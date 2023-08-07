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В результате обстрела россиянами села Петропавловка на Харьковщине ранен мужчина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина

Военные армии РФ обстреляли село Петропавловка Харьковской области. Ранен мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 7 августа около 12:00 российские военные обстреляли село Петропавловка Купянского района. Повреждены жилые дома", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что получил ранение 64-летний мирный житель.

Смотрите: Последствия вражеских обстрелов Купянщины. ФОТОрепортаж

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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