табори на території Білорусі - це фактично військовий напад на Білорусь. Історію початку другої світової пам'ятаєте? Гливиць? Інша справа знищувати вагнерівців на території Польщі!
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02.08.2023 08:05 Ответить
По-перше: не "Гливиць" Німецькою населений пункт звучить як "Гляйвіц" Польською - "Глівіце"
По-друге - Луку попередили про наслідки можливої атаки "вагнерівцями" польського порубіжжя
Держава, що прихистила на власній території військові формування, повністю несе за них відповідальність Тому повинна їх "інтернувать" - відібрать зброю та ********** - в першу чергу Якщо цього не зробила - за наслідки їх діяльності, по міжнародному законодавству, несе ця держава
По-третє - хоч територія і "білоруська", але об"єкти для удару, на території того табору - не білоруські Та база давно покинута А на сьогодні передана повністю в розпорядження "вагнерівцям" Громадян БРСР там нема!
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02.08.2023 08:19 Ответить
По-перше, не Глівіце, а Гливиці. Тож у Вас помилок більше . По-друге, неважливо чи є на тій базі білоруси, чи ні, це буде напад на територію суверенної країни, що недопустиме.
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02.08.2023 10:39 Ответить
По-перше - Гливи́ці (пол. Gliwice, нім. Gleiwitz)
Місто перебувало завжди на території Польщі та Німеччини В Україні воно ніколи не перебувало Я привів обидві назви З якого переляку я повинен користуваться придуманою автором статті у Вікіпедії транскрипцією українською? Та ще й помилковою? Бо "Глівіце" та "Гляйвіц" звучить у однині, а "Гливиці" - "множинне" поняття!
По-друге, пояснював уже ідіотам: держава, на території якої перебувають іноземні воєнізовані формування, несе повну відповідальність за їх дії перед міжнародною спільнотою В ідеальному випадку вона повинна провести процес інтернування Першим актом інтернування є повне їх роззброєння Якщо держава цього не здійснила - вся відповідальність за наслідки їх дій лягає на неї Тому збройні провокації з боку подібних формувань проти сусідів цієї держави є фактично оголошенням війни Білоруссю Читай Гаагську конвенцію ТОму удар по території табору "вагнерівців" буде вже "ударом у відповідь"
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02.08.2023 10:57 Ответить
По-перше, дякую за "ідіота". Ви такий розумний, дивиться, щоб мозок не закипів. По-друге, в мене немає часу читати Гаагську конвенцію. А моя відповідь була на ваші слова - "при першій спробі вагнерівців перейти кордон". Но Ви продовжуйте знищувати табори вагнерівців ракетами, не зупиняйтеся.
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02.08.2023 11:14 Ответить
Та будь ласка! А як ще мені іменувать людину якій з посиланням на нормативні документи розтлумачується ситуація в області міжнародного права а вона заявляє що їй нема часу читать Конвенцію Правильно! "А зачем дворянину учить ету "еоргафию"? А извозчики на что? Дворянин сел сказал извозчику Извозчик довезёт куда надо!"
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02.08.2023 11:21 Ответить
За такие шутки, пан атаман Бацька, в зубах бывают промежутки! У стоматолога давно наблюдался, идиот?
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01.08.2023 15:57 Ответить
Це було зрозуміло з самого початку, він читав з листочка. і обоє приколювались. Палата № 6, однако.
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01.08.2023 15:58 Ответить
Вусатий "шютнік-підар".
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01.08.2023 15:59 Ответить
Підор вусатий, а чого ж вони здриснули до тебе в бульбондію, а не в Бахмуті?
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01.08.2023 15:59 Ответить
За такие шутки в зубах бывают промежутки... Усек, юродивый?
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01.08.2023 15:59 Ответить
Та шо ти кажеш, вломили б Варшаві?))) це оті ******, які село 3х4 кілометра півроку брали?
Чмо тупориле. Спетлять не вийде, уйобку. Гойдатимешся з своїм хазяїном разом.
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01.08.2023 16:01 Ответить
On iz sebia ocen vaznoj figuroj predtavliajet.Jesli napadiot na poliakov ,tak poliaki za 1 den uze budet Minske takaja jest realnost
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01.08.2023 16:03 Ответить
Дурний піп - дурна і його молитва.
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01.08.2023 16:07 Ответить
У відповідь Польща теж пожартувала і на кордон прибули снайпери.
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01.08.2023 16:08 Ответить
Буде він на кутні шуткувати
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01.08.2023 16:10 Ответить
Що, Лука прийняв запропановані лікарями препарати та прийшов до тями?! Ох які ж вони ссикліви насправді ці диктатори, скоро мабуть і )(уйло отямиться та розповість усім що "СВО" то був "розігриш", та й Крим разом з ЛуганДонією давно "мріє повернути" у склад України! Низькі, мерзотні ублюдки з манією величі та "сміливістю" вівці з-за спин баранів!!!
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01.08.2023 16:10 Ответить
Уже "вжарили" деду Саше за его шутки?
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01.08.2023 16:10 Ответить
Бульбофюрер обісрався, коли дізнався,що таке сказав...
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01.08.2023 16:12 Ответить
Раздухарился усатое ссыкло-флюгер. Польши он не боится, может харахориться. Потому что знает, те не нападут первыми и языком усатая моська может безнаказанно угрожать сколько угодно. А вот когда придет полк Калиновского, то от страха себе в усы наложит. И Вагнера не пойдут его защищать, бабки заберут и вернутся под сиську ушлепка пригожина.
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01.08.2023 16:26 Ответить
И деже карту не показал,откуда готовится нападение!
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01.08.2023 16:33 Ответить
Vopros: posol belarusi vidvoren iz Kieva? Esli net, pochemu?
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01.08.2023 16:43 Ответить
Оце буде прикол, коли вагнерівці трахнуть його Колю за такі жарти....
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01.08.2023 16:44 Ответить
Гарний жарт, дотепний! А ми пожартуємо,що дали відсмоктати Лукашенкові великого,жилавого та пружного українського пісюна! Здається,йому сподобається!
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01.08.2023 16:57 Ответить
лукашенка - нєстабільний ********** - гордість стабільних білАрусів.. лавочкі, з вами роззутими - ваше всьо, тєрпіли стабільні.. ("Кастусі Калиновські" - це не про вас, тєрпіли)
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01.08.2023 17:00 Ответить
Усатый членосос так уверен в себе что это *******
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01.08.2023 17:12 Ответить
За такие шутки делают промежутки в зубах!
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01.08.2023 17:25 Ответить
А для чого вся Європа з Україною вкупі дослухається до кожного пчиху !лукашенка" чи "ведмедєва"? Та й на патякання путіна треба менше уваги звертати. Бо їм подобається, коли весь світ коментує їхній пердіж.
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01.08.2023 17:35 Ответить
Так виглядає шизофренія!
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01.08.2023 17:54 Ответить
Конченная курва ты лукашь!!!
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01.08.2023 17:59 Ответить
Хитрожопый таракан.
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01.08.2023 18:00 Ответить
Тобі на сцені виступати, клоун ти жартівний!
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01.08.2023 18:15 Ответить
Да там уже и без слов луки все обоцрались....
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01.08.2023 18:17 Ответить
вот зачєм ти ґригорич на ніч жрёш картошку з м'ясом, потом вот такіє *** шуточкі у тябє народжуються...
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01.08.2023 18:20 Ответить
В середині сімдесятих років Лукашенко поставили діагноз 'мозаїчна психопатія', це є в інтернеті. Тому він не хитрий, не простакуватий, не колгоспник і так далі, а хвора на голову особа, до речі таких хворих при владі, в світі багато, прочитайте діагноз, зрозумієте.
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01.08.2023 18:36 Ответить
Екклесиаст 10
По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла, и всякому он выскажет, что он глуп.
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01.08.2023 18:39 Ответить
Заяц как то неудачно пошутил над мишкой,тот и навалил в штаны .А когда заяц сказал,что пошутил,мишка подтерся им со словами,- понюхай чем твои шутки пахнут.

Ему видимо не подсказали,чем могут для Беларуси закончиться такие шутки.
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01.08.2023 18:45 Ответить
Блокадой дорог в ЕЕС.
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01.08.2023 19:23 Ответить
Попередній "жарт" цього виродка був просто дитячою забавкою в порівнянні з тим, що він сказав сьогодні.
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01.08.2023 18:49 Ответить
Белорусский вертухай послал сыночка учится в Китай и назначил президентскую стипендию ему 63.000 доларов в месяц . Хот один белорус получал за 25 последних лет "президентскую стипендию " ?.нет т т т .
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01.08.2023 19:21 Ответить
Бовдур.
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01.08.2023 19:21 Ответить
Кончена скажена тварина
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01.08.2023 19:39 Ответить
...А десь далеко гірко заплакали Є. Петросян з О. Степаненкою...
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01.08.2023 20:42 Ответить
горбатого ліпить драний пюрер..
Як на Київ ракети літали - то воно карту привезло "аткуда готовілось нападєніє",а вагінери на Жешув - то нє,нє нападєніє - шютка..,що за імбицил!!
Дав жеж Бог сусідів!((
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01.08.2023 20:58 Ответить
 
 