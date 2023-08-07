Варто бути готовими до нових масованих ракетних атак, - ГУР МО
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Україна постійно працює над посиленням своєї ППО, але варто бути готовими до нових масованих ракетних ударів.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"РФ – держава терорист. І російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", – заявив він.
На його думку, з боку РФ практика завдавати ракетних ударів і здійснювати теракти щодо українських міст, мирної цивільної інфраструктури – як енергетичної, так і щодо житлових та соціальних об’єктів – спостерігалася вже багато разів, і думати, що не може бути здійснено подібних спроб у майбутньому, було б наївно.
"Україна розуміє, з ким має справу, і ми працюємо над посиленням систем і протиповітряної, і протиракетної оборони. Звичайно такі загрози існують, і це розуміє не лише Україна, але і наші партнери, з якими постійно проговорюється питання необхідності посилення захисту українського неба", – зазначив Юсов.
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До яких пір нам бути готовими?
Й головне питання. ДЕ УКРИТТЯ, щоб бути готовими? Чи Є в тих укриттях можливість сісти, хворому лягти, щось з'їсти, випити, чи з собою перти кровать, стілець й кухню з холодильником туди? Мало шо може бути... Хтось хоче їсти, хтось таблетку запити, а комусь лягти треба. Усі ПОКИ живі люди.
Немає укриттів, тому про готовність не треба говорити. людям й так зрозуміло, що надія лише на ЗСУ та на БОГА.
Завтра по голове получит. Но это радует, что в ГУР кто-то трезво мыслящий остался.
Глава ГУР оптимистично настроен по поводу освобождения Крыма
По его мнению, нужно уже планировать отпуска на лето 2023 года именно в украинском Крыму.
Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.
https://www.stopcor.org/section-uanews/news-budanov-poradiv-planuvati-vidpustki-na-lito-v-krimu-26-12-2022.html