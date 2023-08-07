Унаслідок обстрілу росіянами села Петропавлівка на Харківщині поранено чоловіка

Військові армії РФ обстріляли село Петропавлівка Харківської області. Поранено чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 7 серпня близько 12:00 російські військові обстріляли село Петропавлівка Куп‘янського району. Пошкоджено житлові будинки", - ідеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що дістав поранення 64-річний мирний мешканець.

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).