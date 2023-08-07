Украина вчетверо увеличила производство ПТРК "Стугна" с начала года, - Камышин
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Количество производимых украинских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Стугна-П" в июле этого года в четыре раза больше, чем в январе этого года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире национального телемарафона.министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.
"Мы в июле произвели в 4 раза больше "Стугны", чем в январе. И мы движемся в увеличении производства дальше. Сколько бы мы не произвели сейчас, их всегда будет недостаточно", - сказал он.
Камышин отметил, что "по всем техническим параметрам "Стугна" обходит ПТРК Javelin".
"Джавелин" очень хороший продукт, но буду системно работать, чтобы увеличивать производство собственного продукта и со временем сразиться за то, чтобы наш продукт был достойно представлен на внешних рынках", - заявил глава Минстратегпрома.
Он также сообщил, что оборонно-промышленный комплекс стремительно растет, в частности, за счет переориентации гражданских предприятий на выпуск оборонной продукции. По словам министра, на момент его назначения в феврале этого года в Украине было по два поставщика корпусов мин 82 мм и 120 мм, в то время как сегодня их количество выросло соответственно до 14 и 13.
"Это хороший признак, что государство перестраивает экономику на военные рельсы", – прокомментировал такие результаты Камышин.
Он также сообщил, что к началу войны 80% отрасли ОПК составлял госсектор, в то время как сегодня его доля уменьшилась.
"И через пять лет после завершения войны нашей победой, я уверен, что будет только наоборот: только 20% останется в государственных руках. И при этом мы ничего не планируем приватизировать. Главная причина – частные компании развиваются быстрее государственных", - спрогнозировал глава Минстратегпрома.
Как сообщалось, разработчиком ПТРК "Стугна-П" является ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь авиационного и противотанкового вооружения. С 2011 года бюро по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Среди разработок ГККБ "Луч" также ПТКР Falarick калибра 90, 105, 120 мм, а также 120-мм ПТКР "Комбат", отвечающие стандартам НАТО. В конце 2015 года ГККБ "Луч" сертифицировало по стандартам НАТО управляемую противотанковую ракету РК-2С калибра 130 мм, используемую в ПТРК "Барьер" и ПТРК "Скиф".
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2. Или хуже? Разглашение чувствительной информации об обороне- количестве производимого оружия и планах.
3. Введение общественности в заблуждение утверждением, что «стугна лучше джавелина».
Стугну нужно все время вести на видимую цель.
Джавелины - выстрелил и забыл. Сворачиваешься и уезжаешь.
Джавелин более мобильный. Стогна на треногах и весит 120 кг.
4. Реклама скомпрометировавшего себя Укроборонпрома? Опять навящевое желание продавать оружие за границу, как делали эти коррупционеры последние 20-30 лет.
В целом, заявление этого чиновника показывает «уровень руководства « важной оборонной отраслью.
К сожалению уровень низкий…
Новость тоже написана круто "у липні цього року вчетверо більша, ніж у січні цього року" - может означать все что угодно - например "у січні один комплекс, а у липні цілих чотире!".
@ukrpravda_news
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7 ч
Уряд Шмигаля повернув скандального монополіста часів Януковича на держпідряди з документів. Він уже отримав замовлень на щонайменше 2,3 млрд гривень.
"Молоді регіанали", піклуються про сташих товаРіщей.
Якщо Ви кажете про кримінальні справи проти КБ "Луч", то можете знайти і надати посилання на цю інформацію.
Насправді я допускав, що мій швидкий пошук не дозволив мені знайти все, що відбувалось навколо КБ, тому і перепитував Вас - може я чогось не знав і не знайшов.
Просто коли я щось пишу, то або це загальновідомі факти, або ж, якщо сам не впевний, то наскоро гуглю, щоби мати впевненість. Буває, що я в чомусь впевнений, але при пошуку це не підтверджується. Іноді, правда, і в мене бувають проколи - як і в любої людини.
Файного Вам вечера!
І дуже багато з того, що робить наша теперішня влада, мені дуже не подобається!
Але якщо я бачу якусь добру справу, то я це визнаю.
Це відповідь мені про відкриті кримінальні справи проти КБ "Луч"?
https://www.youtube.com/watch?v=pjdWUpKukxw&t=194s
А на решту мільярдів накупили яєць та назнімали серіалів про Паваразнюка?
Чого не скажеш про західну зброї де мало дають і невчасно ...
Але захід треба теж зрозуміти вони не можуть все віддати і залишитися без зброї
Тобто заходу треба теж нарощувати виробництво зброї
От і піаряться...
Вчетверо від чого? Робили одну тепер роблять 4? Чи робили 10 а тепер роблять 40?
Наче при совдепії розказували, що "урожай зєрнових на тріста працєнтов больше, по сравнєнію с 1913-им ґодом"
Вы меня опередили ))))