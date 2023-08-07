Оккупанты умышленно обостряют общественное напряжение, чтобы заставлять местное население выезжать в РФ, - Минобороны

Россияне в некоторых районах временно оккупированных территорий намеренно обостряют общественное напряжение, чтобы вынуждать местное население уезжать в РФ, а на блокпостах и пропускных пунктах требуют деньги.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своем телергам-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупационные войска пытаются намеренно обострять общественное напряжение в отдельных районах на временно оккупированной территории Украины с целью побудить местное население уехать в РФ", - говорится в сообщении.

В частности, увеличилось количество случаев грубого и пренебрежительного отношения военнослужащих российских оккупационных войск к местному населению.



"При этом, для собственного обогащения оккупанты пытаются использовать вынужденный выезд граждан на территорию России. Во время пересечения переселенцами блокпостов, угрожая оружием, военнослужащие из России, под разными предлогами, требуют отдать им средства и обнаруженные материальные ценности", - сказано в сообщении.

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