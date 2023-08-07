РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14505 посетителей онлайн
Новости ТехнологииВойна в Украине
14 795 82
производство (334) Камышин (56) Стугна (74)

Украина вчетверо увеличила производство ПТРК "Стугна" с начала года, - Камышин

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

стугна

Количество производимых украинских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна-П" в июле этого года в четыре раза больше, чем в январе этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире национального телемарафона.министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Мы в июле произвели в 4 раза больше "Стугны", чем в январе. И мы движемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы не произвели сейчас, их всегда будет недостаточно", - сказал он.

Камышин отметил, что "по всем техническим параметрам "Стугна" обходит ПТРК Javelin".

"Джавелин" очень хороший продукт, но буду системно работать, чтобы увеличивать производство собственного продукта и со временем сразиться за то, чтобы наш продукт был достойно представлен на внешних рынках", - заявил глава Минстратегпрома.

Смотрите также: Бойцы 30-й ОМБр из ПТРК "Стугна-П" уничтожили вражеский пикап и МТЛБ. ВИДЕО

Он также сообщил, что оборонно-промышленный комплекс стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции. По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года в Украине было по два поставщика корпусов мин 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло соответственно до 14 и 13.

"Это хороший признак, что государство перестраивает экономику на военные рельсы", – прокомментировал такие результаты Камышин.

Он также сообщил, что к началу войны 80% отрасли ОПК составлял госсектор, в то время как сегодня его доля уменьшилась.

"И через пять лет после завершения войны нашей победой, я уверен, что будет только наоборот: только 20% останется в государственных руках. И при этом мы ничего не планируем приватизировать. Главная причина – частные компании развиваются быстрее государственных", - спрогнозировал глава Минстратегпрома.

Смотрите также: Уничтожение вражеского танка с ПТРК "Стугна-П" на южном направлении. ВИДЕО

Как сообщалось, разработчиком ПТРК "Стугна-П" является ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь авиационного и противотанкового вооружения. С 2011 года бюро по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Среди разработок ГККБ "Луч" также ПТКР Falarick калибра 90, 105, 120 мм, а также 120-мм ПТКР "Комбат", отвечающие стандартам НАТО. В конце 2015 года ГККБ "Луч" сертифицировало по стандартам НАТО управляемую противотанковую ракету РК-2С калибра 130 мм, используемую в ПТРК "Барьер" и ПТРК "Скиф".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+37
А появилась в реальности эта

показать весь комментарий
07.08.2023 21:14
+35
еще не вечер , скоро услышим - что бы прекратить войну нужно перестать стрелять , и вовачка побежит по свежеукатанному асфальту с шашлыками в руках смотреть в глаза путену.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:07
+34
От же гре@анные лицемеры. С 2019 по 2021 год Коростылев как только не просил - дайте денег и "Луч" будет каждый год повторять производство 2018 года - 3000+ всевозможных ракет в год. Но в ответ получал только фигу.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эта новость должна была появиться 07.08.2020 г.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:03 Ответить
А появилась в реальности эта

показать весь комментарий
07.08.2023 21:14 Ответить
тоді все скорочували в армії в нормах як 2014
показать весь комментарий
07.08.2023 21:41 Ответить
1. Очередной само пиар чиновника?

2. Или хуже? Разглашение чувствительной информации об обороне- количестве производимого оружия и планах.

3. Введение общественности в заблуждение утверждением, что «стугна лучше джавелина».

Стугну нужно все время вести на видимую цель.
Джавелины - выстрелил и забыл. Сворачиваешься и уезжаешь.

Джавелин более мобильный. Стогна на треногах и весит 120 кг.

4. Реклама скомпрометировавшего себя Укроборонпрома? Опять навящевое желание продавать оружие за границу, как делали эти коррупционеры последние 20-30 лет.

В целом, заявление этого чиновника показывает «уровень руководства « важной оборонной отраслью.
К сожалению уровень низкий…
показать весь комментарий
08.08.2023 03:12 Ответить
По сравнению с 1913-м?
показать весь комментарий
08.08.2023 07:22 Ответить
нет. в 2014-15
показать весь комментарий
13.08.2023 03:37 Ответить
Таки агенту ФСБ Буратіні не вдалось повністю зарубати Стугну.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:04 Ответить
еще не вечер , скоро услышим - что бы прекратить войну нужно перестать стрелять , и вовачка побежит по свежеукатанному асфальту с шашлыками в руках смотреть в глаза путену.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:07 Ответить
ну тоді очі Зе поїдуть окремо від його власника
показать весь комментарий
07.08.2023 21:43 Ответить
ой , я Вас умаляю , для этого как минимум должны быть люди готовые на это , а кто ему глаза вырвет ? та и смысл ? зеля - кукла , от которой ни чего не зависит , этакий говорящий балванчик , там рулят ермак, беня , пинчук, ахметка , при чем ермак делает всю политику опы , он скажет говорить на белое - черное и бубочка будет это говорить даже не вникая в смысл сказанного , политика ермака - это политика умиротворения параши , и в омане парашка была рада его предложению сойтись по середине , которое он потом преподнес как - либо нас всех убьют , либо нам нужно отдать то чего они хотят , третьего не дано , и на первых переговорах его встречали рукопожатиями и обнимашками в надежде что все будет так как договаривались , но народ решил по другому , теперь джида - вариант сойтись по середине ни куда не делся , но теперь есть посредники , через которых этот план будут проталкивать , и в результате получится так - или вы замораживаете войну на тех территориях которые сейчас есть , или мы вам ни чего не дадим , и ермака туда послали не потому что он самый умный , а потому что этот план - его детище , который не реализовался в омане , и активность он свою проявил именно в этот период , а где он был до этого и чем занимался ? ЯСТРЕБЫ ПЕРЕМИРИЯ УЖЕ ВЗЛЕТЕЛИ , и если отрывать кому-то голову , то это ермаку в первую очередь.
показать весь комментарий
07.08.2023 22:14 Ответить
показать весь комментарий
07.08.2023 22:53 Ответить
пытаешься отмазать Гундосика?
показать весь комментарий
08.08.2023 02:20 Ответить
Буратино смог почти полностью остановить производство и не смог предотвратить вывоз готовых комплексов и ракет к ним с производтсва до прилета по нему руских ракет. Но уголовные дела по вывозу с производства до сих пор открыты.
Новость тоже написана круто "у липні цього року вчетверо більша, ніж у січні цього року" - может означать все что угодно - например "у січні один комплекс, а у липні цілих чотире!".
показать весь комментарий
07.08.2023 21:55 Ответить
таке враження, що і як натяк кацапам куди стріляти треба, якщо звичайно виробництво не заховали десь.
показать весь комментарий
07.08.2023 22:09 Ответить
ну на решті хоч щось почали робити ! тільки треба ракети на 500-1000 км .
показать весь комментарий
07.08.2023 21:05 Ответить
Чи почали робити, чи почали розповідати про те, що нібито роблять. Вчетверо більше... тобто у січні була одна, а зараз чотири? Щось мені приблизно таке уявляється. Піздюки зелені.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:13 Ответить
теж такої думки
показать весь комментарий
07.08.2023 21:42 Ответить
І знов-таки, чи варто на цьому піаритись?
показать весь комментарий
07.08.2023 21:05 Ответить
Українська правда

@ukrpravda_news

·

7 ч

Уряд Шмигаля повернув скандального монополіста часів Януковича на держпідряди з документів. Він уже отримав замовлень на щонайменше 2,3 млрд гривень.

показать весь комментарий
07.08.2023 21:10 Ответить
Ця закономірність вже не дивує.
"Молоді регіанали", піклуються про сташих товаРіщей.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:42 Ответить
От же гре@анные лицемеры. С 2019 по 2021 год Коростылев как только не просил - дайте денег и "Луч" будет каждый год повторять производство 2018 года - 3000+ всевозможных ракет в год. Но в ответ получал только фигу.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:10 Ответить
Не лише фіґу, але й кримінальну справу, здається.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:13 Ответить
Не знайшов жодних даних про підозру.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:34 Ответить
Я не мав на увазі самого Коростильова. Я мав на увазі його підприємство.
показать весь комментарий
07.08.2023 22:11 Ответить
Кримінальна справа відкривається проти людини, посадової особи.

Якщо Ви кажете про кримінальні справи проти КБ "Луч", то можете знайти і надати посилання на цю інформацію.
показать весь комментарий
07.08.2023 22:13 Ответить
Я написав "здається". Тобто не стверджував. Але те, що КБ "Луч" кошмарили, то точно було. Якщо Ви перевірили, що кримінальної справи не було, то мені перевіряти немає потреби. Тому визнаю помилку. Але повторю ще раз - КБ "Луч" цій владі не був потрібен рівно дотепер. Добре, що були арабські покупці, які не встигли забрати готові "Стугни". Тому на перших відео зі знищенням кацапської техніки "Стугнами" у кадрі суцільно арабські написи.
показать весь комментарий
07.08.2023 23:13 Ответить
Якщо Ви сприйняли це за "Наїзд", то приношу свої вибачення.

Насправді я допускав, що мій швидкий пошук не дозволив мені знайти все, що відбувалось навколо КБ, тому і перепитував Вас - може я чогось не знав і не знайшов.
показать весь комментарий
07.08.2023 23:16 Ответить
Не в тому справа. Я не бот, а просто читач. У мене немає методички, де підібрані факти по темі, яку треба коментувати. 😊 Днщо пишу просто по пам'яті. Якщо не впевнений, то так і пишу. Якщо помиляюся, то помилки визнаю. Це просто правильно. Не залежно від політичних уподобань.
показать весь комментарий
07.08.2023 23:21 Ответить
Так і я звичайна людина, без жодних методичок!

Просто коли я щось пишу, то або це загальновідомі факти, або ж, якщо сам не впевний, то наскоро гуглю, щоби мати впевненість. Буває, що я в чомусь впевнений, але при пошуку це не підтверджується. Іноді, правда, і в мене бувають проколи - як і в любої людини.

Файного Вам вечера!
показать весь комментарий
07.08.2023 23:38 Ответить
Навзаєм! 🙏
показать весь комментарий
07.08.2023 23:51 Ответить
Пане ,ОНЛІ,та з ким ви пробуєте нормально розмовляти?Це ж зрадофіли і гівноплювали.Вони тут для випорожнень.Якщо згадати їх випорожнення про вивіз Стугни з Києва-то там такі фантазії...І Стугна в асфальті,і кацапів навели на виробництво,та і саме виробництво вже знищено і дострілюєм експортні зразки...Побережіть нерви-вони,як кацапи,тільки гірші-це саме ті гниди,про яких говорив Петлюра...
показать весь комментарий
07.08.2023 23:57 Ответить
Якоюсь мірою і я той самий, про кого Ви написали, бо суджу не по словам, а по справам.

І дуже багато з того, що робить наша теперішня влада, мені дуже не подобається!

Але якщо я бачу якусь добру справу, то я це визнаю.
показать весь комментарий
08.08.2023 00:05 Ответить
Що це?

Це відповідь мені про відкриті кримінальні справи проти КБ "Луч"?
показать весь комментарий
07.08.2023 22:22 Ответить
ну алконавт Таран, протеже дєрьмака, добре справу робив, за те пішов послом в Словенію...
показать весь комментарий
08.08.2023 12:33 Ответить
Це не цеи делавар шо запоров виробництво танків -- довівши виробництво до 0 цілих -- хер десятих
показать весь комментарий
07.08.2023 21:13 Ответить
14 березня 2022 р. "ДБР порушило справу за передачу «Стугн» на фронт . Наказ по цій справі дав єрмак"/ Тетяна Чорновол
https://www.youtube.com/watch?v=pjdWUpKukxw&t=194s
показать весь комментарий
07.08.2023 21:15 Ответить
А тепер оте рило веде якісь ''мирні договорняки''. Ото зелені керують.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:19 Ответить
Що, ЗЕлень прозріває?
показать весь комментарий
07.08.2023 21:16 Ответить
Як ми готувались до війни:
показать весь комментарий
07.08.2023 21:16 Ответить
Дякуємо нашій Тані Чорновіл та пану Пашинському,що не дозволили знищити Стугну!
показать весь комментарий
07.08.2023 21:17 Ответить
показать весь комментарий
08.08.2023 01:09 Ответить
Что, набутылочник? Коробит тебя?
показать весь комментарий
08.08.2023 02:22 Ответить
Було - 0, а тепер - 4? Тобто збільшили вчетверо?
А на решту мільярдів накупили яєць та назнімали серіалів про Паваразнюка?
показать весь комментарий
07.08.2023 21:20 Ответить
математик з тебе нульовий...
показать весь комментарий
07.08.2023 21:23 Ответить
з тебе громадянин нульовий, бо коли влада нічора в оборонці не робить майже 5 років, потім тобі бреше, що від того "нічорта" щось збільшила "вчєтвєро", тобто було "ЗЕ-ро", а стало 4. Так зрозуміло? Чи ти без роз"яснень па зе-тєлємарафону не сприймаєш?
показать весь комментарий
07.08.2023 21:41 Ответить
я телевізор не дивлюсь уже років 20. а по твоєму коменту я зрозумів, що ти не знаєш елементарної математики, тобто ти абсолютно неосвічена людина. в тебе навіть середньої освіти нема. то що ти можеш розуміти у цьому житті? що тобі пропагандист скаже, те ти потім і будеш як папуга повторювати. і неважливо, хто буде тим пропагандистом.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:46 Ответить
Чув вислів помножити на ноль?
показать весь комментарий
07.08.2023 22:57 Ответить
вЛюба Бусько Вся Україна не лише чула, а й досі відчуває на собі помножену на нуль зе-лідором українську оборонну промисловість. Якби не ЗСУ, добровольці, волонтери та прості громадяне, то зе-лідор з єрмаком, за підтримки ватників та какіхразніц вже б давно помножили на нуль всю Україну.
показать весь комментарий
07.08.2023 23:26 Ответить
Тобі вже пояснили що ти не володієш математикою рівня середньої школи. Невже думаєш що тепер в цій гілці коментарів хтось тебе буде споиймати серйозно? Поки людина не признає своєї помилки сенсу читати її одкровення немає.
показать весь комментарий
07.08.2023 23:32 Ответить
Любаша, ти краще вашому зе-мародеру Рєзнікову про яйце-кілограми розкажи, що немає такої одиниці виміру у світі (окрім ОП) і скажи, що ти та такі, як ти подолячі тролі його тепер не сприйматимуть серйозно, аж поки він не вибачиться, от він бідолашний розчулиться, капєц
показать весь комментарий
07.08.2023 23:52 Ответить
Це ти не розумієш: 4 / 0 = нескінченність, а 4 х 0 = 0.
показать весь комментарий
28.08.2023 14:03 Ответить
0х4=0
показать весь комментарий
08.08.2023 01:27 Ответить
на расее совсем плохо с математикой уже?
показать весь комментарий
08.08.2023 09:10 Ответить
..дуже хотілося би вірити...
показать весь комментарий
07.08.2023 21:24 Ответить
Виробництво своєї зброї покращить ситуацію її звісно буде постійно не вистачати але потужності можна збільшити і вчасно доставляти зброю
Чого не скажеш про західну зброї де мало дають і невчасно ...
Але захід треба теж зрозуміти вони не можуть все віддати і залишитися без зброї
Тобто заходу треба теж нарощувати виробництво зброї
показать весь комментарий
07.08.2023 21:35 Ответить
Сказати можно що завгодно, але перевірити це під час воєнного стану неможливо!

От і піаряться...
показать весь комментарий
07.08.2023 21:35 Ответить
Ну якщо в минулому році не виготовили жодного то "добрий прогрес"
показать весь комментарий
07.08.2023 21:38 Ответить
Якщо у січні була вироблена одна стугна, то у липні їх виготовлено чотири.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:42 Ответить
або, якщо у січні жодної не було виготовлено - 0, а у липні виготовили 4, то теж "в чотири рази підвищили"
показать весь комментарий
07.08.2023 21:48 Ответить
0 помножити на 4 буде 0, це шкільний курс математики, тому не можна збільшити в чотири рази від нічого, це всеодно нічого, тому, теоретично хоч одну в січні зробили, а зараз кажуть, що в липні збільшили, а до того що? ну загалом це секретна інформації і оприлюднювати не можна, то нехай би просто не тринділи.
показать весь комментарий
07.08.2023 22:14 Ответить
Шось давно не було відосів із Стугнами...
показать весь комментарий
07.08.2023 21:47 Ответить
хлопці ще влітку минулого року жалілися, що установки для пусків є, а ракет обмаль
показать весь комментарий
07.08.2023 21:51 Ответить
На РБК з'явилася інфа (https://www.rbc.ua/ukr/news/********-pid-chas-viyni-prodae-rosiyi-titanovu-1691397828.html), що Україна через посередників із "союзних" країн досі продає паРаші титанову сировину, з якої паРаша робить ракети і літаки, які нас потім убивають. Якщо це так (а скоріше за все, що це так), то нехай зелено Чмо, яке називає ************ і верховним гімнокомандувачем, візьме "стугну" і вистрілить собі в свою тупу зелену макітру, бо інакше простий піпл з ним це зробить рано чи пізно.
показать весь комментарий
07.08.2023 21:56 Ответить
ну це трешак, але це все з відома шмарклянскіх
показать весь комментарий
07.08.2023 22:19 Ответить
Яка чудова новина ні про що.

Вчетверо від чого? Робили одну тепер роблять 4? Чи робили 10 а тепер роблять 40?

Наче при совдепії розказували, що "урожай зєрнових на тріста працєнтов больше, по сравнєнію с 1913-им ґодом"
показать весь комментарий
07.08.2023 22:44 Ответить
*Робили одну тепер роблять 4?*

Вы меня опередили ))))
показать весь комментарий
07.08.2023 22:51 Ответить
Але ж зебоби мліють в екстазі від таких новин.
показать весь комментарий
07.08.2023 23:14 Ответить
І до того ж міряли не центнерами, а пудами, щоб солідніші цифри були.
показать весь комментарий
08.08.2023 01:29 Ответить
Пі...ди емеля твоя неделя.
показать весь комментарий
07.08.2023 23:49 Ответить
Підозріло якось всіх зацікавили точні цифри.Це при тому,що один(кельткант) не може згадати арифметику з школи,інша (мирославська)не дочитала,чи переінакшила,для випорожнення,хто і як купив титанову руду і її відходи,звинувативши у цьому владу.Новина якось перекреслила всю ботоферму-роблять Стугни,і будуть робити.Кацапи стрельнули в молоко...
показать весь комментарий
08.08.2023 00:07 Ответить
це не ботоферма, це тупі невігласи, сенсом життя яких є накидання лайна в будь якій темі з пропердоленого дивана
показать весь комментарий
08.08.2023 12:36 Ответить
Треба ПЗРК. Що там по ПЗРК?
показать весь комментарий
08.08.2023 00:28 Ответить
Збільшують виробництво стугн, бо білоруського бітуму вже не закуповують. А що ж залишається робити. Крутяться, як можуть.
показать весь комментарий
08.08.2023 01:33 Ответить
Дуже добре.
показать весь комментарий
08.08.2023 03:43 Ответить
Стугна - пример прекрасного украинского оружия, по цене/качеству без конкурентов в мире в своем сегменте.
показать весь комментарий
08.08.2023 09:08 Ответить
Шевелитесь,твари ЗЕлёные!
показать весь комментарий
08.08.2023 09:20 Ответить
 
 