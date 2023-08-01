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Генштаб ВС (4256) контрнаступление на Юге (280)

ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

война, всу

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении Сил обороны на юге 1 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Также в Генштабе отметили, что на Запорожском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

"На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Садовое, Токаревка, Антоновка, Михайловка и город Херсон", - резюмировали в Генштабе.

Также читайте: В течение 1 августа россияне нанесли 1 ракетный и 49 авиационных ударов, - Генштаб
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Їбоште їх хлопці вся Надія на вас ЗСУ. Б
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01.08.2023 21:38 Ответить
В Донецке прилет - https://www.youtube.com/watch?v=uEoxkmuXj34
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01.08.2023 21:38 Ответить
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