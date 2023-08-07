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обстрел (20216) разведка (4004) ракеты (2738)

Следует быть готовыми к новым массированным ракетным атакам, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракети

Украина постоянно работает над усилением своей ПВО, но следует быть готовыми к новым массированным ракетным ударам.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"РФ – государство-террорист. И российские террористы могут продолжать такие террористические атаки, и мы к этому должны быть готовы", – заявил он.

По его мнению, со стороны РФ практика наносить ракетные удары и совершать теракты в отношении украинских городов, мирной гражданской инфраструктуры – как энергетической, так и в отношении жилых и социальных объектов – наблюдалась уже много раз, и думать, что не может быть предпринято подобных попыток в будущем, было бы наивно.

"Украина понимает, с кем имеет дело, и мы работаем над усилением систем и противовоздушной, и противоракетной обороны. Конечно, такие угрозы существуют, и это понимает не только Украина, но и наши партнеры, с которыми постоянно проговаривается вопрос необходимости усиления защиты украинского неба" , – отметил Юсов.

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Топ комментарии
+16
уявіть, а як би не телемарафон, то хто знав би?
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07.08.2023 19:54
+13
ок , а каким образом лично мне готовится ? у нас неделю назад положили асфальт в переулках , будем разбирать и отбиватся асфальтом , жаль грузины убежали , а то и шампурами бы отбивались.
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07.08.2023 19:54
+9
скажіть гурмо якою рукою сраку витерати коли я обісрусь?
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07.08.2023 19:54
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Правила форума Совет форумчан
ок , а каким образом лично мне готовится ? у нас неделю назад положили асфальт в переулках , будем разбирать и отбиватся асфальтом , жаль грузины убежали , а то и шампурами бы отбивались.
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07.08.2023 19:54 Ответить
Ну типо морально. Вас морально закаляют
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07.08.2023 20:01 Ответить
Як казав Віталька - готовицца к земле
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07.08.2023 20:27 Ответить
Буданов твёрдо заявлял , что ещё 2-3 раза и ракеты , ВООБЩЕ ЗАКОНЧАТСЯ С БУДАНОВЫМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ - глубоко законспирированный крот , дурачек хрен поймёшь! Брехать начал , как только на посаду заступил , потом языком чесал полтора года , как сплетницана лавочке, награждал открытых пособников террористов - ячервоненко, Шевченко евгешку , проститутку , письма писал о выезде МЕГАМАРОДЕРОВ !
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07.08.2023 20:51 Ответить
скажіть гурмо якою рукою сраку витерати коли я обісрусь?
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07.08.2023 19:54 Ответить
уявіть, а як би не телемарафон, то хто знав би?
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07.08.2023 19:54 Ответить
вангуючі пітори
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07.08.2023 19:57 Ответить
"РФ - держава терорист. І російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3435973


До яких пір нам бути готовими?

Й головне питання. ДЕ УКРИТТЯ, щоб бути готовими? Чи Є в тих укриттях можливість сісти, хворому лягти, щось з'їсти, випити, чи з собою перти кровать, стілець й кухню з холодильником туди? Мало шо може бути... Хтось хоче їсти, хтось таблетку запити, а комусь лягти треба. Усі ПОКИ живі люди.

Немає укриттів, тому про готовність не треба говорити. людям й так зрозуміло, що надія лише на ЗСУ та на БОГА.
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07.08.2023 19:58 Ответить
Що ж таке,шановні форумчани?Так чого тоді було весь цей час бойових дій в Україні випорожнюватися,що 24 лютого ніхто не попереджав,кликали на шашлики?От ГУР МО попередив,як і в лютому США,Англія,Західні ЗМІ,-результат?такий самий як і після вторгненя-срач,зрада,ракети в асфальт,велике крадівництво-нема укриттів з холодильником,ліжком,плазмою і біде...Кацапам же скажу,як вболівальник,-"Атакуй,не атакуй-все рівно одержиш і %уй і на %уй від ЗСУ і народу України!"
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07.08.2023 20:28 Ответить
Официально никто не предупреждал, наоборот, поливали грязью союзников
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07.08.2023 20:46 Ответить
вроде ж барабаны для релакса хотели закупить и электронные смарт-сковородки
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07.08.2023 21:36 Ответить
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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07.08.2023 20:00 Ответить
Закінчення цього заклику: Кожному українцю по пзрк ,включно з пенсіонерами та дітьми.
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07.08.2023 20:00 Ответить
Я не зрозумів, а якже "у росії ракет залишилось лише на 2-3 атаки" рік тому?...
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07.08.2023 20:15 Ответить
Юсов видосики оракула Буданова не смотрел.
Завтра по голове получит. Но это радует, что в ГУР кто-то трезво мыслящий остался.
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07.08.2023 20:16 Ответить
В Одесі вже пляжі відкривають, а тут про обстріли
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07.08.2023 20:20 Ответить
капітан очєвідность
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07.08.2023 20:28 Ответить
Буданов посоветовал планировать отпуска на лето в Крыму

Глава ГУР оптимистично настроен по поводу освобождения Крыма

По его мнению, нужно уже планировать отпуска на лето 2023 года именно в украинском Крыму.

Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.

https://www.stopcor.org/section-uanews/news-budanov-poradiv-planuvati-vidpustki-na-lito-v-krimu-26-12-2022.html
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07.08.2023 20:33 Ответить
 
 