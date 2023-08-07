Следует быть готовыми к новым массированным ракетным атакам, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина постоянно работает над усилением своей ПВО, но следует быть готовыми к новым массированным ракетным ударам.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"РФ – государство-террорист. И российские террористы могут продолжать такие террористические атаки, и мы к этому должны быть готовы", – заявил он.
По его мнению, со стороны РФ практика наносить ракетные удары и совершать теракты в отношении украинских городов, мирной гражданской инфраструктуры – как энергетической, так и в отношении жилых и социальных объектов – наблюдалась уже много раз, и думать, что не может быть предпринято подобных попыток в будущем, было бы наивно.
"Украина понимает, с кем имеет дело, и мы работаем над усилением систем и противовоздушной, и противоракетной обороны. Конечно, такие угрозы существуют, и это понимает не только Украина, но и наши партнеры, с которыми постоянно проговаривается вопрос необходимости усиления защиты украинского неба" , – отметил Юсов.
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До яких пір нам бути готовими?
Й головне питання. ДЕ УКРИТТЯ, щоб бути готовими? Чи Є в тих укриттях можливість сісти, хворому лягти, щось з'їсти, випити, чи з собою перти кровать, стілець й кухню з холодильником туди? Мало шо може бути... Хтось хоче їсти, хтось таблетку запити, а комусь лягти треба. Усі ПОКИ живі люди.
Немає укриттів, тому про готовність не треба говорити. людям й так зрозуміло, що надія лише на ЗСУ та на БОГА.
Завтра по голове получит. Но это радует, что в ГУР кто-то трезво мыслящий остался.
Глава ГУР оптимистично настроен по поводу освобождения Крыма
По его мнению, нужно уже планировать отпуска на лето 2023 года именно в украинском Крыму.
Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.
https://www.stopcor.org/section-uanews/news-budanov-poradiv-planuvati-vidpustki-na-lito-v-krimu-26-12-2022.html