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В результате обстрела россиянами села Петропавловка на Харьковщине ранен мужчина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные армии РФ обстреляли село Петропавловка Харьковской области. Ранен мужчина.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, 7 августа около 12:00 российские военные обстреляли село Петропавловка Купянского района. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что получил ранение 64-летний мирный житель.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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