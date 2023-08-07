Следует быть готовыми к новым массированным ракетным атакам, - ГУР МО

Украина постоянно работает над усилением своей ПВО, но следует быть готовыми к новым массированным ракетным ударам.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ – государство-террорист. И российские террористы могут продолжать такие террористические атаки, и мы к этому должны быть готовы", – заявил он.

По его мнению, со стороны РФ практика наносить ракетные удары и совершать теракты в отношении украинских городов, мирной гражданской инфраструктуры – как энергетической, так и в отношении жилых и социальных объектов – наблюдалась уже много раз, и думать, что не может быть предпринято подобных попыток в будущем, было бы наивно.

"Украина понимает, с кем имеет дело, и мы работаем над усилением систем и противовоздушной, и противоракетной обороны. Конечно, такие угрозы существуют, и это понимает не только Украина, но и наши партнеры, с которыми постоянно проговаривается вопрос необходимости усиления защиты украинского неба" , – отметил Юсов.

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