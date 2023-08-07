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Варто бути готовими до нових масованих ракетних атак, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Україна постійно працює над посиленням своєї ППО, але варто бути готовими до нових масованих ракетних ударів.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"РФ – держава терорист. І російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", – заявив він.

На його думку, з боку РФ практика завдавати ракетних ударів і здійснювати теракти щодо українських міст, мирної цивільної інфраструктури – як енергетичної, так і щодо житлових та соціальних об’єктів – спостерігалася вже багато разів, і думати, що не може бути здійснено подібних спроб у майбутньому, було б наївно.

"Україна розуміє, з ким має справу, і ми працюємо над посиленням систем і протиповітряної, і протиракетної оборони. Звичайно такі загрози існують, і це розуміє не лише Україна, але і наші партнери, з якими постійно проговорюється питання необхідності посилення захисту українського неба", – зазначив Юсов.

Також читайте: За цей тиждень ворог випустив по Україні 65 ракет та 178 ударних дронів, - Зеленський
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Топ коментарі
+16
уявіть, а як би не телемарафон, то хто знав би?
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07.08.2023 19:54
+13
ок , а каким образом лично мне готовится ? у нас неделю назад положили асфальт в переулках , будем разбирать и отбиватся асфальтом , жаль грузины убежали , а то и шампурами бы отбивались.
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07.08.2023 19:54
+9
скажіть гурмо якою рукою сраку витерати коли я обісрусь?
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07.08.2023 19:54
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ок , а каким образом лично мне готовится ? у нас неделю назад положили асфальт в переулках , будем разбирать и отбиватся асфальтом , жаль грузины убежали , а то и шампурами бы отбивались.
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07.08.2023 19:54 Відповісти
Ну типо морально. Вас морально закаляют
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07.08.2023 20:01 Відповісти
Як казав Віталька - готовицца к земле
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07.08.2023 20:27 Відповісти
Буданов твёрдо заявлял , что ещё 2-3 раза и ракеты , ВООБЩЕ ЗАКОНЧАТСЯ С БУДАНОВЫМ НАДО РАЗБИРАТЬСЯ - глубоко законспирированный крот , дурачек хрен поймёшь! Брехать начал , как только на посаду заступил , потом языком чесал полтора года , как сплетницана лавочке, награждал открытых пособников террористов - ячервоненко, Шевченко евгешку , проститутку , письма писал о выезде МЕГАМАРОДЕРОВ !
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07.08.2023 20:51 Відповісти
скажіть гурмо якою рукою сраку витерати коли я обісрусь?
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07.08.2023 19:54 Відповісти
уявіть, а як би не телемарафон, то хто знав би?
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07.08.2023 19:54 Відповісти
вангуючі пітори
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07.08.2023 19:57 Відповісти
"РФ - держава терорист. І російські терористи можуть продовжувати такі терористичні атаки, і ми до цього маємо бути готові", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3435973


До яких пір нам бути готовими?

Й головне питання. ДЕ УКРИТТЯ, щоб бути готовими? Чи Є в тих укриттях можливість сісти, хворому лягти, щось з'їсти, випити, чи з собою перти кровать, стілець й кухню з холодильником туди? Мало шо може бути... Хтось хоче їсти, хтось таблетку запити, а комусь лягти треба. Усі ПОКИ живі люди.

Немає укриттів, тому про готовність не треба говорити. людям й так зрозуміло, що надія лише на ЗСУ та на БОГА.
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07.08.2023 19:58 Відповісти
Що ж таке,шановні форумчани?Так чого тоді було весь цей час бойових дій в Україні випорожнюватися,що 24 лютого ніхто не попереджав,кликали на шашлики?От ГУР МО попередив,як і в лютому США,Англія,Західні ЗМІ,-результат?такий самий як і після вторгненя-срач,зрада,ракети в асфальт,велике крадівництво-нема укриттів з холодильником,ліжком,плазмою і біде...Кацапам же скажу,як вболівальник,-"Атакуй,не атакуй-все рівно одержиш і %уй і на %уй від ЗСУ і народу України!"
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07.08.2023 20:28 Відповісти
Официально никто не предупреждал, наоборот, поливали грязью союзников
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07.08.2023 20:46 Відповісти
вроде ж барабаны для релакса хотели закупить и электронные смарт-сковородки
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07.08.2023 21:36 Відповісти
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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07.08.2023 20:00 Відповісти
Закінчення цього заклику: Кожному українцю по пзрк ,включно з пенсіонерами та дітьми.
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07.08.2023 20:00 Відповісти
Я не зрозумів, а якже "у росії ракет залишилось лише на 2-3 атаки" рік тому?...
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07.08.2023 20:15 Відповісти
Юсов видосики оракула Буданова не смотрел.
Завтра по голове получит. Но это радует, что в ГУР кто-то трезво мыслящий остался.
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07.08.2023 20:16 Відповісти
В Одесі вже пляжі відкривають, а тут про обстріли
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07.08.2023 20:20 Відповісти
капітан очєвідность
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07.08.2023 20:28 Відповісти
Буданов посоветовал планировать отпуска на лето в Крыму

Глава ГУР оптимистично настроен по поводу освобождения Крыма

По его мнению, нужно уже планировать отпуска на лето 2023 года именно в украинском Крыму.

Об этом он заявил в интервью изданию Liga.net.

https://www.stopcor.org/section-uanews/news-budanov-poradiv-planuvati-vidpustki-na-lito-v-krimu-26-12-2022.html
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07.08.2023 20:33 Відповісти
 
 