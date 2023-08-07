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Унаслідок обстрілу росіянами села Петропавлівка на Харківщині поранено чоловіка
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Військові армії РФ обстріляли село Петропавлівка Харківської області. Поранено чоловіка.
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, 7 серпня близько 12:00 російські військові обстріляли село Петропавлівка Куп‘янського району. Пошкоджено житлові будинки", - ідеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що дістав поранення 64-річний мирний мешканець.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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