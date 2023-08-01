ВСУ продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию о наступлении Сил обороны на юге 1 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы".

Также в Генштабе отметили, что на Запорожском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них - Новодаровка, Белогорье, Орехов и Каменское Запорожской области.

"На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них - Садовое, Токаревка, Антоновка, Михайловка и город Херсон", - резюмировали в Генштабе.

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