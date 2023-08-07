Украина вчетверо увеличила производство ПТРК "Стугна" с начала года, - Камышин

Количество производимых украинских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна-П" в июле этого года в четыре раза больше, чем в январе этого года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире национального телемарафона.министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Мы в июле произвели в 4 раза больше "Стугны", чем в январе. И мы движемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы не произвели сейчас, их всегда будет недостаточно", - сказал он.

Камышин отметил, что "по всем техническим параметрам "Стугна" обходит ПТРК Javelin".

"Джавелин" очень хороший продукт, но буду системно работать, чтобы увеличивать производство собственного продукта и со временем сразиться за то, чтобы наш продукт был достойно представлен на внешних рынках", - заявил глава Минстратегпрома.

Смотрите также: Бойцы 30-й ОМБр из ПТРК "Стугна-П" уничтожили вражеский пикап и МТЛБ. ВИДЕО

Он также сообщил, что оборонно-промышленный комплекс стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции. По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года в Украине было по два поставщика корпусов мин 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло соответственно до 14 и 13.

"Это хороший признак, что государство перестраивает экономику на военные рельсы", – прокомментировал такие результаты Камышин.

Он также сообщил, что к началу войны 80% отрасли ОПК составлял госсектор, в то время как сегодня его доля уменьшилась.

"И через пять лет после завершения войны нашей победой, я уверен, что будет только наоборот: только 20% останется в государственных руках. И при этом мы ничего не планируем приватизировать. Главная причина – частные компании развиваются быстрее государственных", - спрогнозировал глава Минстратегпрома.

Смотрите также: Уничтожение вражеского танка с ПТРК "Стугна-П" на южном направлении. ВИДЕО

Как сообщалось, разработчиком ПТРК "Стугна-П" является ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь авиационного и противотанкового вооружения. С 2011 года бюро по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Среди разработок ГККБ "Луч" также ПТКР Falarick калибра 90, 105, 120 мм, а также 120-мм ПТКР "Комбат", отвечающие стандартам НАТО. В конце 2015 года ГККБ "Луч" сертифицировало по стандартам НАТО управляемую противотанковую ракету РК-2С калибра 130 мм, используемую в ПТРК "Барьер" и ПТРК "Скиф".